Πού οφείλονται οι καθυστερήσεις των πτήσεων στο Ελ. Βενιζέλος

Στην απόφαση των ελεγκτών να ρίξουν… ρυθμούς, διαμαρτυρόμενοι για τις αλλαγές που προωθούνται στο νομικό πλαίσιο που διέπει την εργασία τους αποδίδονται οι καθυστερήσεις των πτήσεων στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών Ελ. Βενιζέλος, όπως αναφέρουν πληροφορίες του ΟΤ.

Πρόκειται όπως αναφέρουν πηγές της αγοράς για μια άτυπη «λευκή απεργία» των ελεγκτών, ως αντίδραση στις αλλαγές που κυοφορούνται και σχετίζονται με την ανάθεση έργων, μετακινήσεις προσωπικού και θέσεις προϊσταμένων και συνένωση τομέων ευθύνης. Έτσι αποφάσισαν να εφαρμόζουν αυστηρά το ωράριο, με αποτέλεσμα να παρατηρηθούν αυτές οι καθυστερήσεις.

Τα αιτήματα των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

Σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, η απόφαση των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας εκδηλώνεται ως αντίδραση στην άρνηση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να δεχτεί τα αιτήματά τους σχετικά με τις ρυθμίσεις που φέρνει νομοσχέδιο το οποίο μετατρέπει την ΥΠΑ σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, σε μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού του συστήματος εναέριας κυκλοφορίας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το υπουργείο στις διαβουλεύσεις με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας δεν έλαβε υπόψη τις παρατηρήσεις τους.

Η ανακοίνωση της Aegean στο Ελ. Βενιζέλος

Για καθυστερήσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών Ελ. Βενιζέλος ενημέρωσε με ανακοίνωσή της η AEGEAN το επιβατικό κοινό. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αεροπορικής εταιρείας, από το πρωί της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου, η παρεχόμενη χωρητικότητα των αφίξεων από τον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας έχει περιοριστεί κατά περίπου 25% στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελ. Βενιζέλος».

Ως συνέπεια, σημειώνονται καθυστερήσεις στις πτήσεις της τάξεως των 30–40 λεπτών κατά τις πρωινές ώρες, οι οποίες κλιμακώνονται στη διάρκεια της ημέρας, λόγω της αθροιστικής επίδρασης του κύκλου αναχώρησης και επιστροφής των αεροσκαφών από και προς το αεροδρόμιο της Αθήνας.

