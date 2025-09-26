Ζαρουρί: «Δεν θα είναι το τελευταίο χατ τρικ…»

Έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ανάς Ζαρουρί που πέτυχε τρία γκολ, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Europa League επικρατώντας της Γιουνγκ Μπόις με 4-1.

Ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός δήλωσε ενθουσιασμένος για το πρώτο του χατ τρικ με τα «πράσινα» και… προανήγγειλε παράλληλα τα επόμενα!

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Ανάς Ζαρουρί:

«Πιστεύω πως ήταν μια καλή προετοιμασία για το ματς αυτό. Είχαμε ετοιμαστεί καλά για τον αγώνα αυτόν. Μετά από ένα ξεκίνημα που δεν ήταν καλό και έγινε και αλλαγή προπονητή μπήκαμε καλά αναλύσαμε τον αντίπαλο και καταφέραμε να κερδίσουμε».

Για την στρατηγική: «Βεβαίως όλα εξαρτώνται το πως ετοιμάζεσαι. Πηγαίνεις παιχνίδι με παιχνίδι. Κοιτάξαμε τον αντίπαλο, είχαμε καλή τακτική και όλα πήγαν καλά».

Για το χατ τρικ που πέτυχε και αν πήρε την μπάλα: «Βεβαίως και την πήρα την μπάλα μαζί και ζήτησα από όλους να μου την υπογράψουν γιατί είναι ένα πολύ ωραίο ενθύμιο. Όσον αφορά το χατ τρικ ναι μεν ήταν το πρώτο, αλλά δεν θα είναι και το τελευταίο».