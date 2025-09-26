sports betsson
26.09.2025 | 11:51
Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου - Τι συνέβη
Ζαρουρί: «Δεν θα είναι το τελευταίο χατ τρικ…»
Europa League 26 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:25

Ζαρουρί: «Δεν θα είναι το τελευταίο χατ τρικ…»

Έτοιμος για νέα χατ τρικ δήλωσε ο Ανάς Ζαρουρί, ο οποίος πέτυχε το πρώτο του με τον Παναθηναϊκό στη μεγάλη νίκη επί της Γιουνγκ Μπόις.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
«Δεν θα κάνω τίποτα»: Τι θα αλλάξει αν σήμερα κάνεις μια παύση;

«Δεν θα κάνω τίποτα»: Τι θα αλλάξει αν σήμερα κάνεις μια παύση;

Spotlight

Έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ανάς Ζαρουρί που πέτυχε τρία γκολ, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Europa League επικρατώντας της Γιουνγκ Μπόις με 4-1.

Ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός δήλωσε ενθουσιασμένος για το πρώτο του χατ τρικ με τα «πράσινα» και… προανήγγειλε παράλληλα τα επόμενα!

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Ανάς Ζαρουρί:

«Πιστεύω πως ήταν μια καλή προετοιμασία για το ματς αυτό. Είχαμε ετοιμαστεί καλά για τον αγώνα αυτόν. Μετά από ένα ξεκίνημα που δεν ήταν καλό και έγινε και αλλαγή προπονητή μπήκαμε καλά αναλύσαμε τον αντίπαλο και καταφέραμε να κερδίσουμε».

Για την στρατηγική: «Βεβαίως όλα εξαρτώνται το πως ετοιμάζεσαι. Πηγαίνεις παιχνίδι με παιχνίδι. Κοιτάξαμε τον αντίπαλο, είχαμε καλή τακτική και όλα πήγαν καλά».

Για το χατ τρικ που πέτυχε και αν πήρε την μπάλα: «Βεβαίως και την πήρα την μπάλα μαζί και ζήτησα από όλους να μου την υπογράψουν γιατί είναι ένα πολύ ωραίο ενθύμιο. Όσον αφορά το χατ τρικ ναι μεν ήταν το πρώτο, αλλά δεν θα είναι και το τελευταίο».

Τράπεζες
Τράπεζες: Πολλαπλά ρίσκα την ερχόμενη τριετία

Τράπεζες: Πολλαπλά ρίσκα την ερχόμενη τριετία

Real Consulting: Στην Κύρια Αγορά του ΧΑ

Real Consulting: Στην Κύρια Αγορά του ΧΑ

Παίζει ρόλο 26.09.25

Έρευνα: Το πρωινό είναι και θέμα timing

Όσο σημαντικό είναι το τι τρως για πρωινό, άλλο τόσο σημαντική είναι και η ώρα. Αυτό, τουλάχιστον, έδειξε μια νέα μελέτη.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 26.09.25

Αϊτάνα Μπονματί: Η φανέλα με το 14 (pics, vids)

Ο μυθικός Γιόχαν Κρόιφ άλλαξε το ποδόσφαιρο στα 70s και μισό αιώνα μετά, μια άλλη φανέλα με το 14, κάνει το ίδιο σε επίπεδο γυναικών. Η Αιτάνα Μπονματί καταρρίπτει κάθε (αντρικό και όχι μόνο) μύθο γύρω από τη μπάλα και είναι η κορυφαία όλων των εποχών.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Σημαντικές νίκες για Άστον Βίλα, Στουτγκάρδη, Λιόν και Γκενκ – Το πανόραμα του Europa League
Ποδόσφαιρο 26.09.25

Σημαντικές νίκες για Άστον Βίλα, Στουτγκάρδη, Λιόν και Γκενκ – Το πανόραμα του Europa League

Άστον Βίλα, Στουτγκάρδη, Λιόν, Γκενκ και Πόρτο πήραν νίκες που μπορεί να αποδειχθούν «κλειδιά» στη συνέχεια του Europa League. Αποτελέσματα - βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της 1ης αγωνιστικής της League Phase

Σύνταξη
«Λύτρωση» από τον σπουδαίο Ζιρού για τη Λιλ – Εκτός έδρας νίκη για τη Στεάουα (vid)
Ποδόσφαιρο 25.09.25

«Λύτρωση» από τον σπουδαίο Ζιρού για τη Λιλ – Εκτός έδρας νίκη για τη Στεάουα (vid)

Αν και στα 38 του, η κλάση του Ζιρού παραμένει αναλλοίωτη, με τον Γάλλο φορ να χαρίζει τη νίκη στη Λιλ με 2-1 επί της Μπραν - Πολύτιμο «διπλό» για τη Στεάουα Βουκουρεστίου 1-0 επί της Γκόου Αχέντ.

Σύνταξη
LIVE: Άστον Βίλα – Μπολόνια
Europa League 25.09.25

LIVE: Άστον Βίλα – Μπολόνια

LIVE: Άστον Βίλα – Μπολόνια. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Άστον Βίλα – Μπολόνια, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 3.

Σύνταξη
LIVE: Σάλτσμπουργκ – Πόρτο
Europa League 25.09.25

LIVE: Σάλτσμπουργκ – Πόρτο

LIVE: Σάλτσμπουργκ – Πόρτο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Σάλτσμπουργκ – Πόρτο, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 4.

Σύνταξη
LIVE: Στουτγκάρδη – Θέλτα
Europa League 25.09.25

LIVE: Στουτγκάρδη – Θέλτα

LIVE: Στουτγκάρδη – Θέλτα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Στουτγκάρδη – Θέλτα, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 7.

Σύνταξη
LIVE: Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός
Europa League 25.09.25

LIVE: Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός

LIVE: Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από ΑΝΤ1 και Cosmote Sport 2.

Σύνταξη
LIVE: Μπέτις – Νότιγχαμ Φόρεστ
Europa League 24.09.25

LIVE: Μπέτις – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Μπέτις – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπέτις – Νότιγχαμ Φόρεστ, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 3.

Σύνταξη
Ξύπνησε αργά ο ΠΑΟΚ, τον γλίτωσε ο Παβλένκα (vid)
Europa League 24.09.25

Ξύπνησε αργά ο ΠΑΟΚ, τον γλίτωσε ο Παβλένκα (vid)

Ο Τσέχος ήταν για μια ακόμη φορά ο MVP του ΠΑΟΚ που ανέβηκε μετά το 65’, όμως έμεινε στο 0-0 με τη Μακάμπι. Ο ΠΑΟΚ είχε δοκάρι στο 70’ με τον Καμαρά της Μακάμπι και έχασε δυο κλασικές ευκαιρίες στο τέλος.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ – Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες
Πόσο θα διαρκέσουν 26.09.25

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού - Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Η κακοκαιρία με τα έντονα φαινόμενα θα διαρκέσει από το βράδυ του Σαββάτου έως το βράδυ της Κυριακής - Καμπανάκι μετεωρολόγων για πλημμυρικά επεισόδια - Η δυτική Ελλάδα «στο μάτι» της κακοκαιρίας

Σύνταξη
Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ κούνησε το δάχτυλο στη Μελάνια; Ο έντονος διάλογος και οι υποθέσεις
Ειρωνεία 26.09.25

Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ κούνησε το δάχτυλο στη Μελάνια; Ο έντονος διάλογος και οι υποθέσεις

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ είναι το θέμα συζήτησης στις tabloid μετά από ένα ιδιαίτερα «έντονο» και ζωηρό διάλογο μέσα στο προεδρικό ελικόπτερο Marine One

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Εξυπνος» επίδεσμος ταχείας δράσεως με τη χείρα βοηθείας της ΑΙ
Αυτοκόλλητη ΑΙ 26.09.25

Τσιρότο τεχνητής νοημοσύνης υπόσχεται ταχύτερη επούλωση τραυμάτων

Η φορετή συσκευή a-Heal συνδυάζει την Τεχνητή Νοημοσύνη, την απεικόνιση και τη βιοηλεκτρονική και επιτυγχάνει επούλωση των τραυμάτων 25% ταχύτερα από ό,τι ένας συμβατικός επίδεσμος.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Αϊτάνα Μπονματί: Η φανέλα με το 14 (pics, vids)
Ποδόσφαιρο 26.09.25

Αϊτάνα Μπονματί: Η φανέλα με το 14 (pics, vids)

Ο μυθικός Γιόχαν Κρόιφ άλλαξε το ποδόσφαιρο στα 70s και μισό αιώνα μετά, μια άλλη φανέλα με το 14, κάνει το ίδιο σε επίπεδο γυναικών. Η Αιτάνα Μπονματί καταρρίπτει κάθε (αντρικό και όχι μόνο) μύθο γύρω από τη μπάλα και είναι η κορυφαία όλων των εποχών.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Νέα Αριστερά: «Τέσσερις νεκροί εργάτες σε 28 ώρες – 13ωρο από την κυβέρνηση αντί για μέτρα προστασίας»
Αντεργατικό νομοσχέδιο 26.09.25

«Τέσσερις νεκροί εργάτες σε 28 ώρες - 13ωρο αντί για μέτρα προστασίας» - Πυρά Νέας Αριστεράς στην κυβέρνηση

«Επικίνδυνη, που πρέπει άμεσα να φύγει» χαρακτηρίζει την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη η Νέα Αριστερά απευθύνοντας παράλληλα κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στην πανελλαδική απεργία της 1ης Οκτωβρίου

Σύνταξη
Γεώργιος Μπλέσσας: Η ένδοξη παράδοση του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού
«Ώραν 1014/26/9/43» 26.09.25

Γεώργιος Μπλέσσας: Ο ηρωικώς πεσών κυβερνήτης του αντιτορπιλικού «Βασίλισσα Όλγα»

Το πρωί της 26ης Σεπτεμβρίου 1943 γερμανικά βομβαρδιστικά κατάφεραν να πλήξουν καίρια το αντιτορπιλικό «Βασίλισσα Όλγα», που ήταν αγκυροβολημένο στο Λακκί, το κύριο λιμάνι της Λέρου

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Θεσσαλονίκη: Βίντεο από τη σύλληψη 62χρονου για παράνομη υλοτομία – Αποψίλωσε πλαγιά βουνού
Στη Θεσσαλονίκη 26.09.25

Σύλληψη 62χρονου υλοτόμου που αποψίλωσε πλαγιά βουνού προκαλώντας οικολογική καταστροφή (βίντεο)

Ο 62χρονος είχε καταδικαστεί πρόσφατα για τον θάνατο αλλοδαπού εργάτη - Από κοινού με τον συνεργό του προέβαιναν σε παράνομη υλοτόμηση στη Θεσσαλονίκη καταλήγοντας να προκαλέσουν οικολογική καταστροφή

Σύνταξη
Ψηφιακό δελτίο αποστολής: Παρατείνεται για το 2026 η καθολική εφαρμογή του – Οι εξαιρέσεις
Τα πρόστιμα 26.09.25

Παρατείνεται για του χρόνου η καθολική εφαρμογή του ψηφιακού δελτίου αποστολής - Οι εξαιρέσεις

Η δεύτερη φάση για το ψηφιακό δελτίο αποστολής προβλέπει την υποχρεωτική ένταξη όλων των επιχειρήσεων στο μέτρο και την πλήρη ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση της διαδικασίας

Σύνταξη
Πώς βοηθάω τον σκύλο μου να καταλάβει τι του λέω – Πότε τον μπερδεύω
Τρόποι επικοινωνίας 26.09.25

Πώς βοηθάω τον σκύλο μου να καταλάβει τι του λέω – Πότε τον μπερδεύω

Για τον σκύλο είμαστε όλος του ο κόσμος και προσπαθεί κάθε λεπτό να μας κατανοήσει. Εμείς γνωρίζουμε με ποιον τρόπο μπορούμε να αναπτύξουμε μέσω ομιλίας μία σχέση ζωής;

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
