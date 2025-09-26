Μια νέα υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης συγκλονίζει τη Ρόδο καθώς σύμφωνα με καταγγελία μιας 24χρονης Νορβηγίδας, τα ξημερώματα της 25ης Σεπτεμβρίου έπεσε θύμα βιασμού από 25χρονο Βρετανό σε εγκαταλειμμένο κτίριο.

Η νεαρή τουρίστρια βρισκόταν για διακοπές με την οικογένειά της και διασκέδαζε σε μπαρ της περιοχής. Εκεί γνώρισε τον κατηγορούμενο, ο οποίος σύμφωνα με την ίδια την απομάκρυνε από τον κόσμο με πρόσχημα τη συζήτηση και την οδήγησε στο εγκαταλελειμμένο κτίριο όπου, όπως καταγγέλλει, τη βίασε. Η 24χρονη κατόρθωσε να διαφύγει και κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία.

Οι αρχές της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου κινήθηκαν άμεσα και προχώρησαν στη σύλληψη του 25χρονου. Σύμφωνα με τη «Δημοκρατική», σημαντικά στοιχεία για την υπόθεση θεωρούνται η λεπτομερής κατάθεση της παθούσας και τα προσωπικά αντικείμενα που παρέδωσε για εργαστηριακές εξετάσεις.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, με έρευνες σε κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις μαρτύρων, ώστε να διασταυρωθούν τα γεγονότα και να συμπληρωθεί η δικογραφία.