Μία νέα υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης απασχολεί τις Αρχές της Ρόδου, καθώς μια 19χρονη τουρίστρια από τη Σουηδία κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού σε νυχτερινό μπαρ του νησιού.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε τα ξημερώματα της 5ης Σεπτεμβρίου 2025.

Η κοπέλα, σε κατάσταση σοκ, προσήλθε το πρωί της ίδιας ημέρας στην αστυνομία για να καταγγείλει την επίθεση.

Τι κατήγγειλε η 19χρονη τουρίστρια

Όπως κατήγγειλε βρισκόταν σε έξοδο με τις φίλες της σε γνωστό μπαρ.

Εκεί η 19χρονη συνάντησε έναν άνδρα, τον οποίο είχε γνωρίσει μέσω εφαρμογής γνωριμιών. Όπως περιέγραψε στην καταγγελία της, μετά την πρώτη συνάντησή τους στο μπαρ, ο άνδρας την παρέσυρε σε διπλανό χώρο διασκέδασης, την οδήγησε στην τουαλέτα του μαγαζιού, όπου της επιτέθηκε σεξουαλικά.

Η 19χρονη ανέφερε ότι ο άνδρας την έσπρωξε βίαια στον τοίχο, σήκωσε το φόρεμά της και, παρά τις έντονες αντιστάσεις και την άρνησή της, προχώρησε σε σεξουαλική πράξη χωρίς τη συναίνεσή της. Η ίδια υποστήριξε ότι η κακοποίηση διήρκεσε από τρία έως πέντε λεπτά, προτού εκείνη καταφέρει να τον απωθήσει με δύναμη και να διαφύγει έντρομη από τον χώρο.

Η τουρίστρια από τη Σουηδία κατέφυγε το πρωί της ίδιας ημέρας στην αστυνομία για να καταγγείλει την επίθεση. Στην κατάθεσή της, περιέγραψε με λεπτομέρειες τη γνωριμία της με τον άνδρα, τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκαν μαζί και το πώς εκείνος την εξανάγκασε σε σεξουαλική πράξη.

Αναζητείται ο δράστης

Σύμφωνα με το dimokratiki.gr, που έβγαλε το θέμα οι αρχές, ακολουθώντας το πρωτόκολλο σε τέτοιες περιπτώσεις, προχώρησαν αμέσως σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Με εντολή των αρμοδίων, διατάχθηκε ιατροδικαστική εξέταση της παθούσας, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν σωματικά ευρήματα που να επιβεβαιώνουν την καταγγελία. Παράλληλα, κατασχέθηκε το εσώρουχό της, το οποίο έχει ήδη αποσταλεί για εργαστηριακή εξέταση ώστε να εντοπιστούν βιολογικά ίχνη του δράστη.

Ο καταγγελλόμενος άνδρας αναζητείται από τις αρχές, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στόχος των ερευνών είναι η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης και η εξακρίβωση της αλήθειας γύρω από τις συνθήκες του περιστατικού.