Νίκος Περέλης: Πέθανε ο ιδρυτής της Πειραματικής Σκηνής του Εθνικού Θεάτρου

Έφυγε σήμερα από τη ζωή, σε ηλικία 85 ετών, ο σκηνοθέτης, ηθοποιός και συγγραφέας Νίκος Περέλης, ιδρυτής της Πειραματικής Σκηνής του Εθνικού Θεάτρου.

Γεννημένος το 1940 στη Μυτιλήνη, σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου με δασκάλους σημαντικούς δημιουργούς όπως οι Άγγελος Τερζάκης, Σωκράτης Καραντινός, Θάνος Κωτσόπουλος, Τάκης Μουζενίδης, Λυκούργος Καλλέργης, Στέλιος Βόκοβιτς και Αιμίλιος Χουρμούζιος.

Στη συνέχεια ο σπουδαίος σκηνοθέτης μετέβη στον Καναδά, όπου φοίτησε στο Πανεπιστήμιο Laval, ενώ παρακολούθησε και ειδικά σεμινάρια σε πολλές χώρες (1970-1977). Το 1965 συνεργάστηκε με το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν και την ίδια χρονιά, μαζί με τον Γιώργο Μιχαηλίδη, ίδρυσε το Θέατρο Νέας Ιωνίας. Το 1968 δημιούργησε με τον Νίκο Παπαδάκη την ομάδα «Κύκλος», ενώ το 1970 παρουσίασε στην Πλάκα έργο του Μρόζεκ· και οι δύο σκηνές έκλεισαν από τη λογοκρισία της δικτατορίας.

Από το 1971 εγκαταστάθηκε στο Κεμπέκ, όπου δίδαξε και σκηνοθέτησε, σε συνεργασία με την αδελφή του Ρένα Περέλλη-Κοντογιάννη, καθηγήτρια θεατρολογίας στο Πανεπιστήμιο Laval. Το 1973 σκηνοθέτησε τις «Τρωάδες» του Ευριπίδη σε μετάφραση Σαρτρ στο Θέατρο του Κονσερβατουάρ του Κεμπέκ, ενώ παράλληλα συμμετείχε σε ραδιοφωνικές εκπομπές στο Μόντρεαλ, οργανώνοντας και αντιδικτατορικές παραστάσεις με Έλληνες και Καναδούς φοιτητές.

Για την απώλειά του, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε:

«Αποχαιρετούμε σήμερα, με ιδιαίτερη θλίψη, τον Νίκο Περέλη, έναν ακάματο θεατράνθρωπο, στο οποίο διέλαμψε επί δεκαετίες. Με στέρεες σπουδές στην Ελλάδα και τον Καναδά, μαθητής διαπρεπών ηθοποιών και σκηνοθετών, ο Νίκος Περέλης διέγραψε μια μετεωρική πορεία στην Τέχνη. Σε μια εξαιρετικά γόνιμη πορεία, σκηνοθέτησε πάνω από 150 έργα, σε πολλές χώρες, από όλο το φάσμα του κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου, ενώ τιμήθηκε και ως θεατρικός συγγραφέας. Υπήρξε, επίσης, και διακεκριμένος ηθοποιός, ιδιαίτερα επιλεκτικός, με διαλείπουσες ερμηνείες ιδιαίτερα απαιτητικών ρόλων σε κορυφαία έργα.

Συνεργάστηκε, επί δεκαετίες ολόκληρες, με τις επιφανέστερες σκηνές της χώρας, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην περιφέρεια, και με πλήθος ομοτέχνων του. Χαρακτηριστικό αντιπροσωπευτικό της μακρόχρονης πορείας του το ασίγαστο πάθος του για διαρκή πειραματισμό, που διοχετεύθηκε στη συγκρότηση και τη διεύθυνση νέων θεατρικών σχημάτων. Με επιστέγασμα, ασφαλώς, την ίδρυση της Πειραματικής Σκηνής του Εθνικού Θεάτρου, ιδέα του ίδιου που έλαβε σάρκα και οστά το 1996, και την οποία διηύθυνε δημιουργικά επί πενταετία.

Με την απώλεια του Νίκου Περέλη, το θέατρό μας θρηνεί έναν ολοκληρωμένο και αφοσιωμένο εργάτη του, που συνδύαζε την καινοτόμα ματιά και τη διαρκή αναζήτηση με τη σκληρή δουλειά και την ακατάλυτη έμπνευση. Με την πορεία του, ο Νίκος Περέλης διαμόρφωσε το ελληνικό θέατρο και διαμορφώθηκε από αυτό, σε μια αδιάλειπτη και καρποφόρα διαλεκτική σχέση.

Στους οικείους του, τους πολλούς συνεργάτες, φίλους και μαθητές του απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια».

*Κεντρική Φωτογραφία: Ο Νίκος Περέλης σκηνοθετώντας στο Εθνικό Θέατρο (1994), Πηγή: nikosperelis.wordpress.com