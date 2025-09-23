newspaper
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο: Πέθανε ο σκηνοθέτης και παραγωγός Βάσος Γεώργας
Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο: Πέθανε ο σκηνοθέτης και παραγωγός Βάσος Γεώργας

Ο Βάσος Γεώργας, σκηνοθέτης, παραγωγός και μια από τις πιο αγαπητές καλλιτεχνικές προσωπικότητες των Εξαρχείων, «έφυγε» από τη ζωή τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου.

Σύνταξη
Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό χώρο η είδηση ότι ο σκηνοθέτης και παραγωγός Βάσος Γεώργας «έφυγε» από τη ζωή τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου.

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσαν φίλοι και συνεργάτες, οι οποίοι του είπαν «αντίο» με αναρτήσεις τους στα social media και στέλνωντας τα συλλυπητήριά τους στην οικογένειά του.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Εξάρχεια, μια περιοχή με την οποία διατηρούσε ισχυρούς δεσμούς.

Εργάστηκε ως παραγωγός και σκηνοθέτης, ενώ παράλληλα ασχολήθηκε με την ποίηση και τη συγγραφή. Ξεχώρισε για την εναλλακτική του ματιά, δημιουργώντας ένα προσωπικό αποτύπωμα στον χώρο των γραμμάτων και των τεχνών.

Τη δεκαετία του ’80 έκδοσε το περιοδικό Cine 7, είχε φτιάξει την εταιρεία διανομής κινηματογραφικών ταινιών Ovo Film, ενώ στα Εξάρχεια είχε ανοίξει το βιβλιοπωλείο Bibliotheque, που είχε ως σλόγκαν του «είμαστε ό,τι διαβάζουμε – διαβάζουμε να γίνουμε αυτό που ονειρευόμαστε».

Άλλωστε το σπίτι του ήταν τα Εξάρχεια, ήταν παιδί τους και σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε εκφράσει τη μοναξιά που ένιωθε, βλέποντας την περιοχή να αλλάζει: «Δεν υπάρχουν πια οι χαρακτηριστικοί τύποι της γενιάς των Εξαρχείων… νιώθει μοναξιά, απόλυτη μοναξιά».

Το έργο του «Το Σινεμά Γυμνό» (2010), οι εκδοτικές του πρωτοβουλίες, αλλά και η δημιουργία πολιτιστικού ιστότοπου και βιβλιοπωλείων, δείχνουν το πάθος του για την τέχνη και τον πολιτισμό.

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
To ισχυρό bromance Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Πολ Νιούμαν – Η μέρα που ο «μεγάλος» επέπληξε τον «μικρό»
Cine -δίδυμο 23.09.25

To ισχυρό bromance Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Πολ Νιούμαν – Η μέρα που ο «μεγάλος» επέπληξε τον «μικρό»

Αν και εμφανίστηκαν μαζί μόνο σε δύο ταινίες, ο Ρέντφορντ και ο Νιούμαν είχαν μια εμβληματική φιλία που ενισχύθηκε από την αγάπη τους για τα αυτοκίνητα και τις φάρσες - το «μάλωμα» που τους έφερε πιο κοντά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Δε θέλω να σταματήσω να πιστεύω στην ανθρωπότητα» – Ο Μάθιου ΜακΚόναχι για το περιστατικό που τον καθόρισε
Ωραίος τύπος 23.09.25

«Δε θέλω να σταματήσω να πιστεύω στην ανθρωπότητα» - Ο Μάθιου ΜακΚόναχι για το περιστατικό που τον καθόρισε

Κάποτε ο Μάθιου ΜακΚόναχι ήταν τόσο μαστουρωμένος που έχασε το ίδιο του το πάρτι γενεθλίων, αλλά ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός έχει ανταλλάξει το χόρτο με την ποίηση. Αποκαλύπτει στον Guardian το τραύμα και τον θρίαμβο που του έμαθε γιατί είναι πιο σημαντικό να είσαι καλός άνθρωπος από το να είσαι καλό παιδί.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
Η υποστήριξη του Κάνιε Γουέστ προς το MAGA κίνημα «έχει να κάνει με το 1984 του Τζορτζ Όργουελ»
«Cancel» 22.09.25

Η υποστήριξη του Κάνιε Γουέστ προς το MAGA κίνημα «έχει να κάνει με το 1984 του Τζορτζ Όργουελ»

Ο Κάνιε Γουέστ μίλησε για την απόφασή του να υποστηρίξει το κίνημα «Make America Great Again» (MAGA) στο νέο ντοκιμαντέρ «In Whose Name?», κάνοντας λόγο για «σύγχρονη σκλαβιά».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οργή στο Χόλιγουντ: Μέριλ Στριπ, Τομ Χανκς, Ντε Νίρο ανάμεσα στους 400 και πλέον σταρ που καταδικάζουν τη Disney για τον Κίμελ 
«Είναι Ταλιμπάν» 22.09.25

Οργή στο Χόλιγουντ: Μέριλ Στριπ, Τομ Χανκς, Ντε Νίρο ανάμεσα στους 400 και πλέον σταρ που καταδικάζουν τη Disney για τον Κίμελ 

Οι ισχυροί σταρ του Χόλιγουντ υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή που καταδικάζει την απόφαση της Disney να αναστείλει επ’ αόριστον την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ. Η επιστολή είναι και η απάντηση τους στις πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κολλέγιο της Φλόριντα ανακοινώνει την ανέγερση αγάλματος του δολοφονηθέντα ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ
Ή άγαλμα ή πρόστιμο 22.09.25

Κολλέγιο της Φλόριντα ανακοινώνει την ανέγερση αγάλματος του δολοφονηθέντα ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ

Το New College της Φλόριντα, το οποίο πριν δύο χρόνια άλλαξε διοίκηση και πήρε συντηρητική κατεύθυνση, ανακοίνωσε ότι θα «τιμήσει» τον Τσάρλι Κερκ με την ανέγερση ενός αγάλματος του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Black Rabbit – Η νέα σειρά του Netflix που οι κριτικοί «εκμηδένισαν» και οι θεατές αποθέωσαν
Αντιφατικά συναισθήματα 22.09.25

Black Rabbit – Η νέα σειρά του Netflix που οι κριτικοί «εκμηδένισαν» και οι θεατές αποθέωσαν

«Είναι σχεδόν αδύνατο να ενδιαφερθείς για τον Τζουντ Λο και τον Τζέισον Μπέιτμαν σε αυτή την τηλεοπτική μιζέρια του Black Rabbit» γράφει η Lucy Mangan στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
H «Αριστερά», τα ΜΜΕ και οι «προβοκάτορες»: Οι «μπηχτές» του Τραμπ για τον Τζίμι Κίμελ στο μνημόσυνο του Τσάρλι Κερκ
«Πληρωμένοι προβοκάτορες» 22.09.25

H «Αριστερά», τα ΜΜΕ και οι «προβοκάτορες»: Οι «μπηχτές» του Τραμπ για τον Τζίμι Κίμελ στο μνημόσυνο του Τσάρλι Κερκ

«Το όπλο ήταν στραμμένο επάνω του, αλλά η σφαίρα στόχευε όλους μας» είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, παρουσιάζοντας τον Κερκ ως μάρτυρα της ελευθερίας του λόγου

Σύνταξη
Η μάχη της late-night τηλεόρασης με τον Τραμπ: Όταν η σάτιρα γίνεται τελευταία γραμμή αντίστασης
Νυχτερινή ζώνη 22.09.25

Η μάχη της late-night τηλεόρασης με τον Τραμπ: Όταν η σάτιρα γίνεται τελευταία γραμμή αντίστασης

Σε κλίμα ασφυκτικών πιέσεων και λογοκρισίας, η αμερικανική late-night δεν υποχωρεί - η αναστολή του Τζίμι Κίμελ γίνεται αφορμή για μια πιο αιχμηρή σάτιρα απέναντι στον Τραμπ, κρατώντας ζωντανή την πολιτική της αιχμή.

Σύνταξη
«Στα κορίτσια έδιναν ρύζι, στα αγόρια βιβλία» – H Ινδή σκηνοθέτις που έγραψε ιστορία στη Βενετία
«Το προσωπικό είναι πολιτικό» 21.09.25

«Στα κορίτσια έδιναν ρύζι, στα αγόρια βιβλία» - H Ινδή σκηνοθέτις που έγραψε ιστορία στη Βενετία

Όταν η Anuparna Roy δέχτηκε το βραβείο Orizzonti για την πρώτη της ταινία Songs of Forgotten Trees στη Βενετία νωρίτερα αυτό το μήνα, πέτυχε μια νίκη που είναι σπάνια για τις περισσότερες γυναίκες με το δικό της υπόβαθρο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Κρίστοφερ Νόλαν εκλέχθηκε πρόεδρος της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής εν μέσω διαπραγματεύσεων με τα στούντιο
«Ανυπομονώ» 21.09.25

Ο Κρίστοφερ Νόλαν εκλέχθηκε πρόεδρος της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής εν μέσω διαπραγματεύσεων με τα στούντιο

Ο Κρίστοφερ Νόλαν, ένας από τους πιο επιτυχημένους σκηνοθέτες της γενιάς του, διαδέχεται τη Λέσλι Λίνκα Γκλάτερ στην θέση του Προέδρου της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ένα αλλόκοτο άγαλμα του Τραμπ που κρατάει ένα Bitcoin εμφανίστηκε μυστηριωδώς στην Ουάσινγκτον
Τέσσερα μέτρα; 21.09.25

Ένα αλλόκοτο άγαλμα του Τραμπ που κρατάει ένα Bitcoin εμφανίστηκε μυστηριωδώς στην Ουάσινγκτον

Οι δημιουργοί του αγάλματος, μια ομάδα επενδυτών που ασχολούνται με κρυπτονομίσματα, θέλησαν να αποτίσουν φόρο τιμής στην οικονομική πολιτική του Τραμπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η στάση Ναζί – Πώς η σύγχρονη γιόγκα συνδέεται με την ακροδεξιά
Μια θεωρία 21.09.25

Η στάση Ναζί - Πώς η σύγχρονη γιόγκα συνδέεται με την ακροδεξιά

Ο συγγραφέας, σκηνοθέτης και ακτιβιστής Στιούαρτ Χομ (Stewart Home), μία από τις πιο εξέχουσες προσωπικότητες της βρετανικής αντικουλτούρας, εξηγεί αυτή τη σχέση στο τελευταίο του βιβλίο, «Fascist Yoga» (Φασιστική Γιόγκα).

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Πέδρο Πασκάλ στέκεται στο πλευρό του Τζίμι Κίμελ παρά τους πρωταγωνιστικούς ρόλους σε ταινίες της Disney
«Δημοκρατία» 21.09.25

Ο Πέδρο Πασκάλ στέκεται στο πλευρό του Τζίμι Κίμελ παρά τους πρωταγωνιστικούς ρόλους σε ταινίες της Disney

Ο Πέδρο Πασκάλ, ο οποίος πρωταγωνιστεί στη σειρά The Mandalorian της Disney και πρόσφατα εντάχθηκε στο Marvel Cinematic Universe (MCU), έγραψε στο Instagram: «Υπερασπίσου την ελευθερία του λόγου».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Σκυλίσια Μέρα», 50 ετών – Ο Αλ Πατσίνο απέναντι στη συλλογική μας πορεία προς τον θάνατο
Αναμνήσεις 21.09.25

«Σκυλίσια Μέρα», 50 ετών - Ο Αλ Πατσίνο απέναντι στη συλλογική μας πορεία προς τον θάνατο

Ο 85χρονος Πατσίνο μιλάει στον Guardian για την κληρονομιά του συγκινητικού δράματος του 1975, «Σκυλίσια Μέρα», την αγάπη του για το YouTube, τις ψευδείς φήμες για το θάνατό του και τους λόγους για τους οποίους δεν συζητά για πολιτική.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Καταιγίδα αντιδράσεων για τον Τζίμι Κίμελ – Μποϊκοτάζ και διαδηλώσεις κατά της Disney
Culture Live 21.09.25

Καταιγίδα αντιδράσεων για τον Τζίμι Κίμελ – Μποϊκοτάζ και διαδηλώσεις κατά της Disney

Η αναστολή της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ πυροδότησε κύμα αντιδράσεων: ακυρώσεις συνδρομών σε Disney+, Hulu και ESPN, διαδηλώσεις και ανοιχτές εκκλήσεις καλλιτεχνών για μποϊκοτάζ στη Disney

Σύνταξη
Δεν παίζει με Ολυμπιακό ο Μαντουέκε: Νοκ-άουτ για δύο μήνες ο εξτρέμ της Άρσεναλ
Champions League 23.09.25

Δεν παίζει με Ολυμπιακό ο Μαντουέκε: Νοκ-άουτ για δύο μήνες ο εξτρέμ της Άρσεναλ

Νοκ-άουτ για δύο μήνες θα μείνει ο Νόνι Μαντουέκε για την Άρσεναλ, που θα χάσει και την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό (1/10, 22:00) για τη δεύτερη αγωνιστική της League phase του Champions League.

Σύνταξη
Πώς μοιάζει ο κίνδυνος; Ακούγεται; Μυρίζει; – Μια έκθεση της Ελίζας Κρικώνη στην Κυψέλη
Τέχνη-απάντηση 23.09.25

Πώς μοιάζει ο κίνδυνος; Ακούγεται; Μυρίζει; - Μια έκθεση της Ελίζας Κρικώνη στην Κυψέλη

Στο project 08.05.12.16. που παρουσιάζεται στη γκαλερί CYPHER από τις 25 Σεπτεμβρίου έως τις 12 Οκτωβρίου, η Ελίζα Κρικώνη εστιάζει στην έννοια του κινδύνου, την ανάγκη για κάλεσμα βοήθειας και τους πιθανούς μηχανισμούς επιβίωσης.

Σύνταξη
Ισραήλ: Σφυροκοπά την πόλη της Γάζας – Ο μισός πληθυσμός αρνείται να φύγει – «Απρόθυμοι και ανήμποροι»
Συγκλονιστικές μαρτυρίες 23.09.25

«Απρόθυμοι και ανήμποροι»: Το Ισραήλ σφυροκοπά την πόλη της Γάζας, ο μισός πληθυσμός αρνείται να φύγει

Κάτοικοι της πόλης της Γάζας εξηγούν γιατί παραμένουν παρά τις σφοδρές και αδιάκοπες επιθέσεις του Ισραήλ - Πόσο κοστίζει να πας προς τον νότο, φοβούνται μια νέα Νάκμπα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε εκπαιδευτικός επειδή εν μέσω κορονοϊού πήγε στο σχολείο χωρίς αρνητικό self-test
Θεσσαλονίκη 23.09.25

Καταδικάστηκε εκπαιδευτικός επειδή εν μέσω κορονοϊού πήγε στο σχολείο χωρίς αρνητικό self-test

Δέκα μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή είναι η ποινή που επιβλήθηκε στον εκπαιδευτικό που το 2021 είχε πάει στο σχολείο χωρίς να προσκομίσει αρνητικό self-test.

Σύνταξη
To ισχυρό bromance Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Πολ Νιούμαν – Η μέρα που ο «μεγάλος» επέπληξε τον «μικρό»
Cine -δίδυμο 23.09.25

To ισχυρό bromance Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Πολ Νιούμαν – Η μέρα που ο «μεγάλος» επέπληξε τον «μικρό»

Αν και εμφανίστηκαν μαζί μόνο σε δύο ταινίες, ο Ρέντφορντ και ο Νιούμαν είχαν μια εμβληματική φιλία που ενισχύθηκε από την αγάπη τους για τα αυτοκίνητα και τις φάρσες - το «μάλωμα» που τους έφερε πιο κοντά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ευρώπη: Πόσo περισσότερα κερδίζουν οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων ανά χώρα – Τι ισχύει για την Ελλάδα
Οι πιο σημαντικές διαφορές 23.09.25

Πόσο περισσότερα κερδίζουν οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων ανά χώρα στην Ευρώπη - Τι ισχύει για την Ελλάδα

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για τους πτυχιούχους Πανεπιστημίων στην Ευρώπη - Σε ποιες χώρες παρατηρούνται τα μεγαλύτερα μισθολογικά χάσματα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Πεσκόφ: Η Ρωσία δεν είναι αναμιγμένη στις υπερπτήσεις drones στην Κοπεγχάγη
Κόσμος 23.09.25

Πεσκόφ: Η Ρωσία δεν είναι αναμιγμένη στις υπερπτήσεις drones στην Κοπεγχάγη

«Κάθε φορά, ακούμε αβάσιμες κατηγορίες», δήλωσε ο Πεσκόφ - Η Δανία μίλησε για «σοβαρή επίθεση» με την πρωθυπουργό να δηλώνει ότι «δεν αποκλείει» το ενδεχόμενο να ευθύνεται η Ρωσία

Σύνταξη
Αντιδράσεις για τις συστάσεις Τραμπ για τον αυτισμό – Ασφαλής η χρήση παρακεταμόλης από εγκύους λέει ο EMA, τι λέει ο ΠΟΥ
Κόσμος 23.09.25 Upd: 13:37

Αντιδράσεις για τις συστάσεις Τραμπ για τον αυτισμό – Ασφαλής η χρήση παρακεταμόλης από εγκύους λέει ο EMA, τι λέει ο ΠΟΥ

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνέδεσε τον αυτισμό με την χρήση από τις εγκύους δημοφιλούς στις ΗΠΑ αναλγητικού με παρακεταμόλη - Η σύνδεση έγινε αυθαίρετα και δεν βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα

Σύνταξη
Η χαμηλού κόστους στρατηγική της Ρωσίας στον πόλεμο – «Δεν θα αντέξουν οι Δυτικοί έτσι»
Φέρνει αποτελέσματα 23.09.25

Η χαμηλού κόστους στρατηγική της Ρωσίας στον πόλεμο – «Δεν θα αντέξουν οι Δυτικοί έτσι»

Το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών στις ΗΠΑ βλέπει μια εντυπωσιακή αύξηση των επιθέσεων με drones από Ρωσία στον πόλεμο στην Ουκρανία, για την οποία τα δυτικά αντίμετρα πρέπει να αλλάξουν το συντομότερο δυνατό.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Στον ημιτελικό σκιφ ελαφρών βαρών η Μιλένα Κοντού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (vids)
Κωπηλασία 23.09.25

Στον ημιτελικό σκιφ ελαφρών βαρών η Μιλένα Κοντού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (vids)

Η Μιλένα Κοντού τερμάτισε δεύτερη στην προκριματική σειρά της στο σκιφ ελαφρών βαρών, και την Πέμπτη θα διεκδικήσει θέση στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κωπηλασίας.

Σύνταξη
Ιδεολογία και αναπαραγωγή
Ιδεολογικοί μηχανισμοί 23.09.25

Ιδεολογία και αναπαραγωγή

Για πρώτη φορά στα ελληνική το πλήρες χειρόγραφο του «Για την αναπαραγωγή» του Λουί Αλτουσέρ

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
