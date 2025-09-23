Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο: Πέθανε ο σκηνοθέτης και παραγωγός Βάσος Γεώργας

Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό χώρο η είδηση ότι ο σκηνοθέτης και παραγωγός Βάσος Γεώργας «έφυγε» από τη ζωή τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου.

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσαν φίλοι και συνεργάτες, οι οποίοι του είπαν «αντίο» με αναρτήσεις τους στα social media και στέλνωντας τα συλλυπητήριά τους στην οικογένειά του.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Εξάρχεια, μια περιοχή με την οποία διατηρούσε ισχυρούς δεσμούς.

Εργάστηκε ως παραγωγός και σκηνοθέτης, ενώ παράλληλα ασχολήθηκε με την ποίηση και τη συγγραφή. Ξεχώρισε για την εναλλακτική του ματιά, δημιουργώντας ένα προσωπικό αποτύπωμα στον χώρο των γραμμάτων και των τεχνών.

Τη δεκαετία του ’80 έκδοσε το περιοδικό Cine 7, είχε φτιάξει την εταιρεία διανομής κινηματογραφικών ταινιών Ovo Film, ενώ στα Εξάρχεια είχε ανοίξει το βιβλιοπωλείο Bibliotheque, που είχε ως σλόγκαν του «είμαστε ό,τι διαβάζουμε – διαβάζουμε να γίνουμε αυτό που ονειρευόμαστε».

Άλλωστε το σπίτι του ήταν τα Εξάρχεια, ήταν παιδί τους και σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε εκφράσει τη μοναξιά που ένιωθε, βλέποντας την περιοχή να αλλάζει: «Δεν υπάρχουν πια οι χαρακτηριστικοί τύποι της γενιάς των Εξαρχείων… νιώθει μοναξιά, απόλυτη μοναξιά».

Το έργο του «Το Σινεμά Γυμνό» (2010), οι εκδοτικές του πρωτοβουλίες, αλλά και η δημιουργία πολιτιστικού ιστότοπου και βιβλιοπωλείων, δείχνουν το πάθος του για την τέχνη και τον πολιτισμό.