Το τελευταίο κάλεσμα: Πέθανε η γηραιότερη μάγισσα της Βρετανίας, Πατρίσια Κρόουθερ – Το «ξόρκι» στον Χίτλερ

Η Πατρίσια Κρόουθερ, η θρυλική μορφή που έμεινε στην ιστορία ως η γηραιότερη μάγισσα του Ηνωμένου Βασιλείου και μία από τις βασικές ιέρειες της σύγχρονης παγανιστικής θρησκείας Γουίκα (Wicca), πέθανε πλήρης ημερών σε ηλικία 97 ετών.

Η Κρόουθερ συνδέθηκε με την ανάδυση του αποκρυφισμού και του νεο-παγανισμού στη Βρετανία του 20ου αιώνα ως μαθήτρια και στενή συνεργάτιδα του Τζέραλντ Γκάρντνερ, του ανθρώπου που θεωρείται ο «πατέρας» της Γουίκα.

Ο Γκάρντνερ, ο οποίος τη δεκαετία του 1950 αγόρασε ένα μουσείο μαγείας στη Νήσο του Μαν, πιστώνεται ότι «ανέστησε» την πρακτική της μαγείας από την αφάνεια, αναδεικνύοντας τη Γουίκα (Wicca) σε θρησκεία και παρακλάδι του παγανισμού, η οποία βασίζεται στη φύση και στη δύναμή αυτής.

Η Γουίκα αναπτύχθηκε στην Αγγλία στα μέσα του 20ου αιώνα και συστήθηκε στο κοινό το 1954 από τον Γκάρντνερ, ένα Βρετανό συνταξιούχο δημόσιο υπάλληλο.

Ο όρος Wicca πιστεύεται ότι αποτελεί αρχαία εκδοχή της λέξης Witchcraf (Μαγεία) ή Wise craft (Τέχνη της Σοφίας) και ότι χρονολογείται από την εποχή των Αγγλοσαξόνων.

Η Γουίκα βασίζεται σε ένα σύνολο από ποικίλα παγανιστικά και ερμητικά μοτίβα που είναι υπεύθυνα για την θεολογική της δομή και τις τελετουργικές πρακτικές της.

Στη θρησκεία αυτή, τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται (π.χ. η πεντάλφα) και σε πλήρη αντίθεση με τον σατανισμό, έχουν τελείως διαφορετική σημασία. Επίσης, μεγάλο κομμάτι της Γουίκα είναι η μαγεία.

Η μαγεία που χρησιμοποιούν οι Γουικανοί (Wiccans), δεν έχει καμία σχέση με τα μαγικά που συνήθως εφαρμόζονται (μαύρη μαγεία). Μαγεία θεωρείται η χρήση, απορρόφηση και αποβολή της ενέργειας που έχει κρυμμένη μέσα της η Φύση και η εφαρμογή της για καλό σκοπό.

Η Κρόουθερ και ο σύζυγός της, Άρνολντ Κρόουθερ, μυήθηκαν στην πρακτική της Γουίκα από τον Γκάρντνερ και σύντομα αναδείχθηκαν σε «Ανώτεροι Ιερείς» (High Priestess και High Priest), ιδρύοντας δικούς τους κύκλους (covens).

Η πίστη της Κρόουθερ περιστρεφόταν γύρω από τον σεβασμό της φύσης, την ισορροπία των δυνάμεων και τον βασικό κανόνα της Γουίκα: «Κάνε ό,τι θέλεις, αρκεί να μη βλάπτεις κανέναν».

Η Κρόουθερ ήταν μια γυναίκα με καλλιτεχνική φλέβα. Πριν αφοσιωθεί στον αποκρυφισμό, εργαζόταν ως επαγγελματίας χορεύτρια και entertainer στο θέατρο, εκτελώντας ακόμα και παιδικά σόου με μαριονέτες και μαγικά κόλπα. Αυτή η εμπειρία στον προβολέα και τη σκηνή της επέτρεψε να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ του μυστικισμού και της ευρείας δημοσιότητας.

Το σημαντικότερο βήμα της Κρόουθερ για τη διάδοση της Γουίκα ήρθε τη δεκαετία του 1970, όταν εκείνη και ο Άρνολντ συνδημιούργησαν και παρουσίασαν τη ραδιοφωνική σειρά του BBC Radio Sheffield, A Spell of Witchcraft (Ένα Ξόρκι Μαγείας).

H εκπομπή τους ήταν πρωτοποριακή. Για πρώτη φορά, η μαγεία, η ιστορία και η λαογραφία της παρουσιάζονταν με σοβαρό, εκπαιδευτικό ύφος σε ένα ευρύ κοινό, εξηγώντας πρακτικές ενός τοπικού κύκλου με έναν τρόπο που ήταν ταυτόχρονα μυστηριώδης αλλά και προσιτός.

Η σειρά αυτή πιστώνεται ότι απομάκρυνε το στίγμα της «σατανιστικής» πρακτικής και σύστησε τη σύγχρονη μαγεία σε χιλιάδες ακροατές.

Μαγεία εναντίον Ναζί

Μία από τις πιο εντυπωσιακές ιστορίες που έχει συνδεθεί με το όνομα της Κρόουθερ είναι η συμμετοχή του συζύγου της στη μυστηριώδη Επιχείρηση Κώνο Δύναμης κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η Κρόουθερ στον Guardian στα τέλη της δεκαετίας του ’90, μέλη κύκλων Γουίκα πραγματοποίησαν ένα τελετουργικό στο Νιου Φόρεστ (New Forest) με στόχο να αποτρέψουν την εισβολή του Αδόλφου Χίτλερ στις βρετανικές ακτές.

«Ο Χίτλερ αναμενόταν στις ακτές μας ανά πάσα στιγμή», είχε πει. «Δεν έριξαν λευκή σκόνη, αλλά δούλεψαν… ψάλλοντας: ‘Δεν μπορείς να διασχίσεις τη θάλασσα / Δεν μπορείς να έρθεις’, επαναλαμβάνοντας το ξανά και ξανά και αυξάνοντας τη δύναμη μέσω του χορού».

Η Κρόουθερ, αν και παραδέχθηκε ότι οι ιστορικοί αποδίδουν τη μη εισβολή στη Μάχη της Αγγλίας και στην αλλαγή σχεδίων του Χίτλερ προς τη Ρωσία, επέμεινε στη σημασία της τελετουργικής παρέμβασης.

Η ιστορία αυτή, αν και αμφισβητήσιμη, καθόρισε τον μύθο της Γουίκα ως μιας δύναμης που δεν δρα μόνο στα παρασκήνια, αλλά μπορεί να επηρεάσει και κοσμοϊστορικά γεγονότα.

Μέθη μαγείας

Η Κρόουθερ υπήρξε επίσης πολυγραφότατη συγγραφέας, με έργα που αποτέλεσαν οδηγούς για τις επόμενες γενιές των Wiccans, όπως τα Witchcraft and Wine και Lid off the Cauldron.

Ο παγανιστικός εκδοτικός οίκος Wild Hunt απέδωσε φόρο τιμής, τονίζοντας ότι: «Ως ανώτερη ιέρεια, συγγραφέας και δασκάλα, η Πατρίσια Κρόουθερ αφήνει πίσω της μια βαθιά κληρονομιά… Το πνεύμα της συνεχίζει να ζει στους κύκλους και τις κοινότητες που ενέπνευσε».

Η Πατρίσια Κρόουθερ θεωρείται εμβληματική μορφή στο Ηνωμένο Βασίλειο καθώς συνδέθηκε άμεσα με την ανάδειξη της θρησκείας Γουίκα από μυστικιστική πρακτική σε ένα αναγνωρίσιμο πνευματικό ρεύμα του μοντέρνου κόσμου σημειώνει o οίκος Wild Hunt.