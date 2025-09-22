Πέθανε ο ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουλος
Ο ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουλος «έφυγε» τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, σκορπώντας βαθιά θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο. Την είδηση έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας.
Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο. Ο ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουλος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 74 ετών.
Την είδηση έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας με μια ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
«Αντίο αγαπημένε μας Βαγγέλη!
Ο καλός μας συνάδελφος Βαγγέλης Ζερβόπουλος έφυγε χθες από την ζωή, ένας σεμνός ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου. Ένα πάντα χαμογελαστό παιδί και παιδί ήταν ως τα 74 του χρόνια…
Καλό ταξίδι αγαπημένε μας φίλε, θα σε αποχαιρετίσουμε από Γ’ κοιμητήριο Αθήνας στην Νίκαια αύριο Τρίτη στις 3 το μεσημέρι».
Ο Βαγγέλης Ζερβόπουλος είχε γεννηθεί στην Αθήνα. Σπούδασε στο Θεατρικό εργαστήρι του Δημήτρη Κωνσταντινίδη απ΄όπου αποφοίτησε το 1973.
Από τις πιο γνωστές εμφανίσεις του στη μεγάλη οθόνη ήταν στις ταινίες Τα παιδιά των λουλουδιών του 1973 και Σιδηρά κυρία 1983.
Θεατρικές παραστάσεις στις οποίες έχει παίξει:
Όσα παίρνει ο άνεμος 1988
Βρικόλακες 2013
Για μια Χούντα Δολλάρια 1976
Κάθε Τρύπα… και Πετρέλαιο 1974
Ο Λαός Ενίκησε 1974
Σουβλάκι με τζατζίκι, Πέτρος και Φρειδερίκη 1974
Στη Χονολουλού… Στη Χονολουλού 1978
Τα Παιδιά… του σωλήνα 1978
Τα παιδιά της πιάτσας 1976
Το παραμύθι πάει σύννεφο 1982
Τηλεοπτικές σειρές στις οποίες έχει παίξει:
Η Οργή των Θεών 1994
Η αλεπού και ο μπούφος 1987
Το καπλάνι της βιτρίνας 1990
Η κηδεία του Βαγγέλη Ζερβόπουλου θα τελεστεί την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, στις 15:00, στο Γ’ Κοιμητήριο Αθηνών στη Νίκαια.
