Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Αγριο παρασκήνιο

Μια ομιλία, μια αναβολή και η ολονύκτια αναζήτηση μισής ώρας για νέο ραντεβού

Αγριο παρασκήνιο

• Γιατί ενημερώθηκε στο παρά 5’ η ελληνική πλευρά για την ακύρωση του χθεσινού ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη

• Ο συναγερμός στην ελληνική αποστολή, οι συνεννοήσεις με την τουρκική και ο αιφνιδιασμός από την ομιλία του τούρκου προέδρου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, λίγο μετά, που ήταν γεμάτη προειδοποιήσεις, για όλα

Πιθανότερη πλέον η οριστική ματαίωση της συνάντησης

Τραμπ στον ΟΗΕ

«Οι χώρες σας πάνε… κατά διαόλου»

• Κατήγγειλε την πολιτική των ανοιχτών συνόρων επικαλούμενος, μεταξύ άλλων, το παράδειγμα της Ελλάδας

• Χαρακτήρισε απάτη την κλιματική αλλαγή

Airbnb

Πού επεκτείνεται το απαγορευτικό

• Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις θα παγώσουν και σε Β. Ελλάδα, Κρήτη, νησιά του Αιγαίου

• Από ποιες περιοχές συγκεκριμένα θα ξεκινήσει το νέο καθεστώς

• Ποιες είναι οι νέες προδιαγραφές που θα ισχύσουν από την Τετάρτη

• Τα πρόστιμα – φωτιά σε όσους αρνηθούν τους ελέγχους

Ασφάλεια

Κίνδυνος από ελικόπτερα στα Σπάτα

• Τι αποκαλύπτει εσωτερική έρευνα της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας για τη λειτουργία ελικοδρομίου κοντά στο «Ελ. Βενιζέλος»

Κλαούντια Καρντινάλε

1938 – 2025

Εφυγε ένας θρύλος του παγκόσμιου κινηματογράφου

10+1 ερωτήσεις

Αλήθειες και μύθοι για τα οικόπεδα χωρίς «φάτσα»

Τέμπη

Παράθυρο για την εκταφή από Φλωρίδη

• Ποιο μήνυμα στέλνει στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι

Βόμβες

Ο Τραμπ, ο αυτισμός και η παρακεταμόλη

• Τι υποστηρίζει ο Λευκός Οίκος και τι απαντούν οι επιστήμονες

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Μια ευρωπαϊκή πρεμιέρα που κρίνει πολλά

Ουσμάν Ντεμπελέ

Ο απείθαρχος νεαρός που έγινε βασιλιάς του ποδοσφαίρου