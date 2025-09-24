Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Αγριο παρασκήνιο
- Τεχνητή νοημοσύνη και συναισθηματική εξάρτηση: Μήπως το ChatGPT απειλεί τις φιλίες της Gen Z;
- Μετρό Θεσσαλονίκης: Προσωρινή αναστολή λειτουργίας τεσσάρων σταθμών την Τετάρτη
- Αποτράπηκε σχέδιο που φέρεται πως σκόπευε να βυθίσει στο σκοτάδι τη Νέα Υόρκη
- Αστυνομικός σταματάει τον Μακρόν στον δρόμο για να περάσει η αυτοκινητοπομπή του Τραμπ [βίντεο]
• Γιατί ενημερώθηκε στο παρά 5’ η ελληνική πλευρά για την ακύρωση του χθεσινού ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη
• Ο συναγερμός στην ελληνική αποστολή, οι συνεννοήσεις με την τουρκική και ο αιφνιδιασμός από την ομιλία του τούρκου προέδρου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, λίγο μετά, που ήταν γεμάτη προειδοποιήσεις, για όλα
Πιθανότερη πλέον η οριστική ματαίωση της συνάντησης
Τραμπ στον ΟΗΕ
«Οι χώρες σας πάνε… κατά διαόλου»
• Κατήγγειλε την πολιτική των ανοιχτών συνόρων επικαλούμενος, μεταξύ άλλων, το παράδειγμα της Ελλάδας
• Χαρακτήρισε απάτη την κλιματική αλλαγή
Airbnb
Πού επεκτείνεται το απαγορευτικό
• Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις θα παγώσουν και σε Β. Ελλάδα, Κρήτη, νησιά του Αιγαίου
• Από ποιες περιοχές συγκεκριμένα θα ξεκινήσει το νέο καθεστώς
• Ποιες είναι οι νέες προδιαγραφές που θα ισχύσουν από την Τετάρτη
• Τα πρόστιμα – φωτιά σε όσους αρνηθούν τους ελέγχους
Ασφάλεια
Κίνδυνος από ελικόπτερα στα Σπάτα
• Τι αποκαλύπτει εσωτερική έρευνα της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας για τη λειτουργία ελικοδρομίου κοντά στο «Ελ. Βενιζέλος»
Κλαούντια Καρντινάλε
1938 – 2025
Εφυγε ένας θρύλος του παγκόσμιου κινηματογράφου
10+1 ερωτήσεις
Αλήθειες και μύθοι για τα οικόπεδα χωρίς «φάτσα»
Τέμπη
Παράθυρο για την εκταφή από Φλωρίδη
• Ποιο μήνυμα στέλνει στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι
Βόμβες
Ο Τραμπ, ο αυτισμός και η παρακεταμόλη
• Τι υποστηρίζει ο Λευκός Οίκος και τι απαντούν οι επιστήμονες
ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ
Μια ευρωπαϊκή πρεμιέρα που κρίνει πολλά
Ουσμάν Ντεμπελέ
Ο απείθαρχος νεαρός που έγινε βασιλιάς του ποδοσφαίρου
