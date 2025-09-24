Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
24.09.2025 | 09:24
Μετρό: Εκτός λειτουργίας ο σταθμός Ευαγγελισμός – Τι συνέβη
Ένας «πονοκέφαλος» για την ΕΕ: Ποια φάρμακα είναι σε έλλειψη στην Ευρώπη;
Υγεία 24 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:00

Ένας «πονοκέφαλος» για την ΕΕ: Ποια φάρμακα είναι σε έλλειψη στην Ευρώπη;

Μια νέα έκθεση δείχνει ότι η «χρόνια» έλλειψη σε φάρμακα στην ΕΕ έχει φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ τα τελευταία δύο χρόνια

Σύνταξη
Σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ), μεταξύ του 2022 και του Οκτωβρίου 2024, στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρατηρήθηκε έλλειψη εφοδιασμού με 136 φάρμακα που θεωρούνται «ζωτικής σημασίας» για την υγεία των πολιτών.

Η έλλειψη αυτή έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ το 2023 και το 2024, με 48 και 46 κρίσιμες ελλείψεις ετησίως, αντίστοιχα.

Τουλάχιστον 21 από τα 27 κράτη μέλη ανέφεραν κρίσιμες ελλείψεις από τις αρχές του 2024 έως τα τέλη Οκτωβρίου 2024.

Το Βέλγιο, η Ισπανία και η Γαλλία ανέφεραν τις υψηλότερες κρίσιμες ελλείψεις φαρμάκων.

Τον Ιανουάριο του 2024, 19 χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) αντιμετώπισαν ελλείψεις χειμερινών αντιβιοτικών, με 11 χώρες να καταγράφουν κρίσιμες ελλείψεις.

«Η έλλειψη φαρμάκων είναι ένα επίμονο πρόβλημα σε ολόκληρη την ΕΕ και εξακολουθεί να αποτελεί χρόνιο ‘πονοκέφαλο’ για την Ένωση. Ωστόσο, η συχνότητα και η σοβαρότητά της έχουν αυξηθεί, φτάνοντας σε επίπεδα ρεκόρ το 2023 και το 2024», δήλωσε ο Klaus-Heiner Lehne της ΕΛΔ στους δημοσιογράφους κατά την παρουσίαση της έκθεσης.

Τι προκαλεί αυτό το πρόβλημα;

Αυτές οι ελλείψεις οφείλονται σε διάφορους παράγοντες, όπως η αυξημένη ζήτηση, οι καθυστερήσεις στην κατασκευή, τα προβλήματα παραγωγικής ικανότητας και η αύξηση του κόστους της ενέργειας.

«Το χαμηλό επίπεδο ανταμοιβής για την ανθεκτικότητα στις εθνικές διαδικασίες προμηθειών έχει αυξήσει την πίεση στις τιμές», αναφέρεται στην έκθεση.

Το κόστος παραγωγής στην ΕΕ εκτιμάται ότι είναι 20% έως 40% υψηλότερο από ό,τι στην Ασία.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ΕΕ να εξαρτάται από την Ασία για το 70% των δραστικών φαρμακευτικών συστατικών και το 79% των προδρόμων φαρμάκων (τις βιοχημικές ουσίες από τις οποίες παράγονται), σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης IQVIA.

Η κατάσταση αυτή έχει αντίκτυπο στους ασθενείς και αντιπροσωπεύει σημαντικό οικονομικό κόστος για τα εθνικά συστήματα υγείας.

Πώς αναφέρουν οι χώρες της ΕΕ την έλλειψη εφοδιασμού;

Ωστόσο, η σύγκριση μεταξύ των χωρών της ΕΕ είναι δύσκολη, καθώς υπάρχουν διαφορές στον τρόπο με τον οποίο οι χώρες αναφέρουν την έλλειψη φαρμάκων.

Για παράδειγμα, η Ιταλία πρέπει να ειδοποιεί τις αρχές τέσσερις μήνες πριν από οποιαδήποτε διακοπή του εφοδιασμού.

Εν τω μεταξύ, η Αυστρία πρέπει να ειδοποιεί αμέσως μόνο για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα, εάν η έλλειψή τους διαρκεί περισσότερο από δύο εβδομάδες.

Τα μέτρα αποθεματοποίησης φαρμάκων διαφέρουν επίσης.

Για παράδειγμα, στη Δανία, η εθνική απαίτηση αποθεματοποίησης είναι έξι εβδομάδες αναμενόμενων πωλήσεων, ενώ η Γερμανία απαιτεί έξι μήνες αποθεμάτων ασφαλείας.

Η αμοξικιλλίνη, ένα κοινό αντιβιοτικό που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία πολλών λοιμώξεων, και η βερτεπορφίνη, που θεραπεύει ένα ευρύ φάσμα οφθαλμικών παθήσεων, περιλαμβάνονταν και τα δύο στον κατάλογο των κρίσιμων ελλείψεων στο τέλος του 2024.

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Με γενναία μερίσματα επιβραβεύουν τους μετόχους τους

Ελληνικές τράπεζες: Με γενναία μερίσματα επιβραβεύουν τους μετόχους τους

