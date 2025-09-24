Σεισμός στην Αττική – Στην Κηφισιά το επίκεντρο

Ασθενής σεισμική δόνηση 2,1 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ σημειώθηκε στην Αττική και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στα βόρεια προάστια.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε επίκεντρο την Κηφισιά.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 11,8 χλμ και με επίκεντρο Δυτικά, Νοτιοδυτικά της Μεταμόρφωσης.