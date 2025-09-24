Σεισμός στην Αττική – Στην Κηφισιά το επίκεντρο
Ο σεισμός έγινε αισθητός στα βόρεια προάστια
Ασθενής σεισμική δόνηση 2,1 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ σημειώθηκε στην Αττική και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στα βόρεια προάστια.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε επίκεντρο την Κηφισιά.
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 11,8 χλμ και με επίκεντρο Δυτικά, Νοτιοδυτικά της Μεταμόρφωσης.
