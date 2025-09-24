Ακόμα ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε, αυτή τη φορά στη Λάρισα, με τους δράστες να κάνουν χρήση ακόμα και σιδηρογροθιάς.

Το συμβάν έλαβε χώρα το μεσημέρι της Τρίτης, ενώ σημειώθηκαν συλλήψεις και σχηματισμός δύο διαφορετικών δικογραφιών.

Όσα εκτυλίχθηκαν στη Λάρισα

Σύμφωνα με την Αστυνομία, δύο ανήλικοι επιτέθηκαν σε συνομήλικό τους, χτυπώντας τον με χρήση σιδηρογροθιάς. Ο ένας δράστης χτύπησε τον ανήλικο με γροθιά στο πρόσωπο και ο δεύτερος στο κεφάλι. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Λάρισας, οι οποίοι συνέλαβαν τους δύο δράστες.

Σε κοντινή απόσταση εντοπίστηκε και κατασχέθηκε η σιδηρογροθιά, που είχε πεταχτεί μέσα σε φρεάτιο, ενώ από τον έναν ανήλικο κατασχέθηκε και ένα ηλεκτρικό πατίνι, του οποίου η προέλευση διερευνάται, σύμφωνα με όσα αναφέρει το Onlarissa.

Σε βάρος των δύο ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ ο ένας κατηγορείται επιπλέον για μη κατοχή δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Ναρκωτικά εντοπίστηκαν στην κατοχή του θύματος

Κατά τον έλεγχο στο ανήλικο θύμα, βρέθηκε μία νάιλον συσκευασία που περιείχε 13 μικρότερες συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 13,5 γραμμαρίων.

Η ποσότητα κατασχέθηκε και συνελήφθη τόσο ο ίδιος όσο και οι δύο ανήλικοι δράστες για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, με τη σχημάτιση ξεχωριστής δικογραφίας.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, ενώ οι ανήλικοι πρόκειται να οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.