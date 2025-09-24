Δόλιανη Ζαγορίου: Στο νοσοκομείο ηλικιωμένος μετά από επίθεση αρκούδας
Αρκούδα επιτέθηκε σε ηλικιωμένο στη Δόλιανη Ζαγορίου κι ενώ εκείνος βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του.
Με σοβατά τραύματα νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων ένας ηλικιωμένος από τη Δόλιανη Ζαγορίου, μετά από επίθεση αρκούδας, την ώρα που βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του.
Το άγριο ζώο είχε εισβάλλει αναζητώντας φρούτα όταν επιτέθηκε στον άτυχο άνδρα. Συγχωριανοί που άκουσαν τις κραυγές έσπευσαν προς βοήθεια και βρήκαν τον γείτονά τους αιμόφυρτο. Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο για τη διακομιδή του.
Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν αυξημένη παρουσία αρκούδων στα ορεινά χωριά. Παρόλο που οι επιδρομές σε καλλιέργειες είναι συνηθισμένες, το συγκεκριμένο περιστατικό χαρακτηρίζεται πρωτοφανές για το Ζαγόρι.
Οι κάτοικοι των ορεινών χωριών διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο καθώς οι αρκούδες συχνά πλησιάζουν τους οικισμούς, αναζητώντας τροφή
