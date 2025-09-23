sports betsson
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
Λουτσέσκου: «Υπάρχει μια τρέλα, στα όρια της παράνοιας – Πρέπει να κρατήσουμε καθαρό μυαλό και ηρεμία»
Λουτσέσκου: «Υπάρχει μια τρέλα, στα όρια της παράνοιας – Πρέπει να κρατήσουμε καθαρό μυαλό και ηρεμία»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της πρεμιέρας του ΠΑΟΚ στη League Phase του Europa League απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ (24/9, 19:45).

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την Μακάμπι Τελ Αβίβ το απόγευμα της Τετάρτης (24/9, 19:45) για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League και ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης, με τον Μπάμπα Ράχμαν να εκπροσωπεί τους παίκτες του Δικεφάλου.

Ο Λουτσέσκου αναφέρθηκε στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της Μακάμπι, ενώ σε ερώτηση για ενδεχόμενη αποβολή των ισραηλινών ομάδων από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις απάντησε πως «αυτά δεν ανήκουν σε εμένα και σε εμάς».

Αναλυτικά όσα είπε ο Λουτσέσκου

Για το αν η ομάδα είναι ανεπηρέαστη σχετικά με την κουβέντα για την αποβολή των ισραηλινών ομάδων από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις: «Έχουμε ένα παιχνίδι αύριο, αυτό ξέρω. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι, να παλέψουμε, να τρέξουμε, να δημιουργήσουμε ευκαιρίες και να κερδίσουμε. Τα υπόλοιπα δεν ανήκουν σε εμένα και σε εμάς».

Για το τι θα πει στους παίκτες λίγο πριν ξεκινήσει ο αγώνας με την Μακάμπι: «Αύριο είναι ένα διαφορετικό ματς, μια διαφορετική διοργάνωση και θα πω στους παίκτες ότι έκαναν μια φανταστική εμφάνιση το Σάββατο. Μπορεί να μην σκόραραν, να μην βρέθηκε το εύκολο γκολ, αλλά δημιουργήσαμε φάσεις και παίξαμε πολύ καλά επιθετικά. Χρειάζεται περισσότερη αποφασιστικότητα και συγκέντρωση μπροστά στην αντίπαλη εστία. Στην προετοιμασία του αγώνα, θα τους μιλήσω και για τον τρόπο παιχνιδιού του αντιπάλου μας. Πράγματα φυσιολογικά όταν έχουμε αυτές τις εβδομάδες με πολλά ματς και διαφορετικούς αντιπάλους».

Για το αν υπάρχουν και άλλα προβλήματα εκτός του Πέλκα και το πως ειναι η ομάδα γενικότερα: «Δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα απουσιών στην ομάδα. Σήμερα θα γινει η προπόνηση με όλη την ομάδα, οπότε δεν έχουμε άλλα προβλήματα μέχρι τώρα».

Για τα αδύνατα σημεία της Μακάμπι και το πως την έχει αναλύσει: «Είναι μια ποιοτική ομάδα που της αρέσει να παιζει ποδόσφαιρο, μια ομάδα που έχει aggressive στοιχεία στο παιχνίδι της. Στα προκριματικά απέκλεισε την Ντιναμό Κιέβου μια ιστορική ομάδα, αν και ήταν τυχερή στο πρώτο ματς που είχαν παίκτη παραπάνω. Στο πρωτάθλημα τους ειναι πρώτοι με 4/4 και δείχνει ότι ειναι σε καλή κατάσταση. Δεν πρέπει να τους αφήσουμε να δημιουργήσουν καταστάσεις και να εκμεταλλευτούμε τα αδύνατα τους σημεία. Σε κάθε περίπτωση εδώ που βρίσκεται μέσα από δύσκολα παιχνίδια σημαίνει ότι ειναι ένα σύνολο με καλή νοοτροπία. Πρέπει εμείς να είμαστε συγκεντρωμένοι από το πρώτο λεπτό να τα δώσουμε όλα».

Για το πως θα διαχειριστεί το rotation από εδώ και πέρα και το πόσο πιστεύει ότι το ρόστερ ειναι έτοιμο 100% για αυτή την διαδικασία: «Όσον αφορά το rotation δεν μπορώ να σας πω τι θα γινει σε έναν μήνα. Υπάρχουν πολλά ζητήματα σε ένα διάστημα με πολλά παιχνίδια. Τραυματισμοί, κόπωση, προβλήματα με ιώσεις, επιβαρύνσεις. Πρέπει να βλέπουμε την ποιότητα του αντιπάλου. Όχι τι ποιότητα έχει, αλλά τι είδους ποιότητα έχει για να πάρουμε τις αποφάσεις για την ενδεκάδα. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να βρούμε τρόπο να έχουμε πνευματική φρεσκάδα και με ενέργεια, άρα πρέπει να έχουμε και το απαραίτητο rotation. Δεν μπορώ να σας πω τι θα γινει τον επόμενο μήνα γιατί δεν ξερω το μέλλον. Θα παίξουν ρόλο οι αντίπαλοι, τα ταξίδια που έχουμε, η κατάσταση των παικτών μας. Αυτό θα πηγαίνει παιχνίδι με παιχνιδι και μετά το τέλος τους.

Αισθάνομαι ότι το rotation είναι απαραίτητο για ομάδες όπως εμείς που είμαστε σε τρεις διοργανώσεις. Πρέπει να καταλάβεις το πότε ο παίκτης ειναι έτοιμος να μπει και πότε να μην μπει, το θέμα είναι οι απαντήσεις που δίνουν οι παίκτες. Αν είναι καλή η απάντηση μπορεί να πάρει μέρος στο rotation, αν όχι τότε πρέπει να σκεφτούμε άλλα πράγματα.

Πρέπει να υπάρχει ισορροπία στην ομάδα, είμαι από τους λίγους που πρέπει να έχω την ισορροπία στο μέγιστο επίπεδο. Πηγαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι όπως ξέρετε. Ελπίζω να δω το γκρουπ των παικτών να δουλεύει σωστά όπως κάνει από την αρχή της σεζόν και να βελτιώνονται στον αγωνιστικό χώρο. Η εξέλιξη ειναι αυτή που ήλπιζα να δω και πιστεύω ότι θα βελτιωθει η ομάδα ακόμα περισσότερο. Το παιχνίδι της περασμένης Τετάρτης ήταν ένα καλό μάθημα για εμάς και να ξέρουμε μέχρι που μπορεί να φτάσει το κομμάτι του rotation».

Για το αν το θέμα του εύκολου γκολ είναι και θέμα τύχης: «Θα μπορούσε να ειναι και η έλλειψη τύχης. Η τύχη ειναι μέρος του ποδοσφαίρου. Κερδίσαμε την ΑΕΚ πέρσι στο τελευταίο ματς της σεζόν με 1-0, χάσαμε μεγάλη ευκαιρία για το 2-0 με τον Καμαρά στο τέλος και σκοράραμε στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους με ένα φανταστικό γκολ του Μιχαηλίδη και στο τέλος ειπαμε ότι κάναμε ένα φανταστικό παιχνίδι. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο.

Ειλικρινά το παιχνίδι που έκανε η ομάδα με τον Παναιτωλικό ήταν κορυφαίο! Σε επίπεδο πρέσινγκ, δημιουργίας, κινήσεων στον χώρο και κάλυψης. Είχαμε πέντε πραγματικά μεγάλες ευκαιρίες για να σκοράρουμε, ενώ σε νορμάλ παιχνίδια κάνεις τρεις μεγάλες φάσεις πετυχαίνεις δυο και λες ότι τα πήγαμε καλά. Αν είχαμε το γκολ θα είχαμε κρατήσει όλοι αυτό το ματς ως κορυφαιοι.

Εδώ υπάρχει μια τρέλα στα όρια της… παράνοιας! Είναι μια πίεση που έρχεται από παντου. Δεν ξέρω τι γινόταν πριν εδώ, ίσως να ήταν έτσι και στο παρελθόν η κατάσταση. Πρέπει να ηρεμήσουμε και να δούμε μπροστά, γιατί το πρωτάθλημα δεν ειναι εύκολο. Αν συγκρίνουμε τον τρόπο που παίζουν οι άλλες ομάδες στο ξεκίνημα δεν υστερούμε. Να κρατήσουμε την νοοτροπία της δουλειάς και της μάχης. Οι παίκτες πιέζονται περισσότερο από τον εαυτό τους για να σκοράρουν, για να ανταπεξέλθουν, αυτό όμως δεν κάνει καλό σε αυτούς αλλά και στην ομάδα. Έχω μιλήσει με 3-4 παίκτες για αυτό και το έχουμε αναλύσει.

Τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά αν είχαμε σκοράρει και θα μιλούσαμε για εντελώς διαφορετικές καταστάσεις. Πρέπει να κρατήσουμε καθαρό μυαλό, την ηρεμία μας και να δουλέψουμε για να έρθει το γκολ που τόσο θέλουμε».

