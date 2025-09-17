Λουτσέσκου: «Αποτέλεσμα-ντροπή, αναλαμβάνω την ευθύνη»

Ο ΠΑΟΚ γνώρισε ντροπιαστική ήττα εκτός έδρας με 4-1 από τον Λεβαδειακό, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έκανε δηλώσεις μετά το τέλος της αναμέτρησης, χαρακτηρίζοντας ντροπιαστικό το σημερινό αποτέλεσμα, ενώ παράλληλα σημείωσε πως αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για αυτό.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ραζβάν Λουτσέσκου:

«Δεν νομίζω ότι μπορούμε να λύσουμε κάτι από το σημερινό παιχνίδι. Είναι πραγματικά ντροπή το σημερινό αποτέλεσμα και ο τρόπος με τον οποίο ήρθε. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για αυτό το αποτέλεσμα, αυτό είναι σωστό και πρέπει να γίνει. Σε κάθε περίπτωση όταν δέχεσαι αυτά τα τέρματα, τα οποία έρχονται από τρομακτικά δικά μας προσωπικά λάθη και έχεις 5-6 ευκαιρίες να μπορέσεις σκοράρεις σε όλον τον αγώνα, δεν μπορείς να περιμένεις πολλά.

Ξαναλέω, είναι ντροπή το σημερινό αποτέλεσμα και είναι ένα από αυτά που θα μου μείνουν για όλη τη διάρκεια της σεζόν, όμως αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να προχωρήσουμε. Αυτό που δεν καταλάβαμε στο σημερινό παιχνίδι είναι ότι θα έπρεπε να αντιμετωπίσουμε τελείως διαφορετικά πνευματικά τον αγώνα, θα έπρεπε να μπούμε στη διαδικασία να παλέψουμε κι αφού δεν το κάναμε, δεν νομίζω ότι έχουμε να πούμε κάτι άλλο».