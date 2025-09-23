Oops Ι did it again: Για μας ελκύουν οι «λάθος» σύντροφοι;

Η οικειότητα στη σχέση μπορεί να μοιάζει απίστευτα έντονη και συναρπαστική με άτομα που θεωρούνται «λάθος» για εμάς, για διάφορους σύνθετους ψυχολογικούς, συναισθηματικούς και κοινωνικούς λόγους. Αυτή η έντονη αίσθηση προκύπτει συχνά από έναν συνδυασμό ανεκπλήρωτων προσωπικών αναγκών, πιθανόν της έλξης προς το απαγορευμένο και συγκεκριμένων συναισθηματικών κενών που αυτοί οι «λάθος» σύντροφοι φαίνεται να καλύπτουν, έστω και προσωρινά.

Η κατανόηση αυτών των δυναμικών είναι ένα κρίσιμο βήμα για τη λεγόμενη «συναισθηματική νοημοσύνη» στις σχέσεις. Μας επιτρέπει να ξεχωρίζουμε μια περαστική, αν και δυνατή, ιστορία αγάπης από μια βιώσιμη, μακροχρόνια σχέση που απαιτεί κοινές αξίες και ικανότητα να αντιμετωπίσουμε μαζί τις δυσκολίες της ζωής.

1.Αναπαραγωγή γνωστών δυναμικών σε μία σχέση

Συχνά έλκομαστε από συντρόφους που μας επιτρέπουν να ξαναζήσουμε γνώριμες συναισθηματικές καταστάσεις του παρελθόντος. Οι δύο σχέσεις που καθρεφτίζουν πραγματικά η μία την άλλη είναι συνήθως αυτή με τους γονείς μας και αυτή με τους ερωτικούς μας συντρόφους. Έτσι, ασυνείδητα επιλέγουμε άτομα που μοιάζουν με τους γονείς μας, δημιουργώντας γνωστά -αλλά ίσως «δύσκολα»- μοτίβα.

Αυτό οδηγεί σε «καταναγκασμό επανάληψης», δηλαδή σε μια ασυνείδητη προσπάθεια να λύσουμε άλυτες συγκρούσεις των πρώτων μας δεσμών μέσα από τους νέους. Κάποιοι, μάλιστα, έλκονται από συντρόφους με συναισθηματικές και άλλες δυσκολίες, ώστε να παίξουν τον ρόλο του «διασώστη». Έτσι νιώθουν σημαντικοί, αλλά η σχέση χάνει την ισορροπία ισότητας.

2.Ψάχνουμε τις «σκοτεινές» μας πλευρές

Μερικές φορές ελκόμαστε από άτομα που εκφράζουν πλευρές του εαυτού μας, τις οποίες αποφεύγουμε. Για παράδειγμα, όταν κάποιος φοβάται να χάσει την ανεξαρτησία του, μπορεί να ελκύεται από έναν σύντροφο που αναζητά στενή σύνδεση.

3.Συγχώνευση και έλλειψη ορίων αντί για μια ρομαντική σχέση

Η έντονη «ένωση» ενδεχομένως να μοιάζει με αγάπη, αλλά συχνά μπορεί να μην είναι κάτι περισσότερο από μία ανθυγιεινή συγχώνευση. Στην αρχή μοιάζει με ρομαντική ιστορία, αλλά αργότερα πιθανόν να καταπνίγει την αυτονομία και την προσωπική ανάπτυξη.

4.Χαμηλή αυτοεκτίμηση, αναζήτηση επικύρωσης

Όταν δεν νιώθουμε άξιοι αγάπης, συχνά απομακρυνόμαστε από άτομα που μας θέλουν και έλκομαστε από «δύσκολους» συντρόφους. Το «κυνήγι» της αποδοχής, στην περίπτωση αυτή, λειτουργεί σαν απόδειξη της αξίας μας.

5.Η οικειότητα ως «χημεία»

Το γνώριμο συχνά συγχέεται με το πάθος. Αν κάποιος έχει μεγαλώσει μέσα σε οικογενειακό χάος ή με συναισθηματικά απόντες γονείς, μπορεί να αναζητά συντρόφους που αναπαράγουν αυτό το μοτίβο. Το δράμα μοιάζει με χημεία, αλλά απλώς πρόκειται για παλιές «πληγές» που ξανανοίγουν.

6.Η σαγήνη του «κυνηγιού»

Η προσπάθεια να «κερδίσουμε» κάποιον που δεν είναι διαθέσιμος ίσως μας δημιουργεί έντονο αίσθημα, που όμως δεν είναι αγάπη, απλώς συγχέεται με αυτή.

7.Το δράμα ως πάθος

Οι σχέσεις με συνεχείς καυγάδες και επανασυνδέσεις παράγουν εθιστικά σκαμπανεβάσματα. Η ηρεμία μιας υγιούς σχέσης μπορεί να φαίνεται βαρετή σε σύγκριση με αυτές.

8.Η «σπίθα» στη σχέση μπορεί να μας παραπλανήσει

Η ακαριαία έλξη μεταξύ δύο ανθρώπων δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι αποτέλεσμα αληθινής σύνδεσης. Οι πιο ανθεκτικές σχέσεις συχνά «χτίζονται» αργά.

9.Ερωτευόμαστε κάτι που φανταζόμαστε

Στις αρχές, προβάλλουμε πάνω στον άλλο το ιδανικό μας. Η ένταση πολλές φορές αφορά στην εικόνα που φτιάξαμε, όχι στο πραγματικό πρόσωπο.

10.Η γοητεία που έχει μία σχέση με το «κακό παιδί»

Η αυτοπεποίθηση των λεγόμενων «bad boys» μπορεί να είναι σαγηνευτική. Η δυσλειτουργία τους φαίνεται «προβλέψιμη», άρα και λιγότερο αγχωτική από μια «καλή» σχέση που μας εκθέτει σε αβεβαιότητες.

11.Το «απαγορευμένο»

Το απαγορευμένο έχει ένταση. Οι κρυφές σχέσεις είναι «ηλεκτρισμένες» όχι λόγω βαθιάς αγάπης, αλλά λόγω κινδύνου, καινοτομίας και διαφυγής. Καλό είναι να προσπαθούμε να ξεκαθαρίζουμε τις καταστάσεις, για να μην πληγώνεται κανείς.

12.Ο πόθος για το μη διαθέσιμο

Η επιθυμία για το απρόσιτο μπορεί να ξεκινά ακόμη και από την εφηβική ηλικία με τους λεγόμενους «ανέφικτους» έρωτες. Η λαχτάρα για το ανέφικτο δημιουργεί ένταση που συχνά μπερδεύεται με αγάπη.

Η οικειότητα με τα «λάθος» άτομα μπορεί να φαίνεται συναρπαστική, όμως η πραγματική, ώριμη αγάπη χρειάζεται κάτι περισσότερο από πάθος, χρειάζεται φιλία, εμπιστοσύνη, αξίες και αμοιβαίο σεβασμό.

* Πηγή: Vita