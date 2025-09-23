Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Oops Ι did it again: Για μας ελκύουν οι «λάθος» σύντροφοι;
Vita 23 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:01

Oops Ι did it again: Για μας ελκύουν οι «λάθος» σύντροφοι;

Γιατί μοιάζουν τόσο ελκυστικοί οι «λάθος» σύντροφοι; Ποιος είναι ο λόγος που επιλέγουμε εκείνους, αντί για μια υγιή σχέση;

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Γιατί η αγάπη μπορεί να μας φέρνει… υπνηλία;

Γιατί η αγάπη μπορεί να μας φέρνει… υπνηλία;

Spotlight

Η οικειότητα στη σχέση μπορεί να μοιάζει απίστευτα έντονη και συναρπαστική με άτομα που θεωρούνται «λάθος» για εμάς, για διάφορους σύνθετους ψυχολογικούς, συναισθηματικούς και κοινωνικούς λόγους. Αυτή η έντονη αίσθηση προκύπτει συχνά από έναν συνδυασμό ανεκπλήρωτων προσωπικών αναγκών, πιθανόν της έλξης προς το απαγορευμένο και συγκεκριμένων συναισθηματικών κενών που αυτοί οι «λάθος» σύντροφοι φαίνεται να καλύπτουν, έστω και προσωρινά.

Η κατανόηση αυτών των δυναμικών είναι ένα κρίσιμο βήμα για τη λεγόμενη «συναισθηματική νοημοσύνη» στις σχέσεις. Μας επιτρέπει να ξεχωρίζουμε μια περαστική, αν και δυνατή, ιστορία αγάπης από μια βιώσιμη, μακροχρόνια σχέση που απαιτεί κοινές αξίες και ικανότητα να αντιμετωπίσουμε μαζί τις δυσκολίες της ζωής.

1.Αναπαραγωγή γνωστών δυναμικών σε μία σχέση

Συχνά έλκομαστε από συντρόφους που μας επιτρέπουν να ξαναζήσουμε γνώριμες συναισθηματικές καταστάσεις του παρελθόντος. Οι δύο σχέσεις που καθρεφτίζουν πραγματικά η μία την άλλη είναι συνήθως αυτή με τους γονείς μας και αυτή με τους ερωτικούς μας συντρόφους. Έτσι, ασυνείδητα επιλέγουμε άτομα που μοιάζουν με τους γονείς μας, δημιουργώντας γνωστά -αλλά ίσως «δύσκολα»- μοτίβα.

Αυτό οδηγεί σε «καταναγκασμό επανάληψης», δηλαδή σε μια ασυνείδητη προσπάθεια να λύσουμε άλυτες συγκρούσεις των πρώτων μας δεσμών μέσα από τους νέους. Κάποιοι, μάλιστα, έλκονται από συντρόφους με συναισθηματικές και άλλες δυσκολίες, ώστε να παίξουν τον ρόλο του «διασώστη». Έτσι νιώθουν σημαντικοί, αλλά η σχέση χάνει την ισορροπία ισότητας.

2.Ψάχνουμε τις «σκοτεινές» μας πλευρές

Μερικές φορές ελκόμαστε από άτομα που εκφράζουν πλευρές του εαυτού μας, τις οποίες αποφεύγουμε. Για παράδειγμα, όταν κάποιος φοβάται να χάσει την ανεξαρτησία του, μπορεί να ελκύεται από έναν σύντροφο που αναζητά στενή σύνδεση.

3.Συγχώνευση και έλλειψη ορίων αντί για μια ρομαντική σχέση

Η έντονη «ένωση» ενδεχομένως να μοιάζει με αγάπη, αλλά συχνά μπορεί να μην είναι κάτι περισσότερο από μία ανθυγιεινή συγχώνευση. Στην αρχή μοιάζει με ρομαντική ιστορία, αλλά αργότερα πιθανόν να καταπνίγει την αυτονομία και την προσωπική ανάπτυξη.

4.Χαμηλή αυτοεκτίμηση, αναζήτηση επικύρωσης

Όταν δεν νιώθουμε άξιοι αγάπης, συχνά απομακρυνόμαστε από άτομα που μας θέλουν και έλκομαστε από «δύσκολους» συντρόφους. Το «κυνήγι» της αποδοχής, στην περίπτωση αυτή, λειτουργεί σαν απόδειξη της αξίας μας.

5.Η οικειότητα ως «χημεία»

Το γνώριμο συχνά συγχέεται με το πάθος. Αν κάποιος έχει μεγαλώσει μέσα σε οικογενειακό χάος ή με συναισθηματικά απόντες γονείς, μπορεί να αναζητά συντρόφους που αναπαράγουν αυτό το μοτίβο. Το δράμα μοιάζει με χημεία, αλλά απλώς πρόκειται για παλιές «πληγές» που ξανανοίγουν.

6.Η σαγήνη του «κυνηγιού»

Η προσπάθεια να «κερδίσουμε» κάποιον που δεν είναι διαθέσιμος ίσως μας δημιουργεί έντονο αίσθημα, που όμως δεν είναι αγάπη, απλώς συγχέεται με αυτή.

7.Το δράμα ως πάθος

Οι σχέσεις με συνεχείς καυγάδες και επανασυνδέσεις παράγουν εθιστικά σκαμπανεβάσματα. Η ηρεμία μιας υγιούς σχέσης μπορεί να φαίνεται βαρετή σε σύγκριση με αυτές.

8.Η «σπίθα» στη σχέση μπορεί να μας παραπλανήσει

Η ακαριαία έλξη μεταξύ δύο ανθρώπων δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι αποτέλεσμα αληθινής σύνδεσης. Οι πιο ανθεκτικές σχέσεις συχνά «χτίζονται» αργά.

9.Ερωτευόμαστε κάτι που φανταζόμαστε

Στις αρχές, προβάλλουμε πάνω στον άλλο το ιδανικό μας. Η ένταση πολλές φορές αφορά στην εικόνα που φτιάξαμε, όχι στο πραγματικό πρόσωπο.

10.Η γοητεία που έχει μία σχέση με το «κακό παιδί»

Η αυτοπεποίθηση των λεγόμενων «bad boys» μπορεί να είναι σαγηνευτική. Η δυσλειτουργία τους φαίνεται «προβλέψιμη», άρα και λιγότερο αγχωτική από μια «καλή» σχέση που μας εκθέτει σε αβεβαιότητες.

11.Το «απαγορευμένο»

Το απαγορευμένο έχει ένταση. Οι κρυφές σχέσεις είναι «ηλεκτρισμένες» όχι λόγω βαθιάς αγάπης, αλλά λόγω κινδύνου, καινοτομίας και διαφυγής. Καλό είναι να προσπαθούμε να ξεκαθαρίζουμε τις καταστάσεις, για να μην πληγώνεται κανείς.

12.Ο πόθος για το μη διαθέσιμο

Η επιθυμία για το απρόσιτο μπορεί να ξεκινά ακόμη και από την εφηβική ηλικία με τους λεγόμενους «ανέφικτους» έρωτες. Η λαχτάρα για το ανέφικτο δημιουργεί ένταση που συχνά μπερδεύεται με αγάπη.

Η οικειότητα με τα «λάθος» άτομα μπορεί να φαίνεται συναρπαστική, όμως η πραγματική, ώριμη αγάπη χρειάζεται κάτι περισσότερο από πάθος, χρειάζεται φιλία, εμπιστοσύνη, αξίες και αμοιβαίο σεβασμό.

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Κατασκευές
Αυτοκινητόδρομοι: «Παράθυρο» Δήμα για «παράκαμψη Κηφισού» και «επεκτάσεις Αττικής Οδού»

Αυτοκινητόδρομοι: «Παράθυρο» Δήμα για «παράκαμψη Κηφισού» και «επεκτάσεις Αττικής Οδού»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί η αγάπη μπορεί να μας φέρνει… υπνηλία;

Γιατί η αγάπη μπορεί να μας φέρνει… υπνηλία;

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις αγορές σήμερα με νέο 7ετές ομόλογο έως 500 εκατ. ευρώ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις αγορές σήμερα με νέο 7ετές ομόλογο έως 500 εκατ. ευρώ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Plus
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κασκαρέλης: Η Ελληνική Τέλεια Καταιγίδα και τα προβλήματα της ΕΕ, 2004-2013 – Το Κυπριακό, η οργή του Σιράκ, η Τουρκία, η Ουάσιγκτον και ο ΟΠΕΚΕΠΕ
Books 23.09.25

Κασκαρέλης: Η Ελληνική Τέλεια Καταιγίδα και τα προβλήματα της ΕΕ, 2004-2013 – Το Κυπριακό, η οργή του Σιράκ, η Τουρκία, η Ουάσιγκτον και ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Στο βιβλίο του ο πρέσβης ε.τ. Βασίλης Κασκαρέλης αναφέρεται στο Σχέδιο Ανάν, την πορεία της Τουρκίας στην ΕΕ, στην οικονομική κρίση, στις αδυναμίες της ΕΕ, την περίοδο 2004-2013.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
«Ξέπλυμα μέσω της τέχνης»: Καλλιτέχνες ζητούν παύση έκθεσης της Τζούντι Σικάγο και μέλους των Pussy Riot στο Τελ Αβίβ
Art 23.09.25

«Ξέπλυμα μέσω της τέχνης»: Καλλιτέχνες ζητούν παύση έκθεσης της Τζούντι Σικάγο και μέλους των Pussy Riot στο Τελ Αβίβ

«Το να μιλά κανείς για φεμινισμό σε ένα ίδρυμα ενός κράτους που διαπράττει τέτοιες θηριωδίες, ενώ τις αγνοεί, είναι υποκρισία», αναφέρει μεταξύ άλλων η επιστολή απευθυνόμενη στην Τζούντι Σικάγο και στην Νάντια Τολοκονίκοβα

Σύνταξη
24ωρο μετρό αλλά… δύο ταχυτήτων
Ελλάδα 23.09.25

24ωρο μετρό αλλά… δύο ταχυτήτων

Η Γραμμή 1, η παλαιότερη εν λειτουργία γραμμή της Αθήνας, δεν περιλαμβάνεται στην ολοήμερη λειτουργία των μέσων κάθε Σάββατο

Γιάννης Χ. Παπαδόπουλος
Αύξηση της βρεφικής θνησιμότητας στις φτωχές επαρχίες της Γαλλίας
Κοινωνικές ανισότητες 23.09.25

Αύξηση της βρεφικής θνησιμότητας στις φτωχές επαρχίες της Γαλλίας

Οι πιο ευκατάστατοι πρέπει «να συμβάλουν λίγο» για να καλυφθούν οι ανισότητες, υποστηρίζει και ο Πιερ Μοσκοβισί. Τα παιδιά πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια στη Γαλλία

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Η Μάιλι Σάιρους συνομιλεί με την Πάμελα Άντερσον για την καριέρα της – «Θα είσαι πάντα δημιουργική»
«Σοβαρή δέσμευση» 23.09.25

Η Μάιλι Σάιρους συνομιλεί με την Πάμελα Άντερσον για την καριέρα της – «Θα είσαι πάντα δημιουργική»

Η Μάιλι Σάιρους, η οποία απασχολεί τα φώτα της δημοσιότητας από όταν ήταν παιδί, μίλησε για την καριέρα της σε μια συζήτηση με την Πάμελα Άντερσον.

Σύνταξη
Ακρίβεια: Η «καύσιμη ύλη» που δίνει «τροφή» – Οι παράγοντες που επηρεάζουν το ύψος των τιμών
Μεγάλες πιέσεις 23.09.25

Η «καύσιμη ύλη» που δίνει «τροφή» στην ακρίβεια - Οι παράγοντες που επηρεάζουν το ύψος των τιμών

«Θηλιά» για τα ελληνικά νοικοκυριά η ακρίβεια. Οι τιμές σε ενέργεια, τρόφιμα και ενοίκια τραβούν την ανηφόρα. Οι κύριες αιτίες που επιμένει ο πληθωρισμός. Το τέλος του αφηγήματος περί εισαγόμενης κρίσης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η Παλαιστίνη, η μεγάλη διπλωματική μετατόπιση υπέρ της και ένα άδηλο μέλλον
Κύμα αναγνωρίσεων 23.09.25

Η Παλαιστίνη, η μεγάλη διπλωματική μετατόπιση υπέρ της και ένα άδηλο μέλλον

Πλειάδα κρατών, και δη ευρωπαϊκών με κομβικό ρόλο, αναγνωρίζει επίσημα την Παλαιστίνη, εντείνοντας όψιμα τις πιέσεις στο Ισραήλ και κυρίως στις ΗΠΑ, ενόσω η Γάζα έχει ήδη γίνει «κόλαση επί Γης»

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Σοκ για μητέρα από τις εικόνες στο κινητό της 6χρονης κόρης της – Σεξουαλική κακοποίηση από την οικιακή βοηθό
Σεξουαλική κακοποίηση 23.09.25

Σοκ για μητέρα που έλεγξε το κινητό της 6χρονης κόρης της

Οικιακή βοηθός συνελήφθη για τη σεξουαλική κακοποίηση του 6χρονου κοριτσιού που φρόντιζε, μετά την αποκάλυψη των φωτογραφιών και βίντεο που βρήκε η μητέρα στο κινητό τηλέφωνο του παιδιού.

Σύνταξη
Ο Ντόναλντ Τραμπ μόλις υπέγραψε διάταγμα που ορίζει επίσημα την Antifa ως εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση
Αφορά τα πάντα 23.09.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ μόλις υπέγραψε διάταγμα που ορίζει επίσημα την Antifa ως εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση

Ο αντιφασισμός ή «Antifa» ανακηρύχθηκε εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση με έναν πολύ ευρύ ορισμό του τι είναι «Antifa» και ποιες πράξεις κατατάσσουν κάποιον ως «Antifa».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΟΗΕ: Τι ανέφεραν οι ηγέτες των χωρών που προχώρησαν στην αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης
Κόσμος 23.09.25

ΟΗΕ: Τι ανέφεραν οι ηγέτες των χωρών που προχώρησαν στην αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης

Έξι ευρωπαϊκές χώρες, ακολούθησαν τις τέσσερις που προέβησαν χθες στην αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης, μιλώντας για τη λύση των Δύο Κρατών και το δικαίωμα της Παλαιστίνης στην αυτοδιάθεση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Τραμπ παρουσιάζει σε ηγέτες αραβικών κρατών την πρότασή του για τη Γάζα, γράφει το Axios
Axios 23.09.25

Ο Τραμπ παρουσιάζει την πρότασή του για τη Γάζα σε ηγέτες αραβικών κρατών

Ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών κρατών θα ενημερώσει ο Ντόναλντ Τραμπ για την πρόταση των ΗΠΑ σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και τη μεταπολεμική διακυβέρνησή της, γράφει το Axios.

Σύνταξη
Δανία: Επιμένουν τα μη αναγνωρισμένα drones γύρω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης
Πανικός 23.09.25

Επιμένουν τα μη αναγνωρισμένα drones γύρω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης

Drones μεγάλου μεγέθους, πιθανόν πολεμικά, επιμένουν να κινούνται στον εναέριο χώρο του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης, με την αστυνομία να ξεκαθαρίζει πως δεν είναι ερασιτεχνικά

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
H Nvidia επενδύει 100 δισ. δολ. στην OpenAI
Μνημειώδης συνεργασία 23.09.25

H Nvidia επενδύει 100 δισ. δολ. στην OpenAI

Η επένδυση της Nvidia στην OpenAI θα γίνει στο πλαίσιο της κατασκευής κέντρων δεδομένων αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων

Σύνταξη
Η Ευρώπη επιστρέφει στον χάρτη των IPO
Χρηματιστήρια 23.09.25

Η Ευρώπη επιστρέφει στον χάρτη των IPO

Η πρόσφατη άνοδος που καταγράφουν οι δημόσιες εγγραφές (IPO) εταιρειών στα χρηματιστήρια ακολουθεί μια παρατεταμένη περίοδο αδράνειας στις αγορές της Ευρώπης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο