Σύντροφος «ριμπάουντ»: Όλα όσα αξίζει να ξέρεις για τη σχέση μετά τον χωρισμό
22 Σεπτεμβρίου 2025

Σύντροφος «ριμπάουντ»: Όλα όσα αξίζει να ξέρεις για τη σχέση μετά τον χωρισμό

Ένας χωρισμός δεν είναι ποτέ εύκολος και μας οδηγεί σε διάφορες αντιδράσεις. Όπως και στη γρήγορη σχέση «ριμπάουντ», για να ξεχάσουμε.

Sunday Scaries: Πώς θα νικήσεις το «τέρας» της Κυριακής

Sunday Scaries: Πώς θα νικήσεις το «τέρας» της Κυριακής

Έκλαψες πάνω από το παγωτό. Διέγραψες φωτογραφίες. Πέταξες το φούτερ του/της. Ίσως άλλαξες και τον κωδικό στο Spotify για να μην ακούς την κοινή σας playlist. Και τώρα; Οι χωρισμοί είναι σκληροί. Και μέσα στο συναισθηματικό χάος, οι περισσότεροι κάνουν αυτό που φαίνεται πιο εύκολο: βρίσκουν κάποιον καινούργιο σύντροφο, γρήγορα. Μια σχέση-ριμπάουντ είναι εκείνη που ξεκινά αμέσως μετά από έναν χωρισμό.

Συνήθως το κίνητρο δεν είναι το καινούργιο άτομο, αλλά το παλιό: να αποσπάσουμε την προσοχή μας, να κάνουμε τον/την πρώην να ζηλέψει, να αποδείξουμε ότι προχωρήσαμε ή και να τον/την φέρουμε πίσω. Το πρόβλημα είναι ότι σε αυτό το σκηνικό δεν μένει πολύ χώρος για να ανθίσει μια πραγματική σχέση.

Οι σχέσεις-«ριμπάουντ» δεν είναι απαραίτητα κακές. Μπορούν να προσφέρουν παρηγοριά. Όμως, στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι σύντομες, εύθραυστες και δεν οδηγούν σε πραγματική συναισθηματική εγγύτητα.

Τα σημάδια ότι είσαι σε σχέση-ριμπάουντ

  • Από το crush στο… καμουφλάζ μέσα σε λίγες μέρες
    Ξαφνικά κάνεις πράγματα που δεν σου αρέσουν πραγματικά, μόνο και μόνο γιατί αρέσουν στο άλλο άτομο. Αντί να ζεις τον πόνο σου, παίζεις έναν ρόλο.

  • Συνεχής σύγκριση με τον/την πρώην
    Από γλυκές αναμνήσεις μέχρι επικριτικές σκέψεις, το μυαλό σου γυρίζει στο παρελθόν και δεν ζεις το τώρα.

  • Μιλάς για τον/την πρώην
    Το νέο άτομο γνωρίζει λεπτομέρειες για την προηγούμενη σχέση, αλλά ελάχιστα για σένα τον/την ίδιο/ίδια.

  • Η σχέση προχωρά γρήγορα αλλά μοιάζει… άδεια
    Συναντήσεις, σχέδια, φωτογραφίες, αλλά χωρίς βάθος, χωρίς αληθινή τρυφερότητα.

  • Λες «είναι τόσο εύκολο», αλλά μέσα σου βαριέσαι
    Αντί για ηρεμία, ίσως βιώνεις συναισθηματικό «μούδιασμα». Το ερμηνεύεις ως σταθερότητα, αλλά μπορεί να είναι άμυνα.

  • Ο/Η θεραπευτής/τριά σου σηκώνει φρύδι
    Οι συζητήσεις για τη νέα σχέση καταλήγουν πάντα στον/στην πρώην.

  • Συνεχίζεις να τσακώνεσαι με τον/την πρώην στο μυαλό σου
    Ακόμα και στα ραντεβού σκέφτεσαι τι θα ήθελες να του/της πεις.

  • Παίζεις τον ρόλο του «ευτυχισμένου» online
    Αναρτήσεις, stories, captions για το πόσο «καλά» είσαι, αλλά μέσα σου πονάς ακόμα.

Προχωράς μπροστά ή τρέχεις να ξεφύγεις;

Όταν ερωτευόμαστε, ο εγκέφαλός μας υφίσταται μια σύνθετη σειρά από αλλαγές. Οι περιοχές που σχετίζονται με την ανταμοιβή, την ευχαρίστηση και το κίνητρο γίνονται ιδιαίτερα ενεργές, απελευθερώνοντας χημικές ουσίες όπως η ντοπαμίνη, η ωκυτοκίνη και η σεροτονίνη. Αυτοί οι νευροδιαβιβαστές προκαλούν αισθήματα ευφορίας, προσκόλλησης και επιθυμίας. Η δραστηριότητα στον προμετωπιαίο φλοιό, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη λήψη αποφάσεων και την κριτική σκέψη, μπορεί επίσης να παρουσιάσει μειωμένη δραστηριότητα, φέρνοντάς μας σε μια κατάσταση που μας εμποδίζει να δούμε εύκολα τα ελαττώματα του συντρόφου μας.

Μέρος της απελευθέρωσης είναι η εξάσκηση της αυτοσυμπόνιας και της συγχώρεσης. Η αυτοκατηγορία για τον χωρισμό μας κρατά «κολλημένους» σε αυτή την ιστορία. Απέβαλε τυχόν τύψεις. Αγάπησες στο μέγιστο που μπορούσες σε εκείνη τη φάση της ζωής σου. Έκανες το καλύτερο δυνατό. Η προηγούμενη σχέση είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο της ιστορίας σου. Δεν μπορεί να εξαφανιστεί. Αλλά εσύ μπορείς να γράψεις ένα νέο.

Μια παλιά σχέση μπορεί να χρησιμεύσει ως μάθημα για το πώς να βελτιώσουμε την επικοινωνία, να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες και τα όρια μας και να επιλέξουμε πιο υγιείς σχέσεις στο μέλλον. Εφόσον το άτομο έχει κάνει ενδοσκόπηση και έχει μάθει από την προηγούμενη εμπειρία του, μπορεί να είναι πιο έτοιμο να δεσμευτεί με ωριμότητα και αυτογνωσία στη νέα σχέση.

Συζήτα με τον νέο σου σύντροφο για τα συναισθήματα, τις προσδοκίες και τις ανησυχίες σου, για να καταλάβετε καλύτερα ο ένας τον άλλον.

Όταν αντιμετωπίζεις τα ίδια προβλήματα σε κάθε νέα σχέση, αυτό μπορεί να είναι σημάδι ότι υπάρχουν κάποια ανεπίλυτα θέματα ή επαναλαμβανόμενα μοτίβα που επηρεάζουν τις σχέσεις σου. Αυτά τα προβλήματα μπορεί να προέρχονται είτε από τη δική σου συμπεριφορά, είτε από τον τρόπο που προσεγγίζεις τις σχέσεις γενικότερα. Η ψυχολογική υποστήριξη μπορεί να σε βοηθήσει να επεξεργαστείς και να ξεπεράσεις αυτά τα θέματα.

* Πηγή: Vita

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Διυπουργική σύσκεψη για το ενεργειακό κόστος και το ιταλικό μοντέλο στήριξης

Βιομηχανία: Διυπουργική σύσκεψη για το ενεργειακό κόστος και το ιταλικό μοντέλο στήριξης

Vita.gr
Sunday Scaries: Πώς θα νικήσεις το «τέρας» της Κυριακής

Sunday Scaries: Πώς θα νικήσεις το «τέρας» της Κυριακής

Business
Εταιρικά ομόλογα: Καυτό φθινόπωρο με νέες εκδόσεις – Ποιοι ακολουθούν μετά την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Εταιρικά ομόλογα: Καυτό φθινόπωρο με νέες εκδόσεις – Ποιοι ακολουθούν μετά την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

inWellness
inTown
Ο Γούντι Άλεν αποκαλύπτει λεπτομέρειες του γάμου του με την «πειθαρχημένη» Σουν-Γι Πρεβέν
30 χρόνια μαζί 22.09.25
30 χρόνια μαζί 22.09.25

Ο Γούντι Άλεν αποκαλύπτει λεπτομέρειες του γάμου του με την «πειθαρχημένη» Σουν-Γι Πρεβέν

Ο συνήθως μη αποκαλυπτικός ως προς την προσωπική του ζωή 89χρονος σκηνοθέτης, Γούντι Άλεν, μίλησε στη Wall Street Journal, για να προωθήσει το πρώτο του μυθιστόρημα, «What’s with Baum?».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Snappi: Η πρώτη ελληνική neobank είναι γεγονός
Τα Νέα της Αγοράς 22.09.25

Snappi: Η πρώτη ελληνική neobank είναι γεγονός

Με άδεια ΕΚΤ, ελληνικό IBAN και 24/7 ανθρώπινη εξυπηρέτηση, μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι, υποσχόμενη απλότητα, διαφάνεια και μηδενικές χρεώσεις.

Σύνταξη
Η ώρα της «Χρυσής Μπάλας»: Ντεμπελέ και Γιαμάλ τα φαβορί – Όλες οι υποψηφιότητες
Ποδόσφαιρο 22.09.25
Ποδόσφαιρο 22.09.25

Η ώρα της «Χρυσής Μπάλας»: Ντεμπελέ και Γιαμάλ τα φαβορί – Όλες οι υποψηφιότητες

Το βράδυ της Δευτέρας (22/9, 21:40) στο Παρίσι θα γίνει η τελετή απονομής της «Χρυσής Μπάλας» με τους Ουσμάν Ντεμπελέ και Λαμίν Γιαμάλ να είναι τα ξεκάθαρα φαβορί να την κατακτήσουν.

Σύνταξη
Αϊτεκίν: Ο διαιτητής που έπεσε από το πάνω ράφι και ο σάλος με τη διαιτησία του στο Champions League
Ποδόσφαιρο 22.09.25
Ποδόσφαιρο 22.09.25

Αϊτεκίν: Ο διαιτητής που έπεσε από το πάνω ράφι και ο σάλος με τη διαιτησία του στο Champions League

Από όλη τη διαιτητική ομάδα που έφερε ο Λανουά για να σφυρίξουν το ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1 διεθνής είναι μόνο ο ένας βοηθός. Ούτε ο VAR είναι διεθνής.

Βάιος Μπαλάφας
Γενική συνέλευση ΟΗΕ: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στη Νέα Υόρκη – Το πρόγραμμα Μητσοτάκη
Διπλωματία 22.09.25
Διπλωματία 22.09.25

Γενική συνέλευση ΟΗΕ: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στη Νέα Υόρκη – Το πρόγραμμα Μητσοτάκη

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο κ. Μητσοτάκης θα έχει συναντήσεις με ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Σύνταξη
Σεισμός στο Άγιο Όρος: Δεν μας ανησυχεί αλλά είμαστε προβληματισμένοι, λέει ο Λέκκας
4,8 Ρίχτερ 22.09.25
4,8 Ρίχτερ 22.09.25

«Περίεργο φαινόμενο, είμαστε προβληματισμένοι» - Τι λέει ο Λέκκας για τον σεισμό στο Άγιο Όρος

Ο σημερινός σεισμός στο Άγιο Όρος, είναι ο 10ος σεισμός πάνω από 4 Ρίχτερ, στην περιοχή - Είναι  «ένα φαινόμενο αρκετά περίεργο σε σχέση με την εμμονή 18 μήνες τώρα» είπε ο Ευθύμης Λέκκας

Σύνταξη
Υπερτυφώνας Ραγκάσα: Σε συναγερμό οι Φιλιππίνες – Ενδεχόμενη αναστολή πτήσεων στο Χονγκ Κονγκ
Υπερτυφώνας Ραγκάσα 22.09.25
Υπερτυφώνας Ραγκάσα 22.09.25

Προετοιμασίες για τον «τυφώνα της δεκαετίας» στις Φιλιππίνες - Ενδεχόμενη αναστολή πτήσεων στο Χονγκ Κονγκ

Οι Φιλιππίνες προετοιμάζονται για το πέρασμα του υπερτυφώνα Ραγκάσα που κατευθύνεται προς την ηπειρωτική Κίνα - Ενδεχόμενη αναστολή πτήσεων στο Χονγκ Κονγκ - Συναγερμός και στην Ταϊβάν

Σύνταξη
Συνέδριο της «όλης Κεντροαριστεράς» προτείνει ο Δούκας – Η Καρυστιανού βάζει δύσκολα σε Μητσοτάκη και Ζωή
Πολιτική 22.09.25
Πολιτική 22.09.25

Συνέδριο της «όλης Κεντροαριστεράς» προτείνει ο Δούκας – Η Καρυστιανού βάζει δύσκολα σε Μητσοτάκη και Ζωή

Αναθερμαίνεται το φλερτ Φάμελλου – Χαρίτση, ο Δούκας ζητά δέσμευση από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για συγκυβέρνηση μόνο των προοδευτικών, ένα «κόμμα Καρυστιανού» αναδιατάσσει οριζόντια το σκηνικό.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
10.000 κενά, νηπιαγωγεία που ακόμα δεν λειτουργούν, ερωτήματα για το νέο καθεστώς της ειδικής αγωγής
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 22.09.25
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 22.09.25

10.000 κενά, νηπιαγωγεία που ακόμα δεν λειτουργούν, ερωτήματα για το νέο καθεστώς της ειδικής αγωγής

Δάσκαλοι και νηπιαγωγοί μιλούν στο in για την κατάσταση που επικρατεί με τα περισσότερα , όπως λένε, κενά εδώ και χρόνια, για το νέο ασαφές καθεστώς ειδικής αγωγής και για τις πολυσυζητημένες άδειες. Τι απαντά το υπουργείο Παιδείας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η μάχη της late-night τηλεόρασης με τον Τραμπ: Όταν η σάτιρα γίνεται τελευταία γραμμή αντίστασης
Νυχτερινή ζώνη 22.09.25
Νυχτερινή ζώνη 22.09.25

Η μάχη της late-night τηλεόρασης με τον Τραμπ: Όταν η σάτιρα γίνεται τελευταία γραμμή αντίστασης

Σε κλίμα ασφυκτικών πιέσεων και λογοκρισίας, η αμερικανική late-night δεν υποχωρεί - η αναστολή του Τζίμι Κίμελ γίνεται αφορμή για μια πιο αιχμηρή σάτιρα απέναντι στον Τραμπ, κρατώντας ζωντανή την πολιτική της αιχμή.

Σύνταξη
«Ψηφιακή αθανασία»: Μια νέα σχέση με τους νεκρούς μας – Πώς η ΑI αλλάζει τα δεδομένα
Κόσμος 22.09.25
Κόσμος 22.09.25

«Ψηφιακή αθανασία»: Μια νέα σχέση με τους νεκρούς μας – Πώς η ΑI αλλάζει τα δεδομένα

Όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιθυμούν να συνομιλήσουν με τα αγαπημένα τους πρόσωπα που έχουν πεθάνει. Η ερευνήτρια στο Κέντρο Leverhulme για το Μέλλον της Νοημοσύνης του Πανεπιστημίου Κέιμπριτζ μιλάει στα «ΝΕΑ» για τη δυνατότητα, μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, της «ανασύνθεσης» των οικείων μας σε... άβαταρ

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
