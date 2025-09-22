Σύντροφος «ριμπάουντ»: Όλα όσα αξίζει να ξέρεις για τη σχέση μετά τον χωρισμό

Έκλαψες πάνω από το παγωτό. Διέγραψες φωτογραφίες. Πέταξες το φούτερ του/της. Ίσως άλλαξες και τον κωδικό στο Spotify για να μην ακούς την κοινή σας playlist. Και τώρα; Οι χωρισμοί είναι σκληροί. Και μέσα στο συναισθηματικό χάος, οι περισσότεροι κάνουν αυτό που φαίνεται πιο εύκολο: βρίσκουν κάποιον καινούργιο σύντροφο, γρήγορα. Μια σχέση-ριμπάουντ είναι εκείνη που ξεκινά αμέσως μετά από έναν χωρισμό.

Συνήθως το κίνητρο δεν είναι το καινούργιο άτομο, αλλά το παλιό: να αποσπάσουμε την προσοχή μας, να κάνουμε τον/την πρώην να ζηλέψει, να αποδείξουμε ότι προχωρήσαμε ή και να τον/την φέρουμε πίσω. Το πρόβλημα είναι ότι σε αυτό το σκηνικό δεν μένει πολύ χώρος για να ανθίσει μια πραγματική σχέση.

Οι σχέσεις-«ριμπάουντ» δεν είναι απαραίτητα κακές. Μπορούν να προσφέρουν παρηγοριά. Όμως, στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι σύντομες, εύθραυστες και δεν οδηγούν σε πραγματική συναισθηματική εγγύτητα.

Τα σημάδια ότι είσαι σε σχέση-ριμπάουντ

Από το crush στο… καμουφλάζ μέσα σε λίγες μέρες

Ξαφνικά κάνεις πράγματα που δεν σου αρέσουν πραγματικά, μόνο και μόνο γιατί αρέσουν στο άλλο άτομο. Αντί να ζεις τον πόνο σου, παίζεις έναν ρόλο.

Συνεχής σύγκριση με τον/την πρώην

Από γλυκές αναμνήσεις μέχρι επικριτικές σκέψεις, το μυαλό σου γυρίζει στο παρελθόν και δεν ζεις το τώρα.

Μιλάς για τον/την πρώην

Το νέο άτομο γνωρίζει λεπτομέρειες για την προηγούμενη σχέση, αλλά ελάχιστα για σένα τον/την ίδιο/ίδια.

Η σχέση προχωρά γρήγορα αλλά μοιάζει… άδεια

Συναντήσεις, σχέδια, φωτογραφίες, αλλά χωρίς βάθος, χωρίς αληθινή τρυφερότητα.

Λες «είναι τόσο εύκολο», αλλά μέσα σου βαριέσαι

Αντί για ηρεμία, ίσως βιώνεις συναισθηματικό «μούδιασμα». Το ερμηνεύεις ως σταθερότητα, αλλά μπορεί να είναι άμυνα.

Ο/Η θεραπευτής/τριά σου σηκώνει φρύδι

Οι συζητήσεις για τη νέα σχέση καταλήγουν πάντα στον/στην πρώην.

Συνεχίζεις να τσακώνεσαι με τον/την πρώην στο μυαλό σου

Ακόμα και στα ραντεβού σκέφτεσαι τι θα ήθελες να του/της πεις.

Παίζεις τον ρόλο του «ευτυχισμένου» online

Αναρτήσεις, stories, captions για το πόσο «καλά» είσαι, αλλά μέσα σου πονάς ακόμα.

Προχωράς μπροστά ή τρέχεις να ξεφύγεις;

Όταν ερωτευόμαστε, ο εγκέφαλός μας υφίσταται μια σύνθετη σειρά από αλλαγές. Οι περιοχές που σχετίζονται με την ανταμοιβή, την ευχαρίστηση και το κίνητρο γίνονται ιδιαίτερα ενεργές, απελευθερώνοντας χημικές ουσίες όπως η ντοπαμίνη, η ωκυτοκίνη και η σεροτονίνη. Αυτοί οι νευροδιαβιβαστές προκαλούν αισθήματα ευφορίας, προσκόλλησης και επιθυμίας. Η δραστηριότητα στον προμετωπιαίο φλοιό, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη λήψη αποφάσεων και την κριτική σκέψη, μπορεί επίσης να παρουσιάσει μειωμένη δραστηριότητα, φέρνοντάς μας σε μια κατάσταση που μας εμποδίζει να δούμε εύκολα τα ελαττώματα του συντρόφου μας.

Μέρος της απελευθέρωσης είναι η εξάσκηση της αυτοσυμπόνιας και της συγχώρεσης. Η αυτοκατηγορία για τον χωρισμό μας κρατά «κολλημένους» σε αυτή την ιστορία. Απέβαλε τυχόν τύψεις. Αγάπησες στο μέγιστο που μπορούσες σε εκείνη τη φάση της ζωής σου. Έκανες το καλύτερο δυνατό. Η προηγούμενη σχέση είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο της ιστορίας σου. Δεν μπορεί να εξαφανιστεί. Αλλά εσύ μπορείς να γράψεις ένα νέο.

Μια παλιά σχέση μπορεί να χρησιμεύσει ως μάθημα για το πώς να βελτιώσουμε την επικοινωνία, να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες και τα όρια μας και να επιλέξουμε πιο υγιείς σχέσεις στο μέλλον. Εφόσον το άτομο έχει κάνει ενδοσκόπηση και έχει μάθει από την προηγούμενη εμπειρία του, μπορεί να είναι πιο έτοιμο να δεσμευτεί με ωριμότητα και αυτογνωσία στη νέα σχέση.

Συζήτα με τον νέο σου σύντροφο για τα συναισθήματα, τις προσδοκίες και τις ανησυχίες σου, για να καταλάβετε καλύτερα ο ένας τον άλλον.

Όταν αντιμετωπίζεις τα ίδια προβλήματα σε κάθε νέα σχέση, αυτό μπορεί να είναι σημάδι ότι υπάρχουν κάποια ανεπίλυτα θέματα ή επαναλαμβανόμενα μοτίβα που επηρεάζουν τις σχέσεις σου. Αυτά τα προβλήματα μπορεί να προέρχονται είτε από τη δική σου συμπεριφορά, είτε από τον τρόπο που προσεγγίζεις τις σχέσεις γενικότερα. Η ψυχολογική υποστήριξη μπορεί να σε βοηθήσει να επεξεργαστείς και να ξεπεράσεις αυτά τα θέματα.

* Πηγή: Vita