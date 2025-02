Τρία βήματα για να μείνει πίσω μας ο χωρισμός

Η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει ένας σωστός τρόπος για να ξεπεραστεί ο χωρισμός. Η κάθε περίπτωση διαφέρει και ο χρόνος που χρειάζεται κάθε άνθρωπος ποικίλλει… Χρειάζεται υπομονή αλλά, όπως λένε, ο χρόνος όλα τα γιατρεύει.

Δεν έχει σημασία πώς χωρίσατε. Πολλές φορές ένας πολιτισμένος χωρισμός μπορεί να γίνει πολύ επώδυνος. Ακόμα κι αν είναι κοινή απόφαση.

Με όποιον τρόπο ωστόσο κι αν έχει λήξει το θέμα, όσο πολύ κι αν πονάει, όλοι μας βρισκόμαστε τελικά απέναντι από την ίδια επιλογή: Συνεχίζεις να πονάς και να μένεις κολλημένος/η στο παρελθόν ή το αφήνεις πίσω σου κι ανοίγεις ένα καινούργιο κεφάλαιο στη ζωή σου; Επέλεξε το δεύτερο, στο χέρι σου είναι!

1. Παίξε το παιχνίδι «τι θα γινόταν εάν…»

Μπορεί να είναι επικίνδυνο να επισκεφθείς το «φάντασμα» του παρελθόντος… Όταν έχεις flashbacks είναι πιο πιθανό να αναπολείς τις στιγμές που ένιωθες φουλ ερωτευμένος/η και πίστευες ότι αυτό θα διαρκέσει για πάντα.

Γι’ αυτό είναι σημαντικό να εστιάσεις στα γεγονότα – άλλωστε η σχέση σας δεν έφτασε στο τέλος της τυχαία: Φαντάσου πώς θα είχε εξελιχθεί πραγματικά η σχέση αν δεν είχες χωρίσει. Ποια προβλήματα θα είχαν παραμείνει; Πώς θα αντιμετωπίζατε τις συγκρούσεις; Πώς θα ήταν αν κάνατε οικογένεια; Αν σμίγατε ξανά τώρα, τα πράγματα θα ήταν αλλιώς ή θα γινόταν η κατάσταση τοξική;

2. Κάνε τον/την μπλοκ

Οι ειδικοί λένε ότι δεν πολύ βοηθητικό να βλέπετε τις αναρτήσεις του/της πρώην σας στην αρχική σας σελίδα στα social media.

Ήσασταν μαζί για τόσο καιρό που πλέον γνωρίζετε ο ένας τον άλλο καλύτερα από οποιονδήποτε. Και τώρα που χωρίσατε μπορεί να σας φαίνεται πολύ δύσκολο να τον κάνετε unfollow και να μην έχετε πια την παραμικρή επαφή. Όμως, μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) έδειξε ότι όταν οι χωρισμένοι συμμετέχοντες έβλεπαν φωτογραφίες των πρώην συντρόφων τους, ενεργοποιούνταν οι περιοχές του εγκεφάλου τους που «ανάβουν» όταν κάποιος βιώνει σωματικό πόνο. Μπορείτε να φανταστείτε πόσο οδυνηρό θα ήταν όταν τους έβλεπαν να έχουν προχωρήσει σε νέα σχέση.

3. Επανέλαβε μετά από εμένα: «Μου αξίζει να με αγαπούν. Δεν με καθορίζει ένας χωρισμός. Αγαπώ και αποδέχομαι τον εαυτό μου»

Η κυριολεκτική μετάφραση της λέξης «affirmation» είναι η «επιβεβαίωση». Οι θετικές δηλώσεις είναι ένας τρόπος να αλλάξουμε εντελώς τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τη ζωή, καθώς «μιλάνε» στο υποσυνείδητο βοηθώντας μας να «επιβεβαιώσουμε» θετικά ορισμένες πλευρές του εαυτού μας ή κάποιες πεποιθήσεις.

Σύμφωνα με μελέτη τους που δημοσιεύτηκε στο Behaviour Research and Therapy, όσοι συμμετέχοντες έβαζαν το χέρι τους στην καρδιά τους και έλεγαν μια τέτοια φράση στον εαυτό τους κάθε μέρα για 20 δευτερόλεπτα παρατήρησαν ότι είχαν περισσότερη αυτοσυμπόνια και λιγότερο στρες σε σύγκριση με εκείνους που δεν ήταν τόσο ευγενικοί με τον εαυτό τους.

Αυτές οι δραστηριότητες επιβεβαίωσης μπορούν να εκπαιδεύσουν τον εγκέφαλο να είναι πιο ανθεκτικός σε στρεσογόνες καταστάσεις, όπως ένας χωρισμός. Eρευνητές από το πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας Berkeley υποστηρίζουν ότι, με την εξάσκηση, οι θετικές δηλώσεις μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ψυχική μας υγεία.