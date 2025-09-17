Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
ps. post
scriptum

Νίκο, χάσαμε… Και τώρα τι θα απογίνουμε χωρίς ντραμς

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Σχέσεις: Αυτό είναι το ένα λάθος που έχουμε κάνει όλοι
Δώσε βάση 17 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:01

Σχέσεις: Αυτό είναι το ένα λάθος που έχουμε κάνει όλοι

Όλοι κάνουμε ότι μπορούμε για να αποφύγουμε τα λάθη στις σχέσεις μας. Ωστόσο, από ένα, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Το ghosting ή η απόρριψη; Τι πονάει περισσότερο;

Το ghosting ή η απόρριψη; Τι πονάει περισσότερο;

Spotlight

Ένα μεγάλο λάθος που κάνουμε στις σχέσεις είναι να υποθέτουμε ότι γεγονότα και συμπεριφορές σημαίνουν ή θα έπρεπε να σημαίνουν το ίδιο και για τους δύο. Στην πραγματικότητα, τα ζευγάρια σχεδόν πάντα διαφέρουν σε:

  • Χαρακτήρα και διάθεση

  • Μεταβολισμό

  • Επίπεδα ορμονών

  • Ευαισθησίες

  • Οικογενειακό ιστορικό

  • Εμπειρίες ζωής

  • Αναπτυξιακή πορεία

Όλα αυτά επηρεάζουν το νόημα που δίνουμε σε γεγονότα και συμπεριφορές. Επιπλέον, οι σύντροφοι συχνά έχουν διαφορετικές μνήμες για τα ίδια γεγονότα. Αντί να προσπαθούμε να αποδείξουμε ποιος θυμάται καλύτερα, πρέπει να προσπαθούμε να συμφιλιώσουμε τις διαφορετικές αναμνήσεις, γιατί η υπερβολική προσκόλληση στη δική μας οπτική μπορεί να φανεί σαν ψυχολογικός χειρισμός.

Οι «νόμοι της προσκόλλησης» στις σχέσεις

Οι νόμοι της προσκόλλησης δεν έχουν να κάνουν μόνο με την ψυχολογία του ατόμου, αλλά με την επιβίωση του είδους. Στις αρχές της ανθρωπότητας, οι συναισθηματικοί δεσμοί εξασφάλιζαν την επιβίωση μέσω συλλογικής άμυνας και κυνηγιού. Η απουσία ή η απώλεια ενός τέτοιου δεσμού σήμαινε πραγματικό κίνδυνο. Κατά συνέπεια, αναπτύξαμε αυτόματες, προ-λεκτικές συναισθηματικές αντιδράσεις σε συμπεριφορές που απειλούν τους δεσμούς μας.

Νόμος 1: Όταν νιώθουμε ότι απειλείται ένας δεσμός (αδιαφορία, έλλειψη εμπιστοσύνης, αποφυγή οικειότητας), βιώνουμε τύψεις. Οι τύψεις ρυθμίζουν την απόσταση στη σχέση: όσο πλησιάζουμε τον σύντροφο με ενδιαφέρον και αγάπη, μειώνονται. Αν τις ρίξουμε στον άλλον, γίνονται πικρία.

Νόμος 2: Όταν αντιλαμβανόμαστε ότι ο σύντροφος απομακρύνεται ή αποτυγχάνει να δείξει εμπιστοσύνη και φροντίδα, βιώνουμε ντροπή που μας κινητοποιεί να επανασυνδεθούμε. Αν κατηγορήσουμε τον άλλον, η ντροπή μετατρέπεται σε πικρία.

Αν οιι σύντροφοι εξακολουθούν να νοιάζονται ο ένας για τον άλλον και θέλουν να σώσουν τη σχέση, πρέπει να ακολουθήσουν τη φυσική κίνηση της τύψης και της ντροπής για να επενδύσουν σε ενδιαφέρον, εμπιστοσύνη, αγάπη και προστασία.

Από τα «επιχειρήματα» στη σύνδεση

Οι καβγάδες ξεκινούν από τον αυτόματο εγκέφαλο. Η συμφιλίωση απαιτεί τον στοχαστικό εγκέφαλο. Ο πρώτος αντιδρά σε κρίσεις, ο δεύτερος σε ερωτήσεις. Προσπάθησε να είσαι πιο περίεργος παρά επικριτικός.

Δεν υπάρχει μια σίγουρη συνταγή για να λειτουργεί μια σχέση. Η βιολογία δεν μας έχει προετοιμάσει για μακροχρόνιες σχέσεις, και οι παραδοσιακοί κανόνες έχουν ξεπεραστεί. Τα «σούπερ μυστικά» της ψυχολογίας προσφέρουν συνήθως απλουστευμένες λύσεις που μπορεί να δημιουργήσουν εκνευρισμό.

Η συνταγή για να μάθουμε να αγαπάμε πραγματικά

Πες δυνατά: «Δεν ξέρω τι να κάνω αλλά θέλω να λειτουργήσει η σχέση μας!». Αυτό σε απελευθερώνει από την ανάγκη να υπερασπιστείς ιδέες για το πώς «πρέπει» να είναι τα πράγματα. Τώρα μπορείς να μάθεις να αγαπάς τον μοναδικό άνθρωπο που έχεις δίπλα σου.

«Δείξε μου πώς να σε αγαπώ, κι εγώ θα σου δείξω πώς να με αγαπάς»

Τρία απλά βήματα για να το εφαρμόσεις:

  1. Ρώτησε τον σύντροφό σου: Τι μπορεί να κάνω για να νιώθεις αγαπημένος; (π.χ. να σου κάνω έκπληξη με ένα μικρό δώρο).

  2. Πες τι σε βοηθάει να ανταποκριθείς: (π.χ. δείξε μου ότι χαίρεσαι όταν σου κάνω έκπληξη).

  3. Πες πότε νιώθεις αγαπημένος: (π.χ. όταν με αγκαλιάζεις φεύγοντας για δουλειά).

  4. Ρώτησε πώς μπορείς να διευκολύνεις τον σύντροφό σου: (π.χ. αγκάλιασέ με και δείξε ότι σου αρέσει).

Αυτή η απλή μέθοδος βοηθά να κατανοήσεις τον εαυτό σου και τον σύντροφό σου, βελτιώνοντας τη σχέση σας με ειλικρίνεια και στοργή.

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Το ελληνικό παράδοξο: Υψηλό κόστος εργασίας, χαμηλή παραγωγικότητα

Το ελληνικό παράδοξο: Υψηλό κόστος εργασίας, χαμηλή παραγωγικότητα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το ghosting ή η απόρριψη; Τι πονάει περισσότερο;

Το ghosting ή η απόρριψη; Τι πονάει περισσότερο;

World
Federal Reserve: Τα τρία στρατόπεδα και η «3η εντολή»

Federal Reserve: Τα τρία στρατόπεδα και η «3η εντολή»

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Plus
Int.: Αυτό το Σάββατο μαζί με τα ΝΕΑ
Media 16.09.25

Int.: Αυτό το Σάββατο μαζί με τα ΝΕΑ

Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, το 5ο τεύχους του περιοδικού Int. Έρχεται μαζί με τα ΝΕΑ Σαββατοκύριακο και είναι αφιερωμένο στην «άλλη Αμερική».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λαμία: Φωτιά σε διαμέρισμα – Οικογένεια κινδύνεψε, 6 άνθρωποι στο νοσοκομείο
Μεγάλη κινητοποίηση 17.09.25

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Λαμία - Οικογένεια κινδύνεψε, 6 άνθρωποι στο νοσοκομείο

Η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Μακροπούλου στη Λαμία, όπου διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι με τον γιο τους - Η γυναίκα φέρεται να έχει υποστεί σοβαρά εγκαύματα

Σύνταξη
ΗΠΑ – Τσάρλι Κερκ: Αποσύρθηκε έγγραφο για τη βία της ακροδεξιάς από τον ιστότοπο του υπ. Δικαιοσύνης
Κατέρριπτε το αφήγημα Τραμπ 17.09.25

Τυχαίο; Αποσύρθηκε έγγραφο για τη βία της ακροδεξιάς από τον ιστότοπο του αμερικανικού υπ. Δικαιοσύνης

Το έγγραφο αυτό, υπογράμμιζε ότι «εξτρεμιστές της ακροδεξιάς έχουν διαπράξει πολύ περισσότερες δολοφονίες με ιδεολογικά κίνητρα απ’ ό,τι εξτρεμιστές της άκρας αριστεράς και ισλαμιστές εξτρεμιστές»

Σύνταξη
Σκληρή μάχη για την κυριαρχία στην κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία
Διεθνής Οικονομία 17.09.25

Σκληρή μάχη για την κυριαρχία στην κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία

Μεταξύ 2021 και 2024, ο αριθμός των αυτοκινήτων που στάλθηκαν στο εξωτερικό τετραπλασιάστηκε, με την Κίνα να ξεπερνά την Ιαπωνία. Η μάχη για την αυτοκινητοβιομηχανία εξελίσσεται στην Ασία

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Έκρηξη 67% στις ρευματοκλοπές το 8μηνο του 2025
Έξυπνοι μετρητές 17.09.25

Έκρηξη 67% στις ρευματοκλοπές το 8μηνο του 2025

Οι έλεγχοι για τις ρευματοκλοπές συνεχίζονται εντατικά αλλά η μετάβαση στους έξυπνους μετρητές θεωρείται το σημαντικότερο βήμα για την αντιμετώπιση του προβλήματος και τη μείωση των απωλειών ενέργειας

Δήμητρα Σκούφου
Ιδιόγραφη διαθήκη: Τα 6 «κλειδιά» για να είναι έγκυρη – Πότε μπορεί να ακυρωθεί
Όροι και προϋποθέσεις 17.09.25

Τα 6 «κλειδιά» για να είναι έγκυρες οι ιδιόγραφες διαθήκες - Πότε μπορεί να ακυρωθούν

Τι πρέπει να προσέξει όποιος συντάσσει χειρόγραφη διαθήκη για τη διάθεση της περιουσίας του και την προστασία των κληρονόμων - Τι έχουν κρίνει τα δικαστήρια

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η Ρωσία επιστρέφει στο «αλισβερίσι»
Eμπόριο χωρίς χρήμα 17.09.25

Η Ρωσία επιστρέφει στο «αλισβερίσι»

Οι κυρώσεις και οι φόβοι τραπεζών σπρώχνουν τη Μόσχα σε ανταλλακτικές συμφωνίες με κίνδυνο επανάληψης του χάους των ‘90s

Γεώργιος Μαζιάς
Από την «ειδική σχέση», μέχρι τον Τζέφρι Έπσταϊν – Η ιστορική επίσκεψη Τραμπ στη Βρετανία ως «ναρκοπέδιο»
Λεπτές ισορροπίες 17.09.25

Από την «ειδική σχέση», μέχρι τον Τζέφρι Έπσταϊν – Η ιστορική επίσκεψη Τραμπ στη Βρετανία ως «ναρκοπέδιο»

Το Λονδίνο ποντάρει σε περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων με τις ΗΠΑ, όμως η ιστορική δεύτερη επίσημη επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι στρωμένη με «αγκάθια» και προκλήσεις

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Σουφλί: Παραλίγο τραγωδία σε σιδηροδρομική διάβαση – Κινδύνεψε πολίτης με προβλήματα όρασης
Σουφλί 17.09.25

Παραλίγο τραγωδία σε διάβαση τρένου - Κινδύνεψε πολίτης με προβλήματα όρασης

Το ηχητικό σήμα που συνοδεύει την κίνηση της προστατευτικής μπάρας σε διάβαση τρένου στο Σουφλί δεν λειτουργούσε λόγω βλάβης, με αποτέλεσμα να κινδυνέψει σοβαρά πολίτης με προβλήματα όρασης.

Σύνταξη
Νίγηρας: Τουλάχιστον 22 χωρικοί δολοφονήθηκαν σε επιθέσεις ενόπλων
Νίγηρας 17.09.25

«22 αθώοι άνθρωποι δολοφονήθηκαν άνανδρα χωρίς κανέναν λόγο»

Μακελειό με τουλάχιστον 22 νεκρούς σημειώθηκε στον Νίγηρα, το δυτικό τμήμα του οποίου βρίσκεται αντιμέτωπο με επιθέσεις οργανώσεων που ορκίζονται πίστη είτε στην Αλ Κάιντα ή στο Ισλαμικό Κράτος.

Σύνταξη
Ισημερινός: Κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας κινητοποιήσεων και αποκλεισμών δρόμων
Αποκλεισμοί δρόμων 17.09.25

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον Ισημερινό εξαιτίας των λαϊκών κινητοποιήσεων

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης επιβλήθηκε στον Ισημερινό καθώς η κατάργηση της επιδότησης στην τιμή του πετρελαίου κίνησης έβγαλε στον δρόμο τους πολίτες, οι οποίοι απέκλεισαν οδικούς άξονες.

Σύνταξη
Βραζιλία: Στο νοσοκομείο διακομίστηκε ο Μπολσονάρο
Βραζιλία 17.09.25

Στο νοσοκομείο ο Μπολσονάρο

Ο καταδικασθείς σε 27 χρόνια κάθειρξη για απόπειρα πραξικοπήματος Ζαΐρ Μπολσονάρο διακομίστηκε στο νοσοκομείο καθώς είχε «επίμονο λόξυγκα, εμετούς και χαμηλή αρτηριακή πίεση».

Σύνταξη
Ο Αντετοκούνμπο ζήτησε συγνώμη για το σχόλιό του για τις τουρκικές σημαίες: «Έχω μόνο αγάπη για την Τουρκία και τον υπόλοιπο κόσμο»
Μπάσκετ 17.09.25

Ο Αντετοκούνμπο ζήτησε συγνώμη για το σχόλιό του για τις τουρκικές σημαίες: «Έχω μόνο αγάπη για την Τουρκία και τον υπόλοιπο κόσμο»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειξε το μεγαλείο ψυχής του και πέρα από το γεγονός ότι έκανε μια ενωτική ανάρτηση, θέλοντας να τελειώσει την κόντρα με τον Αλπερέν Σενγκούν, ζήτησε και συγνώμη για σχόλιο που έκανε για τις τουρκικές σημαίες στα social media.

Σύνταξη
Γιουβέντους – Ντόρτμουντ 4-4: Μυθικό ματς και μυθική επιστροφή τις «Γιούβε» με δύο γκολ στις καθυστερήσεις!
Ποδόσφαιρο 17.09.25

Γιουβέντους – Ντόρτμουντ 4-4: Μυθικό ματς και μυθική επιστροφή τις «Γιούβε» με δύο γκολ στις καθυστερήσεις!

Απίθανο παιχνίδι στο Τορίνο, με οκτώ γκολ, όλα στο δεύτερο ημίχρονο και τη Γιουβέντους να «κλέβει» στο τέλος την ισοπαλία, παρότι η Ντόρτμουντ προηγήθηκε με 2-4 στο 86'!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο