Σχέσεις: Οι πέντε εβδομαδιαίοι «κανόνες» των ευτυχισμένων ζευγαριών

Το μυστικό των επιτυχημένων σχέσεων μπορεί να βρίσκεται στις μικρές στιγμές της καθημερινότητας, που συχνά παραβλέπουμε. Τα πιο ευτυχισμένα ζευγάρια αναπτύσσουν συνειδητά, μικρά τελετουργικά που γεμίζουν τις σχέσεις τους με νόημα.

Μάλιστα, τα πιο ευτυχισμένα ζευγάρια δεν είναι αυτά που αποφεύγουν κάθε σύγκρουση ή κάνουν μεγαλοπρεπείς χειρονομίες αλλά εκείνα που επιστρέφουν συνεχώς σε μικρές, κοινές στιγμές παρουσίας και συντονισμού.

Τα πιο ευτυχισμένα ζευγάρια…

Κάνουν check-in : Ίσως ο σύντροφός σας σας αναστάτωσε πρόσφατα. Μια συζήτηση δεν πήγε όπως ελπίζατε ή ξέχασε να κάνει κάτι που ήταν πολύ σημαντικό για εσάς. Με τα τακτικά check-in, θα έχετε την ευκαιρία να εκδηλώσετε αυτά που νιώθετε, ώστε να μην σιγοβράζουν μέχρι τελικά να “εκραγούν”. Αυτό που ξεχωρίζει τα ευτυχισμένα ζευγάρια είναι η δέσμευσή τους στη συντήρηση των συναισθημάτων, όχι μόνο στη διαχείριση κρίσεων. Δεν περιμένουν να ξεσπάσει μια κρίση για να αντιμετωπίσουν την αποξένωση.

