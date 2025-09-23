science
Μια ανάσα ίσως είναι αρκετή για τη διάγνωση του διαβήτη
Επιστήμες 23 Σεπτεμβρίου 2025

Μια ανάσα ίσως είναι αρκετή για τη διάγνωση του διαβήτη

Ερευνητές στις ΗΠΑ ανέπτυξαν έναν καινοτόμο αισθητήρα ο οποίος διαγιγνώσκει τον διαβήτη μετρώντας τα επίπεδα ακετόνης στην αναπνοή μέσα σε λίγα λεπτά με φθηνό και μη επεμβατικό τρόπο

ΚείμενοΘεοδώρα Ν. Τσώλη
Η διάγνωση του διαβήτη αλλά και του προδιαβήτη ίσως είναι τόσο απλή όσο μια… ανάσα! Αυτό δείχνει μια νέα μελέτη ερευνητών του Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια (Penn State) η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Chemical Engineering Journal.

252 εκατομμύρια πάσχουν χωρίς να το γνωρίζουν

Σήμερα περί τα 252 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως πάσχουν από διαβήτη χωρίς να το γνωρίζουν, σύμφωνα με τον Ατλαντα για τον Διαβήτη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Διαβήτη (IDF).  Οι υπάρχουσες μέθοδοι διάγνωσης της νόσου απαιτούν επίσκεψη σε γιατρό και εργαστηριακές εξετάσεις, κάτι που αποτρέπει πολλά άτομα από το να πάρουν την απόφαση να μπουν στη διαδικασία. Ετσι το νέο διαγνωστικό τεστ της… ανάσας, το οποίο βασίζεται σε έναν αισθητήρα που ανέπτυξαν οι ερευνητές για να ανιχνεύει τα επίπεδα ακετόνης στην αναπνοή, αναμένεται να φέρει επανάσταση στη διάγνωση της νόσου.

Πρώτη φορά μέτρηση ακετόνης στην αναπνοή

Οι μέθοδοι διάγνωσης του διαβήτη που χρησιμοποιούνται σήμερα βασίζονται συχνά στη μέτρηση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα ή και στον ιδρώτα. Είναι η πρώτη φορά που ένα τεστ μετρά τα επίπεδα ακετόνης στην αναπνοή. Παρότι ακετόνη εντοπίζεται στην αναπνοή όλων των ανθρώπων καθώς αποτελεί υποπροϊόν της καύσης του λίπους, τα επίπεδά της είναι πιο υψηλά στα διαβητικά άτομα – συγκεκριμένα επίπεδα πάνω από 1,8 μέρη ανά εκατομμύριο μαρτυρούν διαβήτη.

Εκπνεύστε, εισάγετε τον αισθητήρα, τελειώσατε

«Παρότι υπάρχουν αισθητήρες που εντοπίζουν τη γλυκόζη στον ιδρώτα, αυτοί απαιτούν προφανώς την παραγωγή ιδρώτα μέσω της άσκησης, της χρήσης χημικών ή της σάουνας – όλα αυτά δεν είναι πάντα εύκολο να καταστούν εφικτά» ανέφερε ο επικεφαλής της μελέτης, δρ Λάρι Τσενγκ, αναπληρωτής καθηγητής Μηχανικής στο Penn State και προσέθεσε: «Ο αισθητήρας μας απαιτεί μόνο το να εκπνεύσει το άτομο μέσα σε έναν ασκό και στη συνέχεια να εισάγει μέσα στον ασκό τον αισθητήρα και να περιμένει λίγα λεπτά ώστε να λάβει τα αποτελέσματα».

Ο νέος αισθητήρας από γραφένιο που ανέπτυξαν οι ερευνητές του Penn State υπόσχεται ταχύτερη, φθηνότερη, μη επεμβατική διάγνωση του διαβήτη σε ένα μόνο δείγμα της αναπνοής (Larry Cheng, Penn State)

Ο νέος αισθητήρας από γραφένιο που ανέπτυξαν οι ερευνητές του Penn State υπόσχεται ταχύτερη, φθηνότερη, μη επεμβατική διάγνωση του διαβήτη σε ένα μόνο δείγμα της αναπνοής (Larry Cheng, Penn State)

Ο καθηγητής Τσενγκ σημείωσε ότι έχουν υπάρξει και άλλοι αισθητήρες ανάλυσης της αναπνοής για διάγνωση του διαβήτη οι οποίοι όμως ανιχνεύουν βιοδείκτες που απαιτούν τη διεξαγωγή εργαστηριακής ανάλυσης. Η ακετόνη μπορεί να ανιχνευθεί με απλό τρόπο χωρίς την ανάγκη εργαστηριακής ανάλυσης, γεγονός που καθιστά το νέο τεστ εύχρηστο και φθηνό.

Αισθητήρας από γραφένιο

Στις καινοτομίες της νέας μη επεμβατικής εξέτασης περιλαμβάνεται, εκτός από τη χρήση της ακετόνης ως βιοδείκτη, ο πρωτοποριακός σχεδιασμός του νέου αισθητήρα καθώς και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του – κυρίως γραφένιο που έχει παραχθεί με λέιζερ. Για να δημιουργηθεί το συγκεκριμένο υλικό χρησιμοποιείται ένα λέιζερ CO2 το οποίο καίει τα υλικά που περιέχουν άνθρακα – ένα φιλμ πολυιμιδίου στην περίπτωσή μας. Παράγεται έτσι πορώδες γραφένιο το οποίο είναι ιδανικό για ανίχνευση ουσιών.

Το σωστό «ψήσιμο»

«Αυτή η διαδικασία μοιάζει με το να ψήνει κάποιος ψωμί και το ψωμί να γίνεται… κάρβουνο αν ψηθεί πολύ. Ρυθμίζοντας τις παραμέτρους του λέιζερ όπως είναι η ισχύς και η ταχύτητα, μπορούμε να ψήσουμε το πολυιμίδιο όσο χρειάζεται ώστε να παραχθεί πορώδες γραφένιο σε λίγες στρώσεις» εξήγησε ο δρ Τσενγκ.

«Πάντρεμα» υλικών για επιλεκτικά αποτελέσματα

Γιατί όμως χρειαζόταν να χρησιμοποιηθεί πολύ πορώδες γραφένιο στον νέο αισθητήρα; Επειδή οι μεγάλοι πόροι αφήνουν τα αέρια να τους διαπεράσουν εύκολα, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες «σύλληψης» των μορίων αερίων με δεδομένο ότι η αναπνοή περιέχει και υψηλή συγκέντρωση υγρασίας. Ωστόσο, όπως προέκυψε, το γραφένιο που είχε παραχθεί με λέιζερ δεν ήταν αρκετά επιλεκτικό ώστε να «συλλάβει» συγκεκριμένα την ακετόνη σε σύγκριση με άλλα αέρια – έτσι συνδυάστηκε με οξείδιο του ψευδαργύρου. «Ο συνδυασμός των δύο υλικών επέτρεψε την επιλεκτική ανίχνευση της ακετόνης» είπε ο καθηγητής.

Μπλοκάροντας την υγρασία  

Μια άλλη πρόκληση για τους ερευνητές ήταν το να αποτρέψουν την επιφάνεια του αισθητήρα από το να απορροφά και τα μόρια του νερού που περιέχονται στην αναπνοή. Ετσι εισήγαγαν μια ειδική μεμβράνη που μπλόκαρε το νερό και επέτρεπε μόνο στην ακετόνη να διεισδύσει στον αισθητήρα.

Σε τροχιά βελτιώσεων

Ο δρ Τσενγκ σημείωσε πως αυτή τη στιγμή η μέθοδος απαιτεί το να εκπνέει ο χρήστης απευθείας μέσα στον ασκό ώστε να αποτρέπεται η παρέμβαση άλλων παραγόντων όπως η εισαγωγή αέρα του περιβάλλοντος. Το επόμενο βήμα είναι η βελτίωση του αισθητήρα ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται απευθείας κάτω από τη μύτη ή να είναι προσδεδεμένος σε μια μάσκα και να αναλύει κατευθείαν τον εκπνεόμενο αέρα.

Προς διάγνωση και άλλων νόσων

Στους επόμενους στόχους της ερευνητικής ομάδας, σύμφωνα με τον καθηγητή, περιλαμβάνεται και η διερεύνηση χρήσης του αισθητήρα για διάγνωση και άλλων νόσων. «Εάν κατανοήσουμε καλύτερα πώς τα επίπεδα ακετόνης στην αναπνοή αλλάζουν με τη διατροφή και την άσκηση, θα έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία να εφαρμόσουμε αυτή τη γνώση και σε άλλες εφαρμογές υγείας πέρα από τη διάγνωση του διαβήτη» κατέληξε ο δρ Τσενγκ.

Πηγή: Το Βήμα

Stream science
Βλαστοκύτταρα ανέστρεψαν τις βλάβες του εγκεφαλικού επεισοδίου σε ποντίκια
Αναστροφή βλαβών 19.09.25

Πείραμα με βλαστοκύτταρα ανοίγει τον δρόμο για αντιμετώπιση του εγκεφαλικού

Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης μεταμόσχευσαν νευρικά βλαστικά κύτταρα σε ποντίκια και επέτυχαν αναγέννηση των κατεστραμμένων νευρώνων και αποκατάσταση της κινητικότητάς τους.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Η εταιρεία που παρήγγειλε…. ήλιο από τη Σελήνη
Είναι αλήθεια 18.09.25

Η εταιρεία που παρήγγειλε…. ήλιο από τη Σελήνη

Δεν έχουμε κάνει ακόμη εξόρυξη στη Σελήνη, αλλά οι εταιρείες αγοράζουν ήδη τους πόρους της. Το ήλιο είναι ένας από αυτούς, γιατί χρειάζεται για τους υπερυπολογιστές.

Σύνταξη
To θαυματουργό CRISPR υπόσχεται ριζική θεραπεία του νεανικού διαβήτη
Κυτταρική θεραπεία 16.09.25

To θαυματουργό CRISPR υπόσχεται ριζική θεραπεία του νεανικού διαβήτη

Το εργαλείο γενετικής μηχανικής επέτρεψε την τροποποίηση κυττάρων του παγκρέατος, τα οποία μεταμοσχεύθηκαν σε ασθενή με διαβήτη τύπου 1 και παρήγαγαν ινσουλίνη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Το έμφραγμα μπορεί τελικά να είναι μολυσματική νόσος – Ελπίδες για εμβόλιο
Μελέτη 09.09.25

Το έμφραγμα μπορεί τελικά να είναι μολυσματική νόσος – Ελπίδες για εμβόλιο

Ανακαλύφθηκαν βακτήρια μέσα στις αθηρωματικές πλάκες τα οποία βρίσκονται σε ύπνωση αλλά μπορεί να «ξυπνήσουν» και να προκαλέσουν έμφραγμα- ανοίγει ο δρόμος για προληπτικό εμβόλιο εναντίον της στεφανιαίας νόσου και των εμφραγμάτων

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Η χαμηλού κόστους στρατηγική της Ρωσίας στον πόλεμο – «Δεν θα αντέξουν οι Δυτικοί έτσι»
Φέρνει αποτελέσματα 23.09.25

Η χαμηλού κόστους στρατηγική της Ρωσίας στον πόλεμο – «Δεν θα αντέξουν οι Δυτικοί έτσι»

Το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών στις ΗΠΑ βλέπει μια εντυπωσιακή αύξηση των επιθέσεων με drones από Ρωσία στον πόλεμο στην Ουκρανία, για την οποία τα δυτικά αντίμετρα πρέπει να αλλάξουν το συντομότερο δυνατό.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Στον ημιτελικό σκιφ ελαφρών βαρών η Μιλένα Κοντού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (vids)
Κωπηλασία 23.09.25

Στον ημιτελικό σκιφ ελαφρών βαρών η Μιλένα Κοντού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (vids)

Η Μιλένα Κοντού τερμάτισε δεύτερη στην προκριματική σειρά της στο σκιφ ελαφρών βαρών, και την Πέμπτη θα διεκδικήσει θέση στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κωπηλασίας.

Σύνταξη
Ιδεολογία και αναπαραγωγή
Ιδεολογικοί μηχανισμοί 23.09.25

Ιδεολογία και αναπαραγωγή

Για πρώτη φορά στα ελληνική το πλήρες χειρόγραφο του «Για την αναπαραγωγή» του Λουί Αλτουσέρ

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Νέα Αριστερά: Απαράδεκτη η έκθεση ισραηλινού υπουργείου που στοχοποιεί Έλληνες αγωνιστές, οργανώσεις, κόμματα
«Παρακρατικές πρακτικές» 23.09.25

Νέα Αριστερά: Απαράδεκτη η έκθεση ισραηλινού υπουργείου που στοχοποιεί Έλληνες αγωνιστές, οργανώσεις, κόμματα

«Την ώρα που η γενοκτονία συνεχίζεται στη Γάζα, η ανθρωπιστική αλληλεγγύη βαφτίζεται “τρομοκρατία”», επισημαίνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
H επίθεση ransomware στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια δείχνει ότι οι χάκερ αποθρασύνονται
Πράκτορες του χάους 23.09.25

H επίθεση ransomware στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια δείχνει ότι οι χάκερ αποθρασύνονται

Οι χάκερ που λειτουργούν με κίνητρο τα λύτρα συνήθως αποφεύγουν να χτυπούν μεγάλους οργανισμούς που προκαλούν κινητοποίηση των αρχών. Τώρα όμως οι τάσεις αλλάζουν.

Σύνταξη
Σενάρια από την Ιταλία: «Ο Μπαλντίνι σκέφτεται τον Ντε Ρόσι για προπονητή αν έρθει στον Παναθηναϊκό»
Ποδόσφαιρο 23.09.25

Σενάρια από την Ιταλία: «Ο Μπαλντίνι σκέφτεται τον Ντε Ρόσι για προπονητή αν έρθει στον Παναθηναϊκό»

Ιταλικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Φράνκο Μπαλντίνι θέλει τον πρώην σταρ της Ρόμα, Ντανιέλε Ντε Ρόσι για την τεχνική ηγεσία των «πρασίνων», χωρίς να υπάρχει ακόμα επίσημη συμφωνία.

Σύνταξη
How Far Is Greece from Canada?
English edition 23.09.25

How Far Is Greece from Canada?

In the 1960s, thousands of Greeks left by ship for Canada seeking a better future. Today, Toronto’s Greek community remains deeply connected to its heritage, traditions, and homeland

Σύνταξη
Τσουκαλάς για αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης: «Η κυβέρνηση οφείλει να εγκαταλείψει την αδράνεια και να λάβει καθαρή θέση»
Πολιτική 23.09.25

Τσουκαλάς για αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης: «Η κυβέρνηση οφείλει να εγκαταλείψει την αδράνεια και να λάβει καθαρή θέση»

«H επικαιροποίηση του ψηφίσματος της Βουλής των Ελλήνων του 2015 για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους είναι ένα αναγκαίο βήμα, που θα εκπέμψει το ισχυρό μήνυμα ότι η Ελλάδα ενώνει τη φωνή της με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες» λέει ο κ. Τσουκαλάς

Σύνταξη
Κρήτη: Στη ΜΕΘ παραμένει το τρίχρονο αγοράκι – Η μητέρα του οδηγούσε το αυτοκίνητο που το παρέσυρε
Παράσυρση 23.09.25

Πώς έγινε το ατύχημα με το τρίχρονο αγοράκι στην Κρήτη - Νοσηλεύεται με κακώσεις στο θώρακα

Η μητέρα οδηγούσε το αυτοκίνητο που παρέσυρε τον τρίχρονο στην Κρήτη - Σύμφωνα με τους γιατρούς, η κατάσταση του παιδιού είναι σταθερή ενώ γίνονται όλες οι απαραίτητες εξετάσεις

Σύνταξη
