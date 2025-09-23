Τέμπη: «Κάποιοι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη» λέει η πρόεδρος του Αρείου Πάγου – Τι απαντά για το αίτημα εκταφής

Μονόδρομο χαρακτήρισε τη διεξαγωγή της δίκης για την υπόθεση των Τεμπών ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι η πρόεδρος τους Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου μιλώντας από το βήμα του Συνεδρίου που οργάνωσαν τα τρία ανώτατα δικαστήρια της χώρας.

Τη δική του θεσμική απάντηση για την τραγωδία των Τεμπών που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας έδωσε και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας.

Και οι δύο επισήμαναν ότι κανένα δικαίωμα εκ μέρους των συγγενών δεν χάνεται και μπορεί να τεθεί και να κριθεί από το αρμόδιο δικαστήριο όταν φτάσει η υπόθεση να κριθεί στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων.

«Εκμεταλλεύονται τον πόνο των συγγενών»

«Να απευθυνθώ σε όσους εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση: η χώρα είχε και άλλα δυστυχήματα, ποτέ δεν έγιναν τέτοιες εκδηλώσεις που εκμεταλλεύονται τον πόνο των συγγενών. Κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη» τόνισε η πρόεδρος του Αρείου Πάγου επισημαίνοντας ότι σέβεται απόλυτα τον πόνο των συγγενών των θυμάτων.

«Η εκταφή αυτή ζητείται στα πλαίσια του έργου της ανάκρισης. Η ανάκριση έχει κλείσει με νόμιμο τρόπο και βρίσκεται σε Πρόεδρο Εφετών. Σε αυτή την περίπτωση το αίτημα αφορά την εξέταση των οστών για ξυλόλιο και άλλες ουσίες. Τέτοια αιτήματα έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της ανάκρισης και έχουν απαντηθεί, άρα δεν μπορούμε να επανέλθουμε απ’ αυτών» τόνισε η πρόεδρος του Αρείου Πάγου.

«Εφόσον τα προηγούμενα αιτήματα έχουν απαντηθεί, δεν μπορούμε να επανέλθουμε εφόσον προέρχεται από κάποιον άλλον. Θα πρέπει να το ζητήσει η Πρόεδρος Εφετών. Εκταφή γίνεται σε 3 χρόνια, αλλά όχι στα πλαίσια της ανάκρισης. Ζητούν μια ανακριτική πράξη, που θα πρέπει να γίνει από την Πρόεδρο Εφετών» υπογράμμισε η κυρία Παπαδοπούλου, συμπληρώνοντας ότι «κανένα δικαίωμα δεν χάνεται στην παρούσα φάση».

Όπως υπογράμμισε η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, «αίτημα όλων η έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας. Είναι δικαίωμα του ανακριτή να κλείσει την ανάκριση. Και όταν την έκλεισαν, υπήρχαν άνθρωποι που του φώναζαν ότι δεν μπορείς να κλείσεις την ανάκριση. Πού ζούμε, ζούμε σε δημοκρατία;».

«Οι συγγενείς δεν έχουν χάσει κανένα δικαίωμα και να μην παρασύρονται από πρόθυμους που τους συμπαραστέκονται αλλά έχουν άλλους σκοπούς. Οποιαδήποτε αίτηση έχει ασκηθεί στη διάρκεια της ανάκρισης και έχει απορριφθεί από τον ανακριτή, σωστά ή λάθος, μπορεί να υποβληθεί στο ακροατήριο. Μπορούν να υποβληθούν όταν ξεκινήσει η δίκη όλα τα αιτήματα που απορρίφθηκαν, είτε και νέα» συμπλήρωσε.

Τζαβέλλας: Ζητάνε πράγματα εκτός νόμου

Από την πλευρά του ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας επισήμανε ότι η δικογραφία για την υπόθεση των Τεμπών είναι σε τέτοιο δικονομικό στάδιο που κανένας πλην της προέδρου Εφετών δεν μπορεί να κρίνει το αίτημα περί εκταφής.

Μεταξύ άλλων ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός είπε: «Νομικοί προσπαθούν να με υποχρεώσουν ως έχων την εποπτεία της ανακρίσεως να δώσω εντολή στον εισαγγελέα Εφετών Λαρίσης και στον Πρόεδρο Εφετών Λαρίσης να ανοίξει ξανά την ανάκριση.

Εκφράζω την αγανάκτηση μου γιατί δεν μπορεί να μιλάνε νομικοί με νομικό και να ζητάνε πράγματα εκτός του νόμου».

Όπως σημείωσε, «η εκταφή μπορεί να ζητηθεί ως διοικητικό μέτρο από το νομικό πρόσωπο που έχει την εποπτεία του κοιμητηρίου που έχει ενταφιαστεί ο νεκρός.

Το αίτημα δεν μπορεί να ικανοποιηθεί γιατί είναι ζήτημα της κυρίας ανάκρισης και έχει κριθεί στην προδικασία, η δικογραφία είναι σε τέτοιο δικονομικό στάδιο και κανείς δεν μπορεί να το κρίνει πλην της Προέδρου Εφετών».