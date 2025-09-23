Novak Djokovic: Ο κορυφαίος τενίστας μετακόμισε μόνιμα στο Καβούρι – Η πολυτελής νέα κατοικία του
Ο Novak Djokovic αποφάσισε να αποκτήσει ένα ακόμη σπίτι, αυτή την φορά στα νότια προάστια.
Ο κορυφαίος τενίστας με τα 24 grand slam αποφάσισε να εγκατασταθεί μόνιμα με την οικογένεια του στη χώρα μας, ενώ τα δύο παιδιά του έχουν ήδη ξεκινήσει μαθήματα σε βρετανικό σχολείο στο Κορωπί.
Novak Djokovic: Ποιος ήταν ο λόγος της απόφασης για τη μετακόμιση από τη Σερβία στην Ελλάδα
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η απόφαση του Djokovic δεν πάρθηκε τυχαία.
Η πολιτική αναταραχή στη Σερβία ήταν ο βασικός λόγος που τον οδήγησε να αναζητήσει ένα πιο ήρεμο περιβάλλον για την οικογένειά του.
Μάλιστα, ο διεθνής αθλητής δεν έχει διστάσει να σχολιάσει την πολιτική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα του:
«Ελπίζω να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Όλα έχουν κλιμακωθεί πάρα πολύ, είμαστε κυριολεκτικά στα πρόθυρα εμφυλίου πολέμου. Η κατάσταση στη χώρα είναι τέτοια, που ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται καν για τον αθλητισμό».
Ακίνητη περιουσία σε πολλά σημεία του πλανήτη
Με περιουσία που ξεπερνά τα 250 εκατ. δολάρια, ο Nole διαθέτει ήδη πολυτελή σπίτια στη Σερβία, την Ισπανία, το Μόντε Κάρλο και τη Νέα Υόρκη. Το νέο υπερπολυτελές σπίτι βρίσκεται σε παραλιοκό σημείο στοΚαβούρι, όπου αυτός και η οικογένεια του θα μπορούν να απολαμβάνουν τη θάλασσα και την ελληνική φιλοξενία.
