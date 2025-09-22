newspaper
ΗΠΑ: Το μυστήριο των διδύμων αντρών που παρέλυσε τη Δικαιοσύνη – Πώς ένας βιασμός λύθηκε μετά από 38 χρόνια
Κόσμος 22 Σεπτεμβρίου 2025 | 16:24

ΗΠΑ: Το μυστήριο των διδύμων αντρών που παρέλυσε τη Δικαιοσύνη – Πώς ένας βιασμός λύθηκε μετά από 38 χρόνια

Μια υπόθεση βιασμού στις ΗΠΑ που έμεινε ανεξιχνίαστη για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες βρήκε τελικά τη λύση της χάρη σε μια πρωτοποριακή τεχνική DNA

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Spotlight

Τον Δεκέμβριο του 1987, μια ήσυχη χειμωνιάτικη βραδιά στο Γούντμπριτζ της Βιρτζίνια των ΗΠΑ μετατράπηκε σε ένα τραύμα που θα συνοδεύει μια γυναίκα για όλη της τη ζωή.

Ενώ δούλευε στη βραδινή βάρδια σε ένα βενζινάδικο, μπήκε στο μικρό κτίριο του μπάνιου που βρισκόταν στην ιδιοκτησία.

Λίγα λεπτά αργότερα, ένας άνδρας μπήκε με τη βία στο κτίριο, κρατώντας ένα μαχαίρι. Την βίασε και στη συνέχεια τύλιξε το κεφάλι της με κολλητική ταινία, καλύπτοντας το στόμα και τη μύτη της, πριν διαφύγει.

Το θύμα, τότε 50 ετών, επέζησε της επίθεσης, αλλά έζησε με αυτή την ανάμνηση για δεκαετίες.

Η αστυνομία συνέλεξε στοιχεία από τον τόπο του εγκλήματος και από την εξέταση στο νοσοκομείο, αλλά το 1987 οι εξετάσεις DNA ήταν ακόμα σε πρώιμο στάδιο. Δεν υπήρχε καμία ταύτιση, κανένα στοιχείο και κανένας ύποπτος.

Η υπόθεση έμεινε ανεξιχνίαστη, και ο φάκελος μάζευε σκόνη για περισσότερα από τριάντα χρόνια.

Η ανακάλυψη το 2019

Οι ντετέκτιβ που ασχολούνται με ανεξιχνίαστες υποθέσεις στην κομητεία Πρινς Γουίλιαμ αποφάσισαν να ξανανοίξουν την έρευνα το 2019, σύμφωνα με την The Washington Post.

Η εγκληματολογική επιστήμη είχε προχωρήσει δραματικά από τη δεκαετία του 1980 και οι σύγχρονες τεχνικές DNA τους έδωσαν την ελπίδα να εντοπίσουν επιτέλους τον δράστη.

Όταν επανεξέτασαν τα στοιχεία, βρήκαν ένα προφίλ DNA. Αλλά αντί για μία ταύτιση, υπήρχαν δύο. Και οι δύο οδηγούσαν σε άνδρες που ζούσαν στη Φλόριντα και είχαν πανομοιότυπο DNA: ο Ράσελ Μαρούμπιο και ο δίδυμος αδελφός του.

Για τους ερευνητές, αυτό ήταν ένα εφιαλτικό σενάριο. Τα πανομοιότυπα δίδυμα έχουν σχεδόν πανομοιότυπους γενετικούς κώδικες, καθιστώντας πρακτικά αδύνατο να διαχωριστούν το ένα από το άλλο μέσω των παραδοσιακών τεστ DNA. Για δεκαετίες, αυτό το βιολογικό αίνιγμα εμπόδιζε τα δικαστήρια να καταδικάσουν ορισμένους δράστες.

Ένα νέο μέτωπο στην εγκληματολογία: η ανάλυση σωματικών μεταλλάξεων

Η υπόθεση θα μπορούσε να είχε επανέλθει, αν δεν είχε γίνει μια επιστημονική ανακάλυψη. Οι ντετέκτιβ συνεργάστηκαν με την Parabon NanoLabs, μια εταιρεία εγκληματολογικής γενετικής με έδρα τη Βιρτζίνια, γνωστή για τη βοήθεια που προσφέρει στις αρχές επιβολής του νόμου. Οι επιστήμονες της Parabon πρότειναν τη χρήση της ανάλυσης σωματικών μεταλλάξεων, μιας προηγμένης μεθόδου που εξετάζει μικροσκοπικές μεταλλάξεις που συμβαίνουν φυσιολογικά καθώς τα κύτταρα διαιρούνται και αναπαράγονται.

Αυτές οι μεταλλάξεις, που ονομάζονται σωματικές μεταλλάξεις, δεν κληρονομούνται. Αντίθετα, συσσωρεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου, πράγμα που σημαίνει ότι ακόμη και τα μονοζυγωτικά δίδυμα — τα οποία αρχικά έχουν σχεδόν πανομοιότυπο DNA — αναπτύσσουν μοναδικά γενετικά αποτυπώματα.

«Είναι σαν να βρίσκεις ένα διαφορετικό γράμμα σε ένα βιβλίο 3 δισεκατομμυρίων γραμμάτων», εξήγησε η επιστήμονας της Parabon, Τζάνετ Κάντι. Αν και οι διαφορές είναι εξαιρετικά λεπτές, αποτελούν επιστημονικά αξιόπιστους δείκτες που μπορούν να διακρίνουν το ένα δίδυμο από το άλλο.

Από την αμφιβολία στην αποδεικτική διαδικασία

Αυτή η τεχνική, αν και ισχυρή, δεν είχε χρησιμοποιηθεί ποτέ με επιτυχία σε αμερικανικό δικαστήριο. Οι δικαστές και οι ένορκοι τείνουν να είναι επιφυλακτικοί όσον αφορά τις νέες μεθόδους εγκληματολογικής έρευνας, φοβούμενοι τις άδικες καταδίκες. Στην πραγματικότητα, ένα δικαστήριο της Μασαχουσέτης το 2014 απέρριψε την προσπάθεια των εισαγγελέων να χρησιμοποιήσουν αποδεικτικά στοιχεία DNA για τη διάκριση διδύμων σε μια υπόθεση βιασμού, δηλώνοντας ότι ήταν «αποδεδειγμένα» εκείνη την εποχή.

Ωστόσο, μέχρι το 2025, η επιστήμη είχε ωριμάσει.

Οι εισαγγελείς στη Βιρτζίνια πίστευαν ότι τα αποδεικτικά στοιχεία ήταν αρκετά ισχυρά για να αντέξουν σε ενδελεχή εξέταση. Παρουσίασαν την ανάλυση σωματικών μεταλλάξεων στο δικαστήριο, δείχνοντας ότι το DNA του Ράσελ Μαρούμπιο έφερε μοναδικές μεταλλάξεις που δεν υπήρχαν στον γενετικό κώδικα του δίδυμου αδελφού του. Τα ευρήματα τον ταυτοποίησαν οριστικά ως τον δράστη του βιασμού του 1987.

Μια ιστορική καταδίκη

Τον Αύγουστο του 2025, μετά την ακρόαση των αποδεικτικών στοιχείων, μια επιτροπή ενόρκων της Βιρτζίνια καταδίκασε τον 54χρονο Ράσελ Μαρούμπιο για βιασμό και απαγωγή.

Η απόφαση σηματοδότησε την πρώτη φορά στην ιστορία της αμερικανικής δικαιοσύνης που η ανάλυση σωματικών μεταλλάξεων έγινε δεκτή στο δικαστήριο για τη διάκριση μονοζυγωτικών διδύμων.

Για την Έιμι Άσγουορθ, εισαγγελέα της Κοινοπολιτείας, η απόφαση ήταν πρωτοποριακή.

«Δεν έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία στο δικαστήριο στο παρελθόν», είπε. Σύγκρινε τη στιγμή με προηγούμενα ορόσημα στην εγκληματολογική επιστήμη, όπως η υιοθέτηση των δακτυλικών αποτυπωμάτων και οι πρώτες χρήσεις του προφίλ DNA πριν από δεκαετίες. «Τελικά, η επιστήμη εξελίσσεται και οι κανόνες αποδεικτικών στοιχείων προσαρμόζονται».

Ο συνήγορος υπεράσπισης του Μαρούμπιο αρνήθηκε να σχολιάσει. Η καταδίκη του έχει προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο του 2025.

Η μακρά αναμονή της θύματος για δικαιοσύνη

Σήμερα, σε ηλικία 88 ετών, η επιζώσα δεν ζει πλέον στη Βιρτζίνια. Ωστόσο, επέστρεψε για να καταθέσει κατά τη διάρκεια των ακροάσεων και ήταν παρούσα στη δίκη.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, εξέφρασε ευγνωμοσύνη και ανακούφιση μετά την ετυμηγορία. «Ήταν πολύ χαρούμενη για το αποτέλεσμα», σημείωσε η Άσγουορθ.

«Είναι ευγνώμων για όλη τη δουλειά που έγινε».

Η δεκαετής αναμονή της υπογραμμίζει πώς οι εξελίξεις στην εγκληματολογική επιστήμη μπορούν να αλλάξουν την πορεία της δικαιοσύνης. Ένα έγκλημα που κάποτε θεωρούνταν άλυτο έγινε διώξιμο χάρη σε καινοτομίες που ήταν αδιανόητες στα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Επιπτώσεις για μελλοντικές υποθέσεις

Αυτή η υπόθεση είναι κάτι περισσότερο από μια νίκη για μια επιζώσα — θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο τα δικαστήρια χειρίζονται πολύπλοκες υποθέσεις DNA που αφορούν ομοζυγωτά δίδυμα. Οι δικηγόροι υπεράσπισης, οι εγκληματολόγοι και οι εισαγγελείς σε ολόκληρη τη χώρα θα μελετήσουν προσεκτικά αυτή την απόφαση.

Ιστορικά, τα μονοζυγωτικά δίδυμα έχουν δημιουργήσει κενά στο σύστημα δικαιοσύνης. Είτε σε περιπτώσεις βίαιων εγκλημάτων, απάτης ή άλλων αδικημάτων, η αδυναμία διάκρισης μεταξύ δύο γενετικά πανομοιότυπων υπόπτων έχει οδηγήσει σε απόσυρση κατηγοριών και ανεπίλυτες έρευνες. Με την ανάλυση σωματικών μεταλλάξεων να έχει πλέον επικυρωθεί σε δικαστήριο, αυτό το εμπόδιο μπορεί τελικά να αρθεί.

Η επιστήμη, το δίκαιο και η δικαιοσύνη διασταυρώνονται

Η καταδίκη του Μαρούμπιο υπογραμμίζει μια ευρύτερη αλήθεια: η επιστήμη και το δίκαιο εξελίσσονται συνεχώς μαζί. Ακριβώς όπως τα δακτυλικά αποτυπώματα έφεραν κάποτε επανάσταση στις ποινικές έρευνες και οι εξετάσεις DNA αναδιαμόρφωσαν αργότερα τη δικαιοσύνη στη δεκαετία του 1990, η ανάλυση σωματικών μεταλλάξεων θα μπορούσε να ορίσει μια νέα εποχή.

Ωστόσο, η υπόθεση εγείρει επίσης σημαντικά ερωτήματα.

Πώς πρέπει τα δικαστήρια να ισορροπήσουν την προσοχή με την καινοτομία; Σε ποιο σημείο μια επιστημονική μέθοδος γίνεται αρκετά αξιόπιστη ώστε να της ανατεθεί η ελευθερία κάποιου; Και ποιες διασφαλίσεις πρέπει να υπάρχουν για την πρόληψη της κατάχρησης ή της παρερμηνείας;

Ένα τελικό κεφάλαιο

Για τη γυναίκα που επέζησε της επίθεσης του 1987, η υπόθεση αντιπροσωπεύει το κλείσιμο ενός κεφαλαίου μετά από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες. Για τους επιστήμονες και τους νομικούς εμπειρογνώμονες, αντιπροσωπεύει ένα σημείο καμπής στην ιστορία της εγκληματολογίας.

Όπως ανέφερε ο Άσγουορθ, «Τελικά, η επιστήμη εξελίσσεται και οι κανόνες αποδεικτικών στοιχείων προσαρμόζονται».

Με μία καταδίκη, μια ανεξιχνίαστη υπόθεση λύθηκε, η φωνή ενός θύματος ακούστηκε και ένα νέο κεφάλαιο στην εγκληματολογική επιστήμη γράφτηκε.

