Μια γυναίκα που δάγκωσε και έκοψε μέρος της γλώσσας ενός άνδρα κατά τη διάρκεια σεξουαλικής επίθεσης πριν από περισσότερα από 60 χρόνια έλαβε επίσημη συγγνώμη από τους εισαγγελείς στη Νότια Κορέα.

Σύμφωνα με τον Guardian, οι εισαγγελείς ζήτησαν την αθώωσή της κατά τη διάρκεια μιας επανεκδίκασης, μετά από δεκαετίες που ζούσε ως καταδικασμένη εγκληματίας.

Η Τσόι Μαλ-τζα, σήμερα 80 ετών, ήταν 18 όταν δάγκωσε τη γλώσσα ενός 21χρονου άνδρα που, όπως ισχυρίστηκε, προσπάθησε να τη βιάσει στο Μπουσάν, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Νότιας Κορέας.

Καταδικάστηκε για «βαριά σωματική βλάβη» επειδή δάγκωσε 1,5 εκατοστό της γλώσσας του σε αυτοάμυνα και καταδικάστηκε σε 10 μήνες φυλάκιση, με αναστολή για δύο χρόνια.

Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης έλαβε ελαφρύτερη ποινή για παράνομη είσοδο και εκφοβισμό, αφού οι εισαγγελείς απέσυραν τις κατηγορίες για απόπειρα βιασμού εναντίον του.

Ο ανώτερος εισαγγελέας Τζέονγκ Μιόνγκ-γουόν παρευρέθηκε προσωπικά στην πρώτη και μοναδική ημέρα της επανεκδίκασης της Τσόι την Τετάρτη και την αποκάλεσε με το όνομά της και όχι «κατηγορουμένη».

«Η εισαγγελία απέτυχε στο ρόλο της και πήρε την αντίθετη κατεύθυνση», δήλωσε.

«Προκαλέσαμε ανυπολόγιστο πόνο και βάσανα στην κα Τσόι Μαλ-τζα, η οποία θα έπρεπε να προστατευτεί ως θύμα σεξουαλικής βίας. Ζητούμε συγγνώμη».

Στην τελική της δήλωση στο δικαστήριο, η Τσόι Μαλ-τζα είπε:

«Έζησα 61 χρόνια ως εγκληματίας. Η ελπίδα και το όνειρό μου τώρα είναι ότι η Κορέα θα θεσπίσει νόμους ώστε οι απόγονοί μας να μπορούν να ζουν με τα ανθρώπινα δικαιώματά τους προστατευμένα σε έναν κόσμο χωρίς σεξουαλική βία».

Μετά την ακροαματική διαδικασία, η Τσόι βγήκε από το περιφερειακό δικαστήριο της Μπουσάν με υψωμένο το χέρι, φωνάζοντας τρεις φορές: «Νικήσαμε!».

Η υπόθεσή της έχει γίνει σύμβολο για πολλούς που κατηγορούν το δικαστικό σύστημα της Νότιας Κορέας για ιστορική αποτυχία στην προστασία των θυμάτων σεξουαλικής βίας.

A South Korean woman who bit off part of a man’s tongue during a sexual assault 61 years ago is hoping to have her own conviction for assault overturned. https://t.co/m0UmMmdt53

— CBS News (@CBSNews) July 23, 2025