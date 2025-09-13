Για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, η Καλιφόρνια ζούσε υπό τη σκιά ενός αόρατου εγκληματία, που όπως αποδείχθηκε δεκαετίες αργότερα, ήταν αστυνομικός.

Ένα κύμα βάναυσων δολοφονιών κράτησε την κοινωνία σε αγωνία και άφησε άφησε γενιές θυμάτων και μαρτύρων τρομοκρατημένες.

Αυτό που κανείς δεν φανταζόταν ήταν ότι πίσω από μια τέτοια φρίκη κρυβόταν ένας άντρας που ζούσε μια συνηθισμένη ζωή, προστατευμένος από μια σιωπηλή ρουτίνα και κρυμμένος σε κοινή θέα ανάμεσα στους γείτονές του.

Κάτω από αυτό το πρόσχημα κανονικότητας, ο Τζόζεφ ΝτεΆντζελο ήταν υπεύθυνος για τουλάχιστον 13 δολοφονίες, περισσότερους από 50 βιασμούς και πολυάριθμες ληστείες που σημάδεψαν την εγκληματική ιστορία της Καλιφόρνια, σύμφωνα με τους Los Angeles Times.

Από αστυνομικός, κλέφτης

Υπηρέτησε ως αστυνομικός στο Έξετερ και το Όμπερν μέχρι που έχασε τη δουλειά του, αφού κατηγορήθηκε για κλοπή από ένα κατάστημα υλικού. Στη συνέχεια, δημιούργησε οικογένεια, εργάστηκε για χρόνια σε ένα σούπερ μάρκετ και έζησε σε ήσυχες γειτονιές.

Η φρίκη ξεκίνησε το 1974 στη Βισάλια. Ο ΝτεΆντζελο έκανε διαρρήξεις σε κατοικημένα σπίτια τις πρώτες πρωινές ώρες, έψαχνε σε συρτάρια και έκλεβε μικρά αντικείμενα – νομίσματα, κοσμήματα, προσωπικά αναμνηστικά.

Σε αρκετές περιπτώσεις, άφηνε κοροϊδευτικά μηνύματα και πινακίδες ότι είχε εξερευνήσει το σπίτι ενώ οι ιδιοκτήτες κοιμόντουσαν λίγα μέτρα μακριά, σύμφωνα με την εφημερίδα The Sacramento Bee.

Λίγο αργότερα, το επίκεντρο του φόβου μεταφέρθηκε στα προάστια του Σακραμέντο.

Με το παρατσούκλι «Βιαστής της Ανατολικής Περιοχής», ο ΝτεΆντζελο εισέβαλλε σε οικογενειακά σπίτια τη νύχτα, κουκουλωμένος και οπλισμένος.

Έδενε ανύπαντρες γυναίκες ή ζευγάρια που κοιμόντουσαν, τις κακοποιούσε σεξουαλικά και τις απειλούσε να τις σκοτώσει αν μετακόμιζαν. Μετά την κακοποίηση, περιφερόταν στο σπίτι, τρώγοντας, πίνοντας ή απλώς παίρνοντας ένα εσώρουχο, ένα νόμισμα ή κοσμήματα ως τρόπαιο.

Τηλεφώνησε ακόμη και σε κάποια θύματα μέρες αργότερα, απλώς για να τους υπενθυμίσει τη δύναμή του, ανέφερε το BBC News.

Μεταξύ 1976 και 1979 , κατηγορήθηκε για περισσότερους από 30 βιασμούς μόνο σε αυτήν την περιοχή.

Όταν οι επιθέσεις έγιναν θανατηφόρες

Μέχρι το τέλος της δεκαετίας, η βία του έφτασε σε άλλο επίπεδο.

Οι επιθέσεις εξελίχθηκαν σε βιαιότητα: ο «αρχικός νυχτερινός καταδιώκτης» δεν βίαζε πλέον απλώς· άρχισε να δολοφονεί ζευγάρια κατά τη διάρκεια των επιθέσεών του.

Οι αστυνομικές αναφορές περιγράφουν καταδιώξεις που διαρκούσαν μέρες, διαρρήξεις σε σπίτια προστατευμένα με συναγερμούς και παντζούρια, και σκηνές ιδιαίτερης σκληρότητας. Το μοτίβο ήταν σαφές: πρώτα έδενε τον άνδρα, μετά βίαζε τη γυναίκα μπροστά του και μετά σκότωνε ή ασφυκτιάζε και τους δύο πριν τραπεί σε φυγή.

Για σχεδόν μια δεκαετία, ο DeAngelo ήταν υπεύθυνος για τουλάχιστον 13 τεκμηριωμένες ανθρωποκτονίες και περισσότερους από 50 επιβεβαιωμένους βιασμούς .

Η συνηθισμένη ζωή πίσω από τη μάσκα του τρόμου

Ενώ η αστυνομία πάλευε να ξετυλίξει το μυστήριο, ο Ντε Άντζελο ζούσε μια φαινομενικά συνηθισμένη ζωή. Μετά την θητεία του ως αστυνομικός, εργάστηκε για χρόνια σε ένα σούπερ μάρκετ και έζησε σε ήσυχες γειτονιές, σύμφωνα με τους Los Angeles Times .

Για όσους τον γνώριζαν, ήταν απλώς ένας ήσυχος τύπος, ένας ακόμη μπαμπάς στα προάστια του Σακραμέντο. Ωστόσο, πίσω από αυτή τη ρουτίνα κρυβόταν ένας από τους πιο καταζητούμενους κατά συρροή δολοφόνους στην αμερικανική ιστορία.

Το 1986, οι επιθέσεις σταμάτησαν απότομα.

Το τέλος ενός κύκλου τρόμου

Σχεδόν μισό αιώνα μετά την πρώτη επίθεση, η λύση ήρθε χάρη σε ένα επιστημονικό άλμα. Το 2018, οι ερευνητές και το FBI στράφηκαν σε δημόσιες και ιδιωτικές βάσεις δεδομένων γενετικής γενεαλογίας: διασταύρωσαν δείγματα DNA που συλλέχθηκαν σε τόπους εγκλήματος με προφίλ από οικογενειακές πλατφόρμες όπως το GEDmatch, το FamilyTreeDNA και το MyHeritage, σύμφωνα με το BBC News .

Η Barbara Rae-Venter, μια αστική γενεαλόγος, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ιχνηλάτηση του οικογενειακού δέντρου του υπόπτου Τζόζεφ Ντε Άντζελο.

Το επόμενο βήμα ήταν να τον παρακολουθήσουν και να συλλέξουν κρυφά ένα πεταμένο μαντήλι. Το δείγμα DNA επιβεβαίωσε ότι ταίριαζε με το γενετικό υλικό που είχε ανακτηθεί χρόνια νωρίτερα. Τον Απρίλιο του 2018, ο Ντε Άντζελο συνελήφθη τελικά . Οι σοκαρισμένοι γείτονές του τον γνώριζαν μόνο ως έναν ήσυχο, φαινομενικά ακίνδυνο ηλικιωμένο άνδρα.

Τον Αύγουστο του 2020, σε ηλικία 74 ετών,δήλωσε ένοχος για δεκατρείς φόνους και παραδέχτηκε δεκάδες σεξουαλικές επιθέσεις και ληστείες, αποφεύγοντας την θανατική ποινή με αντάλλαγμα να περάσει το υπόλοιπο της ζωής του στη φυλακή χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους.

Η ετυμηγορία έφερε μερική ανακούφιση στα θύματα και τις οικογένειές τους. Η αστυνομία υποψιάζεται ότι υπάρχουν περισσότερα ανεξιχνίαστα περιστατικά, σύμφωνα με την κάλυψη της υπόθεσης από τους New York Times.