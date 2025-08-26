newspaper
Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Δολοφονία 72χρονου στην Πέλλα: Τον σκότωσε και τον πέταξε σε χωματερή – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 26 Αυγούστου 2025 | 01:30

Δολοφονία 72χρονου στην Πέλλα: Τον σκότωσε και τον πέταξε σε χωματερή – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Κατά την προσαγωγή του, ο 75χρονος φέρεται να ομολόγησε το έγκλημα στην Πέλλα.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ύπνος και εφιάλτες: Προειδοποίηση ή συνέπεια συσσωρευμένου άγχους;

Ύπνος και εφιάλτες: Προειδοποίηση ή συνέπεια συσσωρευμένου άγχους;

Spotlight

Συγκλονίζει η υπόθεση δολοφονίας που αποκαλύφθηκε στη Σκύδρα, στην Πέλλα. Δράστης φέρεται να είναι ένας 75χρονος που συνελήφθη, κατηγορούμενος για τη δολοφονία ενός 72χρονου, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί εδώ και περίπου μία εβδομάδα. Το θύμα είχε εξαφανιστεί κατά την επιστροφή του στο χωριό του, έπειτα από ψώνια.

Τα ίχνη του 72χρονου είχαν χαθεί εδώ και δέκα ημέρες

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, η δολοφονία έλαβε χώρα το απόγευμα της 16ης Αυγούστου. Το μεσημέρι της ίδιας μέρας ο 72χρονος είχε φύγει από το σπίτι του, σε χωριό του δήμου Σκύδρας Πέλλας και την επόμενη δηλώθηκε η εξαφάνισή του από συγγενικό του πρόσωπο στο αστυνομικό τμήμα Σκύδρας.

Ο 75χρονος συνελήφθη το απόγευμα της Δευτέρας και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Τα παιδιά του 72χρονου είχαν εκφράσει την ανησυχία τους στις αρχές και ανέφεραν ότι ο πατέρας τους είχε διαφορές με τον 75χρονο, γεγονός που οδήγησε τους αστυνομικούς να τον καλέσουν για ανάκριση.

Η σορός του 72χρονου εντοπίστηκε σε χωματερή

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του συλληφθέντα σε περιοχή της Πέλλας, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν ένα κυνηγετικό όπλο, το οποίο κατείχε νόμιμα, δύο κάλυκες, ένα ζεύγος υποδημάτων και ρουχισμός. Από την κατοχή του κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 1.770 ευρώ.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το φονικό έγινε με την κυνηγετική καραμπίνα. Η σορός του 72χρονου εντοπίστηκε σε χωματερή, στην Πέλλα, σε προχωρημένη σήψη.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
ΕΕ: Γιατί κινδυνεύει η εμπορική φήμη της από τη συμφωνία με τον Τραμπ

ΕΕ: Γιατί κινδυνεύει η εμπορική φήμη της από τη συμφωνία με τον Τραμπ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος και εφιάλτες: Προειδοποίηση ή συνέπεια συσσωρευμένου άγχους;

Ύπνος και εφιάλτες: Προειδοποίηση ή συνέπεια συσσωρευμένου άγχους;

Business
Νίκας: Στην Υφαντής έναντι 65 εκατ. ευρώ κατόπιν συμφωνίας με τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο

Νίκας: Στην Υφαντής έναντι 65 εκατ. ευρώ κατόπιν συμφωνίας με τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο

inWellness
inTown
Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Καμπανάκι» Γιαννάκου για τις παθογένειες του ΕΣΥ – Οι αρνητικές πρωτιές της Ελλάδας
Ελλάδα 25.08.25

«Καμπανάκι» Γιαννάκου για τις παθογένειες του ΕΣΥ – Οι αρνητικές πρωτιές της Ελλάδας

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος κάνει αναφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ΕΣΥ, εστιάζοντας στην έλλειψη προσωπικού, τις τεράστιες λίστες αναμονής και τις ελλείψεις σε υποδομές

Σύνταξη
POLITICO: Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» – Το «κακό ιστορικό» της Ελλάδας
POLITICO 25.08.25

Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» - Το «κακό ιστορικό» της Ελλάδας

Αντιμέτωπη με άλλη μια έρευνα, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι ξανά η κυβέρνηση. Αυτήν τη φορά, όπως αποκαλύπτει το Politico, ερευνάται, για αδιαφάνεια στην διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης».

Σύνταξη
Φωτιά στην Αμμουδάρα: Συγκλονιστική μαρτυρία του πατέρα του 40χρονου εγκαυματία – «Πατέρα, καίγομαι!»
Μάχη για τη ζωή 25.08.25

Φωτιά στην Αμμουδάρα: Συγκλονιστική μαρτυρία του πατέρα του 40χρονου εγκαυματία – «Πατέρα, καίγομαι!»

Ο πατέρας του 40χρονου εγκαυματία, από τη φωτιά στον ΕΓΟΗ στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, προτίθεται να κινηθεί νομικά κατά παντός υπευθύνου. Είπε ότι ο γιος του έπαθε ανακοπή το πρώτο βράδυ, αλλά γλίτωσε.

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Σοκάρουν τα ευρήματα του ιατροδικαστή στην 36χρονη – Φταίει το… θύμα, λέει ο δράστης
Ελλάδα 25.08.25

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Σοκάρουν τα ευρήματα του ιατροδικαστή στην 36χρονη – Φταίει το… θύμα, λέει ο δράστης

Μια πραγματική κόλαση βίωνε στα χέρια του κακοποιητή συζύγου και δολοφόνου της, η 36χρονη γυναίκα από τον Βόλο, την οποία ο δράστης κατακρεούργησε μπροστά στα 4 παιδιά τους.

Σύνταξη
Τραγωδία στο Αγρίνιο – Γυναίκα αυτοκτόνησε πέφτοντας από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας
Ελλάδα 25.08.25

Τραγωδία στο Αγρίνιο – Γυναίκα αυτοκτόνησε πέφτοντας από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας

Στο σημείο είχαν σπεύσει Πυροσβεστική και ΕΛ.ΑΣ. ωστόσο παρά τις εκκλήσεις και των περίοικων η γυναίκα έπεσε στο κενό την ώρα που οι πυροσβέστες ετοίμαζαν το ειδικό στρώμα

Σύνταξη
Δημογραφικό: Τα «πρωτάκια» μειώθηκαν περισσότερο από τις γεννήσεις – Πού οφείλεται;
Δημογραφικό 25.08.25

Τα πρωτάκια μειώθηκαν περισσότερο από τις γεννήσεις. Πού οφείλεται;

Πώς συνδέεται η μείωση των μαθητών της Α' δημοτικού στα δημόσια σχολεία με το δημογραφικό; Γιατί τα «πρωτάκια» μειώθηκαν περισσότερο από τις γεννήσεις; Ο καθηγητής δημογραφίς Βύρων Κοτζαμάνης απαντά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Σκύδρα: 75χρονος ομολόγησε τη δολοφονία 72χρονου – Τον πυροβόλησε, τον έσυρε με το μηχανάκι του και τον πέταξε
Ελλάδα 25.08.25

Σοκάρει η αποκάλυψη δολοφονίας 72χρονου στη Σκύδρα - Τον πυροβόλησε, τον έσυρε με το μηχανάκι του και τον πέταξε

Τα ίχνη του 72χρονου είχαν χαθεί εδώ και δέκα ημέρες - «Με έκλεβε, τον είχα δει να βγαίνει από το χωράφι μου» είπε στους αστυνομικούς ο δράστης

Σύνταξη
Παξοί: Δεν ήταν η πρώτη φορά που η μικρή Αμέλια πήγε στην πισίνα να παίξει – Τα αναπάντητα ερωτήματα της τραγωδίας
Ελλάδα 25.08.25

Παξοί: Δεν ήταν η πρώτη φορά που η μικρή Αμέλια πήγε στην πισίνα να παίξει – Τα αναπάντητα ερωτήματα της τραγωδίας

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το 4χρονο κορίτσι πήγε μόνο στην πισίνα ερευνούν οι Αρχές - Αύριο, ανήμερα των γενεθλίων του η κηδεία στους Παξούς

Σύνταξη
Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης μεταναστών – Συνελήφθησαν δύο Ιρακινοί διακινητές
Ελλάδα 25.08.25

Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης μεταναστών – Συνελήφθησαν δύο Ιρακινοί διακινητές

Μετά από μεγάλη επιχείρηση της ΕΥΠ και του Λιμενικού στην Εύβοια εντοπίστηκαν να μεταφέρονται παράνομα 32 αλλοδαποί - Διέφυγαν δύο από τους τέσσερις διακινητές που εντοπίστηκαν

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η SOS Méditerranée καταγγέλλει επίθεση με πυρά από τη λιβυκή ακτοφυλακή και σιγή ασυρμάτου από πλοίο του ΝΑΤΟ
Ocean Viking 26.08.25

Πυρά εναντίον πλοίου διάσωσης από τη λιβυκή ακτοφυλακή και σιγή ασυρμάτου από το ΝΑΤΟ

Η SOS Méditerranée καταγγέλλει την «εσκεμμένη και στοχευμένη επίθεση εναντίον του πληρώματός μας» από τη λιβυκή ακτοφυλακή και τη σιγή... ασυρμάτου από ιταλικό πολεμικό πλοίο της δύναμης του ΝΑΤΟ.

Σύνταξη
Βενεζουέλα προς ΗΠΑ: Γιατί δεν στέλνετε τον στρατό σας στην Κολομβία από όπου εξάγεται το 87% των ναρκωτικών;
Βενεζουέλα 26.08.25

«Γιατί οι ΗΠΑ δεν στέλνουν τον στρατό στην Κολομβία από όπου εξάγεται το 87% των ναρκωτικών»;

Ενίσχυση των δυνάμεων ασφαλείας στα σύνορα με την Κολομβία, «από όπου εξάγεται το 87% των ναρκωτικών», ανακοίνωσε το Καράκας, ρωτώντας γιατί οι ΗΠΑ δεν στέλνουν εκεί τον στρατό τους;

Σύνταξη
Νιούκαστλ – Λίβερπουλ 2-3: «Λύτρωση» στο… 100′ με γκολ του 17χρονου Νγκουμόχα!
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Νιούκαστλ – Λίβερπουλ 2-3: «Λύτρωση» στο… 100′ με γκολ του 17χρονου Νγκουμόχα!

Ο 17χρονος, Ρίο Νγκουμόχα, μπήκε αλλαγή στο 90+6′ και στο 90+10′ έδωσε τη νίκη με 3-2 στη Λίβερπουλ επί της Νιούκαστλ που είχε ισοφαρίσει παίζοντας με παίκτη λιγότερο για ένα ημίχρονο.

Σύνταξη
ΗΠΑ και Βενεζουέλα σε κατάσταση «ψυχρού πολέμου» με φόντο την εκστρατεία κατά των καρτέλ ναρκωτικών
Στρατιωτική πίεση 25.08.25

ΗΠΑ και Βενεζουέλα σε κατάσταση «ψυχρού πολέμου» με φόντο την εκστρατεία κατά των καρτέλ ναρκωτικών

Κλιμακώνεται η σύγκρουση ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Βενεζουέλα, καθώς ισχυρές αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στην Καραϊβική, με επιχείρημα την εκστρατεία κατά των καρτέλ ναρκωτικών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η επιστροφή του Γιάρεμτσουκ, η «κατσάδα» του Μεντιλίμπαρ και ο Γιαζίτσι
Ποδόσφαιρο 25.08.25

Η επιστροφή του Γιάρεμτσουκ, η «κατσάδα» του Μεντιλίμπαρ και ο Γιαζίτσι

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ προπονήθηκε, μπαίνει την Τρίτη στο πρόγραμμα και θέτει εαυτόν στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ. Οι παρατηρήσεις του Βάσκου για τον Αστέρα και η απάντηση στο «γιατί Γιαζίτσι».

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
«Καμπανάκι» Γιαννάκου για τις παθογένειες του ΕΣΥ – Οι αρνητικές πρωτιές της Ελλάδας
Ελλάδα 25.08.25

«Καμπανάκι» Γιαννάκου για τις παθογένειες του ΕΣΥ – Οι αρνητικές πρωτιές της Ελλάδας

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος κάνει αναφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ΕΣΥ, εστιάζοντας στην έλλειψη προσωπικού, τις τεράστιες λίστες αναμονής και τις ελλείψεις σε υποδομές

Σύνταξη
POLITICO: Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» – Το «κακό ιστορικό» της Ελλάδας
POLITICO 25.08.25

Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» - Το «κακό ιστορικό» της Ελλάδας

Αντιμέτωπη με άλλη μια έρευνα, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι ξανά η κυβέρνηση. Αυτήν τη φορά, όπως αποκαλύπτει το Politico, ερευνάται, για αδιαφάνεια στην διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης».

Σύνταξη
Φωτιά στην Αμμουδάρα: Συγκλονιστική μαρτυρία του πατέρα του 40χρονου εγκαυματία – «Πατέρα, καίγομαι!»
Μάχη για τη ζωή 25.08.25

Φωτιά στην Αμμουδάρα: Συγκλονιστική μαρτυρία του πατέρα του 40χρονου εγκαυματία – «Πατέρα, καίγομαι!»

Ο πατέρας του 40χρονου εγκαυματία, από τη φωτιά στον ΕΓΟΗ στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, προτίθεται να κινηθεί νομικά κατά παντός υπευθύνου. Είπε ότι ο γιος του έπαθε ανακοπή το πρώτο βράδυ, αλλά γλίτωσε.

Σύνταξη
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας: Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα θα τιμήσει τον Βέρνερ Χέρτζογκ στην τελετή έναρξης
Συνάντηση γιγάντων 25.08.25

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας: Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα θα τιμήσει τον Βέρνερ Χέρτζογκ στην τελετή έναρξης

Ο σκηνοθέτης Βέρνερ Χέρτζογκ, αποδεχόμενος το βραβείο από το Φεστιβάλ Βενετίας, δήλωσε: «Πάντα προσπαθούσα να είμαι ένας πιστός στρατιώτης του κινηματογράφου και αυτό μοιάζει με παράσημο για το έργο μου».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Εκθεση για τα 75 χρόνια του Μαρακανά
Ποδόσφαιρο 25.08.25

Εκθεση για τα 75 χρόνια του Μαρακανά

«75 Χρόνια Μαρακανά: Ένα Μεγάλο Στάδιο σε Πλήρη Κίνηση», είναι ο τίτλος της έκθεσης στο ιστορικό Παλάσιο Τιραντέντες του Ρίο Ντε Τζανέιρο

Βάιος Μπαλάφας
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Σοκάρουν τα ευρήματα του ιατροδικαστή στην 36χρονη – Φταίει το… θύμα, λέει ο δράστης
Ελλάδα 25.08.25

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Σοκάρουν τα ευρήματα του ιατροδικαστή στην 36χρονη – Φταίει το… θύμα, λέει ο δράστης

Μια πραγματική κόλαση βίωνε στα χέρια του κακοποιητή συζύγου και δολοφόνου της, η 36χρονη γυναίκα από τον Βόλο, την οποία ο δράστης κατακρεούργησε μπροστά στα 4 παιδιά τους.

Σύνταξη
H Μπαρτσελόνα όπως πέρυσι ο Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 25.08.25

H Μπαρτσελόνα όπως πέρυσι ο Ολυμπιακός

Σε ένα ματς θρίλερ με γκολ στο τελευταίο δευτερόλεπτο η Φλαμένγκο νίκησε την Μπάρτσα και κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Διηπειρωτικό Νέων.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο Ice-T για τους θανάτους των φίλων του, Coolio και Μάικλ Κ. Γουίλιαμς, από υπερβολική δόση φαιντανύλης
«Δεν παίρνω ναρκωτικά» 25.08.25

Ο Ice-T για τους θανάτους των φίλων του, Coolio και Μάικλ Κ. Γουίλιαμς, από υπερβολική δόση φαιντανύλης

«Η ψυχαγωγία είναι ένα παιχνίδι, αλλά αυτό δεν είναι πλέον παιχνίδι» ανέφερε σε ένα νέο ντοκιμαντέρ, ο ράπερ Ice-T μιλώντας για τους θανάτους των δύο φίλων του από φαιντανύλη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο (πρώτος) τελικός του Ρούμπεν Αμορίμ
On Field 25.08.25

Ο (πρώτος) τελικός του Ρούμπεν Αμορίμ

Η Γιουνάιτεντ αντιμετωπίζει το Σάββατο την Μπέρνλι και ο Πορτογάλος τεχνικός θα βρεθεί σε δύσκολη θέση αν η ομάδα του δεν πάρει τους τρεις βαθμούς

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Λυπούμαστε βαθιά»: «Τραγικό ατύχημα» ονομάζει ο Νετανιάχου την φονική επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ
Γάζα 25.08.25

«Λυπούμαστε βαθιά»: «Τραγικό ατύχημα» ονομάζει ο Νετανιάχου την φονική επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αποκαλεί τις επιθέσεις σε νοσοκομεία της Γάζας «τραγικό ατύχημα», ενώ το Γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Γάζας επιβεβαιώνει τον θάνατο ενός ακόμη δημοσιογράφου

Σύνταξη
LIVE: Νιούκαστλ – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 25.08.25

LIVE: Νιούκαστλ – Λίβερπουλ

LIVE: Νιούκαστλ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νιούκαστλ – Λίβερπουλ για τη 2η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
Απόρρητο