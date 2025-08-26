Συγκλονίζει η υπόθεση δολοφονίας που αποκαλύφθηκε στη Σκύδρα, στην Πέλλα. Δράστης φέρεται να είναι ένας 75χρονος που συνελήφθη, κατηγορούμενος για τη δολοφονία ενός 72χρονου, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί εδώ και περίπου μία εβδομάδα. Το θύμα είχε εξαφανιστεί κατά την επιστροφή του στο χωριό του, έπειτα από ψώνια.

Τα ίχνη του 72χρονου είχαν χαθεί εδώ και δέκα ημέρες

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, η δολοφονία έλαβε χώρα το απόγευμα της 16ης Αυγούστου. Το μεσημέρι της ίδιας μέρας ο 72χρονος είχε φύγει από το σπίτι του, σε χωριό του δήμου Σκύδρας Πέλλας και την επόμενη δηλώθηκε η εξαφάνισή του από συγγενικό του πρόσωπο στο αστυνομικό τμήμα Σκύδρας.

Ο 75χρονος συνελήφθη το απόγευμα της Δευτέρας και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Τα παιδιά του 72χρονου είχαν εκφράσει την ανησυχία τους στις αρχές και ανέφεραν ότι ο πατέρας τους είχε διαφορές με τον 75χρονο, γεγονός που οδήγησε τους αστυνομικούς να τον καλέσουν για ανάκριση.

Η σορός του 72χρονου εντοπίστηκε σε χωματερή

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του συλληφθέντα σε περιοχή της Πέλλας, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν ένα κυνηγετικό όπλο, το οποίο κατείχε νόμιμα, δύο κάλυκες, ένα ζεύγος υποδημάτων και ρουχισμός. Από την κατοχή του κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 1.770 ευρώ.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το φονικό έγινε με την κυνηγετική καραμπίνα. Η σορός του 72χρονου εντοπίστηκε σε χωματερή, στην Πέλλα, σε προχωρημένη σήψη.