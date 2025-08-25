Συγκλονίζει η υπόθεση δολοφονίας που αποκαλύφθηκε στη Σκύδρα στην Πέλλα.

Δράστης φέρεται να είναι ένας 75χρονος που συνελήφθη, κατηγορούμενος για τη δολοφονία ενός 72χρονου, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί εδώ και περίπου μία εβδομάδα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το θύμα είχε εξαφανιστεί κατά την επιστροφή του στο χωριό του, έπειτα από ψώνια.

Βασικός ύποπτος

Τα παιδιά του είχαν εκφράσει την ανησυχία τους στις αρχές και ανέφεραν ότι ο πατέρας τους είχε διαφορές με τον 75χρονο, γεγονός που οδήγησε τους αστυνομικούς να τον καλέσουν για ανάκριση.

Κατά την προσαγωγή του, ο 75χρονος φέρεται να ομολόγησε το έγκλημα.

Όπως δήλωσε, συνάντησε τον 72χρονο, τον πυροβόλησε με καραμπίνα, έδεσε το σώμα του στο μηχανάκι και τον έσυρε για περίπου 700 μέτρα. Στη συνέχεια, φέρεται να εγκατέλειψε το πτώμα σε ερημική τοποθεσία.

«Με έκλεβε»

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ο δράστης φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι 0 72χρονος «με έκλεβε, τον είχα δει να βγαίνει από το χωράφι μου».

Η σοκαριστική αποκάλυψη έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για να διαλευκάνουν πλήρως τα κίνητρα της δολοφονίας και τις συνθήκες υπό τις οποίες διαπράχθηκε