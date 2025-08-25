newspaper
Σκύδρα: 75χρονος ομολόγησε τη δολοφονία 72χρονου – Τον πυροβόλησε, τον έσυρε με το μηχανάκι του και τον πέταξε
Ελλάδα 25 Αυγούστου 2025 | 20:59

Σκύδρα: 75χρονος ομολόγησε τη δολοφονία 72χρονου – Τον πυροβόλησε, τον έσυρε με το μηχανάκι του και τον πέταξε

Τα ίχνη του 72χρονου είχαν χαθεί εδώ και δέκα ημέρες - «Με έκλεβε, τον είχα δει να βγαίνει από το χωράφι μου» είπε στους αστυνομικούς ο δράστης

Σύνταξη
Εγκέφαλος: 5 τρόποι για να γίνουμε πιο… έξυπνοι!

Εγκέφαλος: 5 τρόποι για να γίνουμε πιο… έξυπνοι!

Spotlight

Συγκλονίζει η υπόθεση δολοφονίας που αποκαλύφθηκε στη Σκύδρα στην Πέλλα.

Δράστης φέρεται να είναι ένας 75χρονος που συνελήφθη, κατηγορούμενος για τη δολοφονία ενός 72χρονου, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί εδώ και περίπου μία εβδομάδα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το θύμα είχε εξαφανιστεί κατά την επιστροφή του στο χωριό του, έπειτα από ψώνια.

Βασικός ύποπτος

Τα παιδιά του είχαν εκφράσει την ανησυχία τους στις αρχές και ανέφεραν ότι ο πατέρας τους είχε διαφορές με τον 75χρονο, γεγονός που οδήγησε τους αστυνομικούς να τον καλέσουν για ανάκριση.

Κατά την προσαγωγή του, ο 75χρονος φέρεται να ομολόγησε το έγκλημα.

Όπως δήλωσε, συνάντησε τον 72χρονο, τον πυροβόλησε με καραμπίνα, έδεσε το σώμα του στο μηχανάκι και τον έσυρε για περίπου 700 μέτρα. Στη συνέχεια, φέρεται να εγκατέλειψε το πτώμα σε ερημική τοποθεσία.

«Με έκλεβε»

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ο δράστης φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι 0 72χρονος «με έκλεβε, τον είχα δει να βγαίνει από το χωράφι μου».

Η σοκαριστική αποκάλυψη έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για να διαλευκάνουν πλήρως τα κίνητρα της δολοφονίας και τις συνθήκες υπό τις οποίες διαπράχθηκε

Business
89η ΔΕΘ: Τι περιμένουν οι επιχειρηματίες να ακούσουν από τον πρωθυπουργό

89η ΔΕΘ: Τι περιμένουν οι επιχειρηματίες να ακούσουν από τον πρωθυπουργό

Δημογραφικό: Τα «πρωτάκια» μειώθηκαν περισσότερο από τις γεννήσεις – Πού οφείλεται;
Δημογραφικό 25.08.25

Τα πρωτάκια μειώθηκαν περισσότερο από τις γεννήσεις. Πού οφείλεται;

Πώς συνδέεται η μείωση των μαθητών της Α' δημοτικού στα δημόσια σχολεία με το δημογραφικό; Γιατί τα «πρωτάκια» μειώθηκαν περισσότερο από τις γεννήσεις; Ο καθηγητής δημογραφίς Βύρων Κοτζαμάνης απαντά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Παξοί: Δεν ήταν η πρώτη φορά που η μικρή Αμέλια πήγε στην πισίνα να παίξει – Τα αναπάντητα ερωτήματα της τραγωδίας
Ελλάδα 25.08.25

Παξοί: Δεν ήταν η πρώτη φορά που η μικρή Αμέλια πήγε στην πισίνα να παίξει – Τα αναπάντητα ερωτήματα της τραγωδίας

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το 4χρονο κορίτσι πήγε μόνο στην πισίνα ερευνούν οι Αρχές - Αύριο, ανήμερα των γενεθλίων του η κηδεία στους Παξούς

Σύνταξη
Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης μεταναστών – Συνελήφθησαν δύο Ιρακινοί διακινητές
Ελλάδα 25.08.25

Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης μεταναστών – Συνελήφθησαν δύο Ιρακινοί διακινητές

Μετά από μεγάλη επιχείρηση της ΕΥΠ και του Λιμενικού στην Εύβοια εντοπίστηκαν να μεταφέρονται παράνομα 32 αλλοδαποί - Διέφυγαν δύο από τους τέσσερις διακινητές που εντοπίστηκαν

Σύνταξη
Δημογραφικό: Τα «πρωτάκια» μειώθηκαν περισσότερο από τις γεννήσεις – Πού οφείλεται;
Δημογραφικό 25.08.25

Τα πρωτάκια μειώθηκαν περισσότερο από τις γεννήσεις. Πού οφείλεται;

Πώς συνδέεται η μείωση των μαθητών της Α' δημοτικού στα δημόσια σχολεία με το δημογραφικό; Γιατί τα «πρωτάκια» μειώθηκαν περισσότερο από τις γεννήσεις; Ο καθηγητής δημογραφίς Βύρων Κοτζαμάνης απαντά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ευρωκοινοβούλιο: Δικαστικά κατά της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το SAFE
Στον «αέρα» ο κανονισμός 25.08.25

Δικαστικά κινείται το Ευρωκοινοβούλιο κατά της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το SAFE

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί ο κανονισμός SAFE. Προτάθηκε τον περασμένο Μάρτιο από την Κομισιόν και εγκρίθηκε δυο μήνες μετά από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύνταξη
Γιάννης Πάριος: «Σταύρωσε» τον γιο και την εγγονή του ενώ χόρευαν τα τραγούδια του
Βίντεο 25.08.25

Γιάννης Πάριος: «Σταύρωσε» τον γιο και την εγγονή του ενώ χόρευαν τα τραγούδια του

Ο Γιάννης Πάριος, την Κυριακή 24 Αυγούστου, την ώρα που ακουγόταν ένα τραγούδι τους ήταν καθισμένος σε μία καρέκλα, ενώ απέναντί του αγκαλιάζονταν ο Χάρης Βαρθακούρης με την κόρη του.

Σύνταξη
Η Γαλλία απαντά στις κατηγορίες Κούσνερ περί αντισημιτισμού: «Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να μας κάνουν κήρυγμα»
Όχι μαθήματα 25.08.25

Η Γαλλία απαντά στις κατηγορίες Κούσνερ περί αντισημιτισμού: «Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να μας κάνουν κήρυγμα»

Πλήρης κάλυψη από τις ΗΠΑ στον Κούσνερ: «Ο πρέσβης είναι ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των ΗΠΑ στη Γαλλία και κάνει εξαιρετική δουλειά», δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών για τα περί αντισημιτισμού.

Σύνταξη
Παξοί: Δεν ήταν η πρώτη φορά που η μικρή Αμέλια πήγε στην πισίνα να παίξει – Τα αναπάντητα ερωτήματα της τραγωδίας
Ελλάδα 25.08.25

Παξοί: Δεν ήταν η πρώτη φορά που η μικρή Αμέλια πήγε στην πισίνα να παίξει – Τα αναπάντητα ερωτήματα της τραγωδίας

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το 4χρονο κορίτσι πήγε μόνο στην πισίνα ερευνούν οι Αρχές - Αύριο, ανήμερα των γενεθλίων του η κηδεία στους Παξούς

Σύνταξη
LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Ράγιο Βαγιεκάνο
Ποδόσφαιρο 25.08.25

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Ράγιο Βαγιεκάνο

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Ράγιο Βαγιεκάνο. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αθλέτικ Μπιλμπάο – Ράγιο Βαγιεκάνο για τη 2η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Ζιρού: «Εθνική Γαλλίας; Ευχαριστώ δεν θα πάρω!»
Ποδόσφαιρο 25.08.25

Ζιρού: «Εθνική Γαλλίας; Ευχαριστώ δεν θα πάρω!»

Ο Ολιβιέ Ζιρού έκλεισε οριστικά την πόρτα στους «πετεινούς» και δηλώνει ότι δεν αλλάζει την απόφασή του να αποσυρθεί και να αφοσιωθεί στη Λιλ. «Ανοίγω τον δρόμο στη νέα γενιά», υπογραμμίζει.

Βάιος Μπαλάφας
Υπουργείο Εργασίας: Σε διαβούλευση το ν/σ ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων
«Απορρύθμιση» 25.08.25

Σε διαβούλευση το ν/σ ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων - Το 13ωρο στις ερωτοαπαντήσεις του υπουργείου

Σε δημόσια διαβούλευση το νέο εργασιακό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας. Προβλέπει ημερήσια 13ωρη εργασία σε έναν εργοδότη. Αντιδρούν τα συνδικάτα. Το αρμόδιο υπουργείο παρουσίασε σχέδιο νόμου με τη μορφή ερωτήσεων - απαντήσεων. 

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Γάζα: Σφοδρές αντιδράσεις για την επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ – Καταδίκες για τους θανάτους δημοσιογράφων
Οργή και θλίψη 25.08.25

Γάζα: Σφοδρές αντιδράσεις για την επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ – Καταδίκες για τους θανάτους δημοσιογράφων

Οργανώσεις του ΟΗΕ, διεθνείς δημοσιογραφικές ενώσεις, η Γαλλία, η Βρετανία και η Ισπανία, ζητούν από το Ισραήλ να λογοδοτήσει για την επίθεση που κόστισε τη ζωή σε 20 ανθρώπους, οι 5 δημοσιογράφοι.

Σύνταξη
Η ηρεμία Τσίπρα απέναντι σε μια πανικόβλητη κυβέρνηση που δεν απαντά σε τίποτα και ρίχνει λάσπη στον ανεμιστήρα
Πολιτική 25.08.25

Η ηρεμία Τσίπρα απέναντι σε μια πανικόβλητη κυβέρνηση που δεν απαντά σε τίποτα και ρίχνει λάσπη στον ανεμιστήρα

Η νέα ανάρτηση Τσίπρα ως απάντηση σε μια πανικόβλητη κυβέρνηση που κατέφυγε σε χυδαιότητες προκειμένου να αποδυναμώσει τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού. Τα βασικά ερωτήματα του πρώην πρωθυπουργού που δεν απαντήθηκαν από το Μαξίμου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ο Snoop Dogg δεν θέλει άλλους ΛΟΑΤΚΙ+ χαρακτήρες στις παιδικές ταινίες – «Φοβάμαι να πάω σινεμά»
Δηλώνει «ταραγμένος» 25.08.25

Ο Snoop Dogg δεν θέλει άλλους ΛΟΑΤΚΙ+ χαρακτήρες στις παιδικές ταινίες – «Φοβάμαι να πάω σινεμά»

Στο παρελθόν, ο Snoop Dogg είχε πυροδοτήσει αντιδράσεις για ομοφοβικές και τρανσφοβικές δηλώσεις, όπως το να αποκαλέσει την Κέιτλιν Τζένερ «επιστημονικό πείραμα».

Σύνταξη
LIVE: Λεβαδειακός – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 25.08.25

LIVE: Λεβαδειακός – Κηφισιά

LIVE: Λεβαδειακός – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – Κηφισιά για την 1η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
Γάζα: Σοκαρισμένα Reuters και Associated Press για τον θάνατο συνεργατών τους μετά τα ισραηλινά πλήγματα
Κόσμος 25.08.25

Σοκαρισμένα Reuters και Associated Press για τον θάνατο συνεργατών τους μετά τα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα

Το Ισραήλ βομβάρδισε δύο φορές το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις στη νότια Γάζα - Ανάμεσα στους νεκρούς είναι τουλάχιστον τέσσερις δημοσιογράφοι διεθνών ΜΜΕ.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Παρατείνεται η προθεσμία αγοράς εισιτηρίου για το ματς με τον Βόλο για τους κατόχους διαρκείας
Ποδόσφαιρο 25.08.25

Ολυμπιακός: Παρατείνεται η προθεσμία αγοράς εισιτηρίου για το ματς με τον Βόλο για τους κατόχους διαρκείας

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι παρατείνεται για τους κατόχους διαρκείας η περίοδος διάθεσης των εισιτηρίων για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Βόλο (30/8, 19:00).

Σύνταξη
Καταφύγιο έχουν βρει κακοποιητές παιδιών σε πρόγραμμα περιήγησης – «Η ανωνυμία τους παρέχει αυτό το επίπεδο προστασίας»
Σοκαριστικά τα στοιχεία 25.08.25

Καταφύγιο έχουν βρει κακοποιητές παιδιών σε πρόγραμμα περιήγησης – «Η ανωνυμία τους παρέχει αυτό το επίπεδο προστασίας»

Σοκ προκαλούν τα στοιχεία που έγιναν γνωστά σχετικά με πρόγραμμα περιήγησης, όπου στον «βωμό» της ανωνυμίας, αφήνει αμέτρητους κακοποιητές παιδιών να συνεχίζουν την εγκληματική τους δράση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Γαλλία: Ο πρωθυπουργός Μπαϊρού ζητά ψήφο εμπιστοσύνης, για να προκαταλάβει τη συζήτηση του προϋπολογισμού
Επικίνδυνη κίνηση 25.08.25

Γαλλία: Ο πρωθυπουργός Μπαϊρού ζητά ψήφο εμπιστοσύνης, για να προκαταλάβει τη συζήτηση του προϋπολογισμού

Ο Φρανσουά Μπαϊρού ανακοίνωσε στο γαλλικό Κοινοβούλιο έκτακτη ολομέλεια στις 8 Σεπτεμβρίου, με θέμα την οικονομία. Η συζήτηση, είπε, θα ολοκληρωθεί με ψηφοφορία για παροχή εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το παρασκήνιο από τον «παράνομο» εγκλεισμό του Γιώργου Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο – Στα άκρα η σύγκρουση με την οικογένεια
Η επόμενη μέρα 25.08.25

Το παρασκήνιο από τον «παράνομο» εγκλεισμό του Γιώργου Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο – Στα άκρα η σύγκρουση με την οικογένεια

«Εμείς ετοιμάζουμε μηνύσεις κακουργηματικού χαρακτήρα», δήλωσε μεταξύ άλλων ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη για τον εγκλεισμό του τραγουδιστή στο Δρομοκαΐτειο.

Σύνταξη
Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης μεταναστών – Συνελήφθησαν δύο Ιρακινοί διακινητές
Ελλάδα 25.08.25

Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης μεταναστών – Συνελήφθησαν δύο Ιρακινοί διακινητές

Μετά από μεγάλη επιχείρηση της ΕΥΠ και του Λιμενικού στην Εύβοια εντοπίστηκαν να μεταφέρονται παράνομα 32 αλλοδαποί - Διέφυγαν δύο από τους τέσσερις διακινητές που εντοπίστηκαν

Σύνταξη
