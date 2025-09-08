Εν ψυχρώ δολοφονία σε τρένο στη Σάρλοτ έχει προκαλέσει σοκ στις ΗΠΑ. Η 23χρονη Ουκρανή Ιρίνα Ζαρούτσκα μαχαιρώθηκε στο λαιμό από έναν 35χρονο, άγνωστο σε εκείνη. Ο δράστης φέρεται να έχει ιστορικό βίαιων επιθέσεων και να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας φαίνεται η Ζαρούτσκα, να ασχολείται με το κινητό της. Ξαφνικά, ο 35χρονος Ντεκάρλος Μπράουν Τζούνιορ σηκώνεται από το κάθισμά του πίσω της, κρατώντας έναν σουγιά, ενώ η νεαρή δεν αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο. Το βίντεο διακόπτεται λίγα δευτερόλεπτα πριν την επίθεση.

Μετά την επίθεση, ο δράστης περιφέρεται μέσα στο βαγόνι, αφήνοντας αίμα στο πάτωμα, πριν βγάλει το αιματοβαμμένο φούτερ του. Δύο λεπτά αργότερα το τρένο σταμάτησε και η αστυνομία της Σάρλοτ τον συνέλαβε επιτόπου στην αποβάθρα. Ο δράστης κατηγορείται για φόνο πρώτου βαθμού.

Η στιγμή της εν ψυχρώ δολοφονίας 23χρονης Ουκρανής

😢TRAGIC😢 Friends and family are remembering 23-year-old

Iryna Zarutska,

a young Ukrainian refugee,

artist and animal lover who was building a new life in Charlotte before her life was tragically cut short in South End. She is remembered for her radiant smile,

creativity,… pic.twitter.com/n5WgaDwUwr — Jakey (@JacobBaker613) September 7, 2025

Η 23χρονη Ιρίνα Ζαρούτσκα είχε διαφύγει στις ΗΠΑ με τη μητέρα και την αδελφή της για να γλιτώσει από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Όσοι γνώριζαν την Ζαρούτσκα κάνουν λόγο για μια «χαρισματική και παθιασμένη καλλιτέχνη που αγαπούσε την γλυπτική, τη σχεδίαση ρούχων και τα ζώα».

Το προφίλ του δράστη

Όπως έγινε γνωστό, ο Μπράουν ζούσε άστεγος και διαθέτει βαρύ ποινικό μητρώο, έχοντας συλληφθεί πολλές φορές από το 2011. Οι κατηγορίες εναντίον του περιλαμβάνουν κλοπή, ληστεία με επικίνδυνο όπλο και απειλές.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, έχει εκτίσει ποινή πέντε ετών φυλάκισης για ένοπλη ληστεία. Εκτός από το ιστορικό βίαιων επιθέσεων, ο 35χρονος φαίνεται πως αντιμετωπίζει και ψυχολογικά προβλήματα.