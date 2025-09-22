Δύο δραστήριοι επενδυτές ξενοδοχείων συνεργάζονται για την απόκτηση του InterContinental New York Times Square, καθώς η μέχρι τώρα καθηλωμένη αγορά συμφωνιών στον κλάδο των καταλυμάτων αρχίζει να ξεπαγώνει.

Μια ανάσα πριν την πώληση

Η Highgate, κορυφαίος παίκτης στην αγορά φιλοξενίας της Νέας Υόρκης, και η Gencom, ιδιοκτήτρια πολυτελών ξενοδοχείων, πλησιάζουν σε συμφωνία για την αγορά του ακινήτου των 607 δωματίων από τους ιδιοκτήτες, μεταξύ των οποίων είναι και η Tishman Realty, σύμφωνα με ανώνυμες πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Το ιστορικό

Το τίμημα για το πολυτελές ξενοδοχείο αναμένεται να φτάσει περίπου τα 230 εκατομμύρια δολάρια, δήλωσε μια από τις πηγές. Η Eastdil Secured παρέχει συμβουλές για τη συμφωνία.

Το ξενοδοχείο άνοιξε το 2010 σε έναν κομψό, 36όροφο πύργο στην οδό W. 44th Street του Μανχάταν, ένα σύγχρονο αντίστοιχο του ιστορικού InterContinental New York Barclay στην ανατολική πλευρά του Midtown. Το ακίνητο στην Times Square αναχρηματοδοτήθηκε το 2018 με δάνειο 190 εκατομμυρίων δολαρίων από την Blackstone Mortgage Trust Inc.

Μεγάλα ονόματα της φιλοξενίας

Η Highgate, με επικεφαλής τους αδελφούς Μαχμούντ και Μέχντι Κιμτζί, διαχειρίζεται περισσότερα από 87.500 δωμάτια ξενοδοχείων παγκοσμίως, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας. Είναι τόσο ενεργός επενδυτής σε συμφωνίες ξενοδοχείων όσο και διαχειριστής τρίτων. Η Gencom, με έδρα το Μαϊάμι, είναι περισσότερο γνωστή ως ιδιοκτήτρια πολυτελών ξενοδοχείων, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων Ritz-Carlton στο Μαϊάμι, τη Φιλαδέλφεια και τη Νέα Ορλεάνη.

Η επενδυτική δραστηριότητα σε ξενοδοχεία στις ΗΠΑ μειώθηκε νωρίτερα φέτος, καθώς τα υψηλά επιτόκια και η αβεβαιότητα γύρω από τις επιπτώσεις της αναδυόμενης δασμολογικής πολιτικής κατέστειλαν τη σύναψη συμφωνιών. Ωστόσο τις τελευταίες εβδομάδες έχει ενισχυθεί το ενδιαφέρον λόγω των χαμηλότερων τιμών και της ανανεωμένης εμπιστοσύνης ότι οι εύποροι ταξιδιώτες θα συνεχίσουν να πληρώνουν υψηλές τιμές.

Το εντυπωσιακό ξενοδοχείο που βρίσκεται ένα μεγάλο τετράγωνο δυτικά της Times Square, ουσιαστικά τα προσφέρει όλα: επιβλητικούς δημόσιους χώρους, πολυτελή δωμάτια και μια προνομιακή τοποθεσία σε μια λογική τιμή. Έχει εμφανιστεί σε πολλές παραγωγές του Χόλιγουντ, από το Glee μέχρι το Wolf of Wall Street.

Πηγή: OT.gr