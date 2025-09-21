Ο ΠΟΥ καταγγέλλει τα εμπόδια των βιομηχανιών στην παγκόσμια υγεία

Η μάχη για τη δημόσια υγεία δεν δίνεται μόνο στα νοσοκομεία, αλλά και στο παρασκήνιο της πολιτικής.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κατηγορεί ευθέως τους κολοσσούς της καπνοβιομηχανίας, της οινοπνευματοποιίας και των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων ότι εμποδίζουν την εφαρμογή κρίσιμων μεταρρυθμίσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να σώσουν εκατομμύρια ζωές τις επόμενες δεκαετίες, αναφέρει σε ρεπορτάζ του το Reuters.

Πολιτικές του ΠΟΥ που μένουν στα χαρτιά

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΟΥ, με μια επένδυση μόλις τριών δολαρίων ανά πολίτη για την πρόληψη και αντιμετώπιση μη μεταδοτικών νοσημάτων, όπως ο καρκίνος και τα καρδιαγγειακά, οι κυβερνήσεις θα μπορούσαν να αποτρέψουν περισσότερους από 12 εκατομμύρια θανάτους μέχρι το 2030, ενώ θα εξοικονομούσαν πάνω από ένα τρισεκατομμύριο δολάρια.

Παρά τα εντυπωσιακά αυτά οφέλη, οι περισσότερες χώρες συναντούν ισχυρές αντιστάσεις όταν επιχειρούν να θεσπίσουν μέτρα όπως φορολογία στα βλαβερά προϊόντα ή περιορισμούς στη διαφήμιση προς τα παιδιά.

Το «βαρύ πυροβολικό» του λόμπινγκ

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς, τόνισε ότι οι κυβερνήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με λυσσαλέο λόμπινγκ από τις συγκεκριμένες βιομηχανίες, που συστηματικά αποδυναμώνουν ή καθυστερούν κάθε απόπειρα μεταρρύθμισης.

Στο ίδιο πνεύμα, ο επικεφαλής του τμήματος προαγωγής και πρόληψης υγείας του Οργανισμού, Δρ. Ετιέν Κρουγκ, καυτηρίασε το γεγονός ότι εμπορικά συμφέροντα εξακολουθούν να πλουτίζουν εις βάρος της υγείας των πολιτών.

Η στάση των βιομηχανιών

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας αρνούνται τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διάλογο για τη μείωση της βλάβης.

Ο Σύνδεσμος Ζυθοποιίας, για παράδειγμα, ανέφερε πως καλωσορίζει τη συνεργασία με τα κράτη-μέλη και τους φορείς υγείας, ενώ η Διεθνής Συμμαχία Τροφίμων και Ποτών υποστήριξε ότι η εξίσωση της βιομηχανίας τροφίμων με τον καπνό ή το αλκοόλ είναι «αβάσιμη».

Ένας διάλογος με αμφισβητούμενα κριτήρια

Οι βιομηχανίες ισχυρίζονται ότι η συμμετοχή τους στη διαδικασία μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση πιο ρεαλιστικών και εφαρμόσιμων πολιτικών.

Ωστόσο, πολλές οργανώσεις υγείας προειδοποιούν ότι η πραγματικότητα είναι διαφορετική: το σχέδιο πολιτικής δήλωσης που πρόκειται να τεθεί προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη έχει ήδη αποδυναμωθεί σημαντικά.

Οι στόχοι παραμένουν τυπικά στο τραπέζι, όμως οι συγκεκριμένες δεσμεύσεις που θα έδιναν ουσία σε αυτούς φαίνεται να έχουν χάσει μεγάλο μέρος της δύναμής τους.

Υγεία ή κέρδη;

Η μάχη κατά των μη μεταδοτικών νοσημάτων δεν κρίνεται μόνο στην ιατρική έρευνα και την πρόληψη, αλλά κυρίως στη σύγκρουση ανάμεσα στη δημόσια υγεία και τα ισχυρά εμπορικά συμφέροντα.

Ο ΠΟΥ προειδοποιεί ότι χωρίς αποφασιστική πολιτική βούληση, οι πιέσεις των πολυεθνικών θα συνεχίσουν να αποδυναμώνουν τις μεταρρυθμίσεις.

Το πραγματικό διακύβευμα είναι αν οι κυβερνήσεις θα σταθούν απέναντι σε αυτούς τους κολοσσούς και θα υιοθετήσουν πολιτικές που θα προστατεύσουν τις κοινωνίες, σώζοντας εκατομμύρια ζωές και μειώνοντας τεράστιες οικονομικές δαπάνες.

Η επιλογή είναι ξεκάθαρη: υγεία ή κέρδη.

