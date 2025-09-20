newspaper
Ζαχαριάδης: «Δωράκι» Μητσοτάκη στους μεγάλους επιχειρηματίες εστίασης και στους ξενοδόχους το 13ωρο – Ούτε στα μνημόνια
Πολιτική Γραμματεία 20 Σεπτεμβρίου 2025 | 19:02

Ζαχαριάδης: «Δωράκι» Μητσοτάκη στους μεγάλους επιχειρηματίες εστίασης και στους ξενοδόχους το 13ωρο – Ούτε στα μνημόνια

«Παρακολουθώ 25 χρόνια τη ΔΕΘ - ποτέ κανένας πρωθυπουργός από όλα τα κόμματα δεν βγήκε να πει ότι δεν καταλαβαίνουν οι πολίτες τι είπαμε - Προσβάλλει και τη νοημοσύνη των πολιτών», λέει ο Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

«Ο πρωθυπουργός μίλησε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μίλησε στον κ. Χατζηνικολάου, μίλησε και στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και είπε τα ίδια: η διαπίστωσή του είναι ότι εγώ τα πάω καλά, οι πολίτες δεν το καταλαβαίνουν. Φταίνε αυτοί αλλά θα το καταλάβουν από Γενάρη», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαράδης/

Και σημείωσε χαρακτηριστικά: «25 χρόνια παρακολουθώ τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ποτέ κανένας πρωθυπουργός από όλα τα κόμματα δεν βγήκε να πει ότι δεν καταλαβαίνουν οι πολίτες τι είπαμε, θα τους φτιάξουμε μια εφαρμογή για να το καταλάβουν. Προσβάλλει και τη νοημοσύνη των πολιτών».

Από την άλλη, προσέθεσε, «το ζήτημα της ακρίβειας δεν ροκανίζει απλώς τις όποιες ελαφρύνσεις φόρων αλλά έχει καταπιεί τα πάντα. Είτε από εσωτερικούς παράγοντες, όπως η ευλογιά στα ζώα, είτε από εξωτερικούς, η ακρίβεια έχει διαλύσει τα πάντα. Στο στεγαστικό η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Έδειχνε πριν το ρεπορτάζ ότι ζητούν ενοίκιο 650 ευρώ για 40 τετραγωνικά μέτρα σπίτι», ανέφερε μιλώντας στο Open και επισήμανε  ότι «στο σουπερμάρκετ η κατάσταση είναι επίσης εκτός ελέγχου, ο πολίτης παίρνει δύο τσάντες πράγματα και πληρώνει 100 ευρώ χωρίς να πάρει κάτι εξεζητημένο ή κάτι πολυτελείας».

«Σε όλη την Ευρώπη έχουμε το θεσμό της κοινωνικής κατοικίας, περίπου στο 10% του οικιστικού αποθέματος. Είναι περίπου 1 εκατομμύριο κατοικίες στην Γερμανία, 1 εκατομμύριο στην Ιταλία, στην Ελλάδα είναι στο μηδέν», υπογράμμισε ο Κώστας Ζαχαριάδης.

13ωρο: Ούτε ο Τόμσεν δεν τα ζήταγε αυτά

Στη συνέχεια, σχολιάζοντας την 13ωρη εργασία που προβλέπεται στο εργασιακό νομοσχέδιο της κυβέρνησης, σημείωσε χαρακτηριστικά πως «το 13ωρο είναι ‘δωράκι’ του κ. Μητσοτάκη στους μεγάλους επιχειρηματίες της εστίασης και στους ξενοδόχους. Ας μη μας λένε από τη ΝΔ ότι υπάρχει εργαζόμενος που λέει ‘ας εργαστώ 13ωρο’».

Όπως τόνισε, μάλιστα, ο κ. Ζαχαριάδης, «ούτε ο Τόμσεν δεν τα ζήταγε αυτά που κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη τώρα. Ούτε στην πιο σκληρή περίοδο των μνημονίων δεν ζητήθηκαν ποτέ από την Ελλάδα τέτοια μέτρα».

Για την εξεταστική για το «γαλάζιο σκάνδαλο» του ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναφερόμενος, τέλος, στο θέμα της εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τους χειρισμούς της κυβερνητικής πλειοψηγίας ως προς τις λίστες των μαρτύρων, ο Κώστας Ζαχαριάδης τόνισε πως «η ΝΔ ζήτησε να προσέλθουν ως μάρτυρες και δύο άνθρωποι που έχουν πεθάνει. Αντί γι’ αυτούς, οι οποίοι έχουν αποδημήσει, η ΝΔ έπρεπε να καλέσει αυτούς που προτείνει όλη η αντιπολίτευση, τον Χασάπη, τον Φραπέ, την κ. Σεμερτζίδου».

Για να καταλήξει πως «αν η ΝΔ κάνει στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ τα ίδια που έκανε στην Εξεταστική για τα Τέμπη, θα βγει μετά από 6 μήνες ο πρωθυπουργός και θα πει ότι η εξεταστική, και αυτή, ‘δεν ήταν μια καλή στιγμή’. Είναι ντροπή, είναι συγκάλυψη, λέμε εμείς από τώρα. Όταν μιλούσαμε για την κ. Σεμερτζίδου τον Αύγουστο, μας απειλούσαν θεοί και δαίμονες να μην την πειράξουμε γιατί είναι αθώα. Τώρα της δήμευσαν όλη την περιουσία».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Καινοτομία: Ποια κράτη πρωτοπορούν;

Καινοτομία: Ποια κράτη πρωτοπορούν;

Μητσοτάκης: Την Δευτέρα πάει στη Νέα Υόρκη – Η ομιλία στη Γ.Σ. του ΟΗΕ και το τετ α τετ με τον Ερντογάν
Πολιτική Γραμματεία 20.09.25
Πολιτική Γραμματεία 20.09.25

Την Δευτέρα στη Νέα Υόρκη ο Μητσοτάκης - Η ομιλία στη Γ.Σ. του ΟΗΕ και το τετ α τετ με τον Ερντογάν

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συναντήσεις με σειρά επενδυτών, καθώς και με εκπροσώπους μεγάλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και της φαρμακοβιομηχανίας

Σύνταξη
Σβίγκου: Μπάζωμα και στο «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από ΝΔ – Αναγκαία η συγκρότηση προοδευτικού μετώπου – Αυτονόητη η θέση Τσίπρα
«Συγκάλυψη ΝΔ» 20.09.25
«Συγκάλυψη ΝΔ» 20.09.25

Σβίγκου: Μπάζωμα και στο «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από ΝΔ – Αναγκαία η συγκρότηση προοδευτικού μετώπου – Αυτονόητη η θέση Τσίπρα

«Το μεγάλο ζητούμενο, αυτή τη στιγμή, είναι η συνεργασία και η ευρύτερη συσπείρωση των προοδευτικών δυνάμεων, ώστε να συγκροτηθεί ένα εναλλακτικό και νικηφόρο μέτωπο» απέναντι στον Μητσοτάκη, λέει η Ράνια Σβίγκου

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Να συγκροτήσουμε ένα μέτωπο προοδευτικών συνεργασιών για μια εναλλακτική πολιτική
«Επικίνδυνος ο Μητσοτάκης» 20.09.25
«Επικίνδυνος ο Μητσοτάκης» 20.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Να συγκροτήσουμε ένα μέτωπο προοδευτικών συνεργασιών για μια εναλλακτική πολιτική

«Η κυβέρνηση γνώριζε τι γινόταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος λέει 'δεν γνώριζα τίποτα'», είπε η αναπλ. εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νατάσα Γκαρά, τονίζοντας την ανάγκη συγκρότησης μετώπου συνεργασιών

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η ΝΔ είναι η κυβέρνηση που διαχειρίστηκε 70 δισεκατομμύρια και πήγαν σε λίγες τσέπες
«Πολιτική αλλαγή» 20.09.25
«Πολιτική αλλαγή» 20.09.25

Τσουκαλάς: Η ΝΔ είναι η κυβέρνηση που διαχειρίστηκε 70 δισεκατομμύρια και πήγαν σε λίγες τσέπες

«Ο κ. Μητσοτάκης πήγε στη ΔΕΘ να μοιράσει ένα πλεόνασμα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πήγε να παρουσιάσει ένα πολιτικό σχέδιο για τη χώρα», λέει χαρακτηριστικά ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
ΚΚΕ για τη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν: Καταρρέει το παραμύθι των «ισχυρών συμμάχων»
Πολιτική 20.09.25
Πολιτική 20.09.25

ΚΚΕ για τη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν: Καταρρέει το παραμύθι των «ισχυρών συμμάχων»

Για άλλη μια φορά, όπως υποστηρίζει το ΚΚΕ, «το παραμύθι των «ισχυρών συμμάχων» καταρρέει και αποδεικνύεται ότι οι λαοί ματώνουν για εξοπλισμούς που υπηρετούν το ΝΑΤΟ

Σύνταξη
Σέρρες: Οργισμένη κινητοποίηση – Φυγαδεύτηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης από τη SEREXPO
Στις Σέρρες 20.09.25
Στις Σέρρες 20.09.25

Οργισμένη κινητοποίηση - Φυγαδεύτηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης από τη SEREXPO

Αγρότες και κτηνοτρόφοι οργάνωσαν δυναμική κινητοποίηση στις Σέρρες όπου φιλοξενείται η 10η SEREXPO - Ο Γιάννης Ανδριανός φυγαδεύτηκε από τον χώρο, του έριξαν καφέδες και νερά

Σύνταξη
«Όλα τα μέτρα που έχει πάρει η ΝΔ έχουν αποτύχει» λέει ο Κατρίνης – Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για ΟΠΕΚΕΠΕ και εξαγγελίες στη ΔΕΘ
Πολιτική 20.09.25
Πολιτική 20.09.25

«Όλα τα μέτρα που έχει πάρει η ΝΔ έχουν αποτύχει» λέει ο Κατρίνης – Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για ΟΠΕΚΕΠΕ και εξαγγελίες στη ΔΕΘ

Στα ύψη βρίσκεται η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης – αντιπολίτευσης σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Πυρά από τον Κατρίνη σε κυβέρνηση

Σύνταξη
Κασσελάκης για Τέμπη: Κάτι κρύβεται πίσω από την απόφαση για τη μη εκταφή των σορών
Πολιτική Γραμματεία 20.09.25
Πολιτική Γραμματεία 20.09.25

Κασσελάκης για Τέμπη: Κάτι κρύβεται πίσω από την απόφαση για τη μη εκταφή των σορών

Την άποψη ότι κάτι κρύβεται πίσω από την απόφαση για τη μη εκταφή των σορών των παιδιών τους, αίτημα το οποίο έχουν κάνει ορισμένοι από τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, όπως ο πατέρας του 22χρονου Ντένις Ρούτσι, εξέφρασε, μιλώντας στο MEGA ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Πόσο «κόβει» από τα άλλα κόμματα το «Κόμμα Τσίπρα»
Πολιτική Γραμματεία 20.09.25

Πόσο «κόβει» από τα άλλα κόμματα το «Κόμμα Τσίπρα»

Ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα τα δημοσκοπικά ευρήματα για το πώς ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να έχει ανακοινωθεί, ήδη έχει δυναμική και θα μπορούσε να «κόψει» ψήφους από άλλα κόμματα. Ενα πολυσυλλεκτικό κόμμα.

Ειδικός Συνεργάτης
Μητσοτάκης και ΝΔ: ο ορίζοντας της άνοιξης και το σχέδιο εξόδου από τη δημοσκοπική κινούμενη άμμο
Κάλπες στη ΝΔ 20.09.25
Κάλπες στη ΝΔ 20.09.25

Μητσοτάκης και ΝΔ: ο ορίζοντας της άνοιξης και το σχέδιο εξόδου από τη δημοσκοπική κινούμενη άμμο

Οι εσωκομματικές διεργασίες στη ΝΔ έως την άνοιξη και το Συνέδριο. Ο ρόλος των βουλευτών που πρέπει να γίνουν αγγελιοφόροι του Μαξίμου και οι εξορμήσεις στελεχών σε όλη την Ελλάδα.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Ανδρουλάκης: Νίκη του ΠΑΣΟΚ σημαίνει ότι θα λειτουργούν η δικαιοσύνη και οι θεσμοί προς όφελος των πολιτών
Κύθηρα 19.09.25
Κύθηρα 19.09.25

Ανδρουλάκης: Νίκη του ΠΑΣΟΚ σημαίνει ότι θα λειτουργούν η δικαιοσύνη και οι θεσμοί προς όφελος των πολιτών

Ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε τη διακυβέρνηση του Μαξίμου ένα «κλειστό, επικίνδυνο υποκριτικό σύστημα εξουσίας που ενδιαφέρεται μόνο για την καρέκλα»

Σύνταξη
Φάμελλος: Έχουμε ευθύνη να φέρνουμε λύσεις – Αυτή είναι η επιλογή της προοδευτικής Ελλάδας
Ευλογιά αιγοπροβάτων 19.09.25
Ευλογιά αιγοπροβάτων 19.09.25

Φάμελλος: Έχουμε ευθύνη να φέρνουμε λύσεις – Αυτή είναι η επιλογή της προοδευτικής Ελλάδας

«Προτεραιότητα του κ. Μητσοτάκη ήταν να τακτοποιήσει τους 'Φραπέδες' και τους 'Χασάπηδες' και όχι η εθνική στρατηγική για την κτηνοτροφία», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος από την Λάρισα

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τη σειρά συναντήσεων υψηλού επιπέδου συνέχισε ο Β. Κικίλιας – Συνάντηση με τον υπ. Μεταφορών, Σον Ντάφι
Πολιτική Γραμματεία 19.09.25
Πολιτική Γραμματεία 19.09.25

ΗΠΑ: Τη σειρά συναντήσεων υψηλού επιπέδου συνέχισε ο Β. Κικίλιας - Συνάντηση με τον υπ. Μεταφορών, Σον Ντάφι

Ο Bασίλης Κικίλιας είχε εξαιρετική συνάντηση με τον Σον Ντάφι και υπογράμμισε ότι ο υπουργός Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών είναι επίσημος προσκεκλημένος της ελληνικής κυβέρνησης στην Ελλάδα

Σύνταξη
ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Κάλεσε ξανά τον λαό να συμβιβαστεί με τη συνέχιση της ληστείας σε βάρος του
«Κυβερνητικοί εκβιασμοί» 19.09.25
«Κυβερνητικοί εκβιασμοί» 19.09.25

ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Κάλεσε ξανά τον λαό να συμβιβαστεί με τη συνέχιση της ληστείας σε βάρος του

Την ομιλία Μητσοτάκη στην Κ.Ο. ΝΔ σχολίασε το ΚΚΕ, κάνοντας λόγο για «μαζική συμμετοχή στην απεργία της 1ης Οκτώβρη, ενάντια στο έκτρωμα της 13ωρης εργασίας που εκθείασε και σήμερα ο πρωθυπουργός»

Σύνταξη
Νοτοπούλου: Αποκλείστηκε κοινωνική λειτουργός ΑμεΑ που πέτυχε σε διαγωνισμό αποκλειστικά για… ΑμεΑ – Παραλογισμός
Ελλάς το μεγαλείο σου 19.09.25
Ελλάς το μεγαλείο σου 19.09.25

Νοτοπούλου: Αποκλείστηκε κοινωνική λειτουργός ΑμεΑ που πέτυχε σε διαγωνισμό αποκλειστικά για… ΑμεΑ – Παραλογισμός

Απίστευτο κι όμως αληθινό: μία κοινωνική λειτουργός ΑμεΑ, ενώ πέτυχε σε προκήρυξη ΑΣΕΠ για θέσεις αποκλειστικά για άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%, αποκλείσθηκε από την «Α’βάθμια Υγειονομική Επιτροπή Ν. Ηρακλείου», τονίζει η Κατερίνα Νοτοπούλου

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Ο λαός επωμίστηκε πρόστιμο σχεδόν 1 δισ., εξαιτίας του «γαλάζιου» πάρτι διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Αγροτικές επιδοτήσεις 19.09.25
Αγροτικές επιδοτήσεις 19.09.25

Τσουκαλάς: Ο λαός επωμίστηκε πρόστιμο σχεδόν 1 δισ., εξαιτίας του «γαλάζιου» πάρτι διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Δεν θα επιτρέψουμε στην κυβέρνηση της ΝΔ, με την ανικανότητά της, να φέρει μνημόνιο στον πρωτογενή τομέα», διαμηνύει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 20.09.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός

LIVE: ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός για την 4η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Κηφισιά – Άρης 0-1: «Απόδραση» με Μισεουί στο 87′ (vid)
Ποδόσφαιρο 20.09.25
Ποδόσφαιρο 20.09.25

3X3 με Χιμένεθ ο Άρης, νίκησε και την Κηφισιά (vid)

Του... πάει το Αγρίνιο του Άρη και ο Μανόλο Χιμένεθ. Μετά τη νίκη στο Κύπελλο επί του Παναιτωλικού, οι κίτρινοι νικούν στο ίδιο γήπεδο και την Κηφισιά με 1-0. Τρία στα τρία με τον Μανόλο Χιμένεθ!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Οι πιο viral οικονομικές τάσεις των social media: Ποιες αξίζουν τον χρόνο σας;
Διεθνής Οικονομία 20.09.25
Διεθνής Οικονομία 20.09.25

Οι πιο viral οικονομικές τάσεις των social media: Ποιες αξίζουν τον χρόνο σας;

Τα social media προσφέρουν συνεχώς συμβουλές για κάθε τομέα της ζωής μας — από τη διατροφή και τη γυμναστική μέχρι τα ταξίδια και τη μόδα — και φυσικά, τα οικονομικά δεν αποτελούν εξαίρεση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αγώνας για φορολογική δικαιοσύνη στην Ευρώπη – Στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στους εργαζόμενους
«Μενού λύσεων» 20.09.25
«Μενού λύσεων» 20.09.25

Αγώνας για φορολογική δικαιοσύνη στην Ευρώπη – Στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στους εργαζόμενους

Η φορολόγηση με 2% των υπερπλουσίων παρουσιάζεται ως δρόμος για να αποκατασταθεί η φορολογική δικαιοσύνη. Ωστόσο υπάρχουν εναλλακτικές, που ίσως να αποδώσουν περισσότερα και πιο μακροπρόθεσμα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Θεσσαλονίκη: Σοκάρει η δολοφονία της 59χρονης από τον αδερφό της – Πώς έγινε το άγριο φονικό
Ελλάδα 20.09.25
Ελλάδα 20.09.25

Θεσσαλονίκη: Σοκάρει η δολοφονία της 59χρονης από τον αδερφό της – Πώς έγινε το άγριο φονικό

Η άτυχη γυναίκα είχε επιστρέψει σήμερα το πρωί στο διαμέρισμά της μετά από νοσηλεία στο νοσοκομείο - Ο δράστης φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα

Σύνταξη
Η Πρισίλα Πρίσλεϊ και το μυστικό τηλεφώνημα του Έλβις με τον Ρόμπερτ Καρντάσιαν στο κρεβάτι της
«Θα είχε τρελαθεί» 20.09.25
«Θα είχε τρελαθεί» 20.09.25

Η Πρισίλα Πρίσλεϊ και το μυστικό τηλεφώνημα του Έλβις με τον Ρόμπερτ Καρντάσιαν στο κρεβάτι της

Η Πρισίλα Πρέσλεϊ ισχυρίζεται ότι ο πρώην σύζυγός της, Έλβις Πρέσλεϊ, προσπάθησε να παρέμβει στη σχέση της με τον Ρόμπερτ Καρντάσιαν, ο οποίος πέθανε το 2003 μετά από μάχη με τον καρκίνο, και ότι «θα είχε τρελαθεί» αν ήξερε ποιος ήταν στο κρεβάτι της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ένας στρατιώτης, μία ασυνήθιστη κουκίδα και αεροσκάφη του ΝΑΤΟ: Πώς εκτυλίχθηκε η ρωσική επίθεση στην Πολωνία
Η Ρωσία στην Βαλτική 20.09.25
Η Ρωσία στην Βαλτική 20.09.25

Ένας στρατιώτης, μία ασυνήθιστη κουκίδα και αεροσκάφη του ΝΑΤΟ: Πώς εκτυλίχθηκε η ρωσική επίθεση στην Πολωνία

Δυτικοί αξιωματούχοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η εισβολή στην Πολωνία είχε ως στόχο να δοκιμάσει τις άμυνές του ΝΑΤΟ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κόλαση επί Γης στη Γάζα: Άμαχοι σκοτώνονται ενώ περιμένουν για τρόφιμα – Συγκλονιστικές εικόνες
Αιματοκύλισμα 20.09.25
Αιματοκύλισμα 20.09.25

Κόλαση επί Γης στη Γάζα: Άμαχοι σκοτώνονται ενώ περιμένουν για τρόφιμα – Συγκλονιστικές εικόνες

Ο συνολικός απολογισμός του πολέμου στη Γάζα, σχεδόν έναν χρόνο μετά, φαντάζει δυσθεώρητος: 65.208 νεκροί, 166.271 τραυματίες, και χιλιάδες ακόμη θαμμένοι κάτω από τα χαλάσματα.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
ΗΠΑ: Οι τηλεπαρουσιαστές περνούν στην αντεπίθεση μετά το κόψιμο του Κίμελ – «Δεν υποχωρούμε στον αυταρχισμό»
Όχι στη λογοκρισία 20.09.25
Όχι στη λογοκρισία 20.09.25

ΗΠΑ: Οι τηλεπαρουσιαστές περνούν στην αντεπίθεση μετά το κόψιμο του Κίμελ – «Δεν υποχωρούμε στον αυταρχισμό»

Ο ένας μετά τον άλλο, δημοφιλείς τηλεπαρουσιαστές, είτε σοβαρά είτε με χιούμορ, καταγγέλλουν τον αυταρχισμό του Ντόναλντ Τραμπ και την προσπάθειά του να περιορίσει την ελευθερία του λόγου.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τέμπη: Εξώδικο συγγενών θυμάτων σε ΡΑΣ και Hellenic Train για την πυρασφάλεια στα τρένα – Τέσσερις φορές χαμηλότερη από το όριο
Συγγενείς θυμάτων 20.09.25
Συγγενείς θυμάτων 20.09.25

Εξώδικο σε ΡΑΣ και Hellenic Train για την πυρασφάλεια στα τρένα - Τέσσερις φορές χαμηλότερη από το όριο

Οι συγγενείς των θυμάτων ζητούν τη λήψη άμεσων μέτρων για την ενίσχυση της πυρασφάλειας στα τρένα, μετά τα αποτελέσματα του γερμανικού εργαστηρίου.

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
Από τα ΜΜΕ στις φιλελεύθερες οργανώσεις – Ο Τραμπ χτυπά την ελευθερία του λόγου στο όνομα του Τσάρλι Κερκ
Πού θα φτάσει; 20.09.25
Πού θα φτάσει; 20.09.25

Από τα ΜΜΕ στις φιλελεύθερες οργανώσεις – Ο Τραμπ χτυπά την ελευθερία του λόγου στο όνομα του Τσάρλι Κερκ

Προειδοποιητικά μηνύματα για την απειλή ενάντια στην ελευθερία του λόγου εκπέμπουν φιλελεύθερες οργανώσεις στις ΗΠΑ. Λένε ότι ο Τραμπ αξιοποιεί τον θάνατο του Κερκ για να σβήσει κάθε επικριτική φωνή.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Μάρας συστήθηκε με γκολ και ο Πανσερραϊκός έκανε σεφτέ (1-1)
Ποδόσφαιρο 20.09.25
Ποδόσφαιρο 20.09.25

Ο Μάρας συστήθηκε με γκολ και ο Πανσερραϊκός έκανε σεφτέ (1-1)

Χρυσή αλλαγή αποδείχθηκε ο Μάρας, καθώς ο Μαυροβούνιος ισοφάρισε στο 69’ τον Ατρόμητο και ο Πανσερραϊκός πήρε το πρώτο του βαθμό, ενώ είχε και δοκάρι. Παράπονα από τη διαιτησία οι Περιστεριώτες

Σύνταξη
LIVE: Βόλος – Αστέρας Τρίπολης
Ποδόσφαιρο 20.09.25

LIVE: Βόλος – Αστέρας Τρίπολης

LIVE: Βόλος – Αστέρας Τρίπολης. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλος – Αστέρας Τρίπολης για την 4η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 20.09.25

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 19.30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι, για την 5η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Το στούντιο όπου ο Τζίμι Χέντριξ και οι Beatles ηχογραφούσαν μουσική ανοίγει ξανά μετά από δεκαετίες σιωπής
Λονδίνο 20.09.25
Λονδίνο 20.09.25

Το στούντιο όπου ο Τζίμι Χέντριξ και οι Beatles ηχογραφούσαν μουσική ανοίγει ξανά μετά από δεκαετίες σιωπής

Ο Patrick Racz, συνιδιοκτήτης της Regent Sounds, δήλωσε στον Guardian ότι το λονδρέζικο στούντιο ηχογραφήσεων που φιλοξένησε γίγαντες της μουσικής είναι «ιερό έδαφος».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Χορός δισ. στον νέο πόλεμο του διαστήματος
Διεθνής Οικονομία 20.09.25

Χορός δισ. στον νέο πόλεμο του διαστήματος

Οι εταιρείες ελπίζουν ότι η στρατιωτική όρεξη για εμπορικές υπηρεσίες στο διάστημα θα αναζωογονήσει τις επιχειρήσεις, αλλά τα εμπόδια παραμένουν

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Μητσοτάκης: Την Δευτέρα πάει στη Νέα Υόρκη – Η ομιλία στη Γ.Σ. του ΟΗΕ και το τετ α τετ με τον Ερντογάν
Πολιτική Γραμματεία 20.09.25
Πολιτική Γραμματεία 20.09.25

Την Δευτέρα στη Νέα Υόρκη ο Μητσοτάκης - Η ομιλία στη Γ.Σ. του ΟΗΕ και το τετ α τετ με τον Ερντογάν

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συναντήσεις με σειρά επενδυτών, καθώς και με εκπροσώπους μεγάλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και της φαρμακοβιομηχανίας

Σύνταξη
Σβίγκου: Μπάζωμα και στο «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από ΝΔ – Αναγκαία η συγκρότηση προοδευτικού μετώπου – Αυτονόητη η θέση Τσίπρα
«Συγκάλυψη ΝΔ» 20.09.25
«Συγκάλυψη ΝΔ» 20.09.25

Σβίγκου: Μπάζωμα και στο «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από ΝΔ – Αναγκαία η συγκρότηση προοδευτικού μετώπου – Αυτονόητη η θέση Τσίπρα

«Το μεγάλο ζητούμενο, αυτή τη στιγμή, είναι η συνεργασία και η ευρύτερη συσπείρωση των προοδευτικών δυνάμεων, ώστε να συγκροτηθεί ένα εναλλακτικό και νικηφόρο μέτωπο» απέναντι στον Μητσοτάκη, λέει η Ράνια Σβίγκου

Σύνταξη
Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου: «Οι εγκληματίες είναι αυτοί που δημιουργούν τις τράπεζες, όχι αυτοί που τις ληστεύουν»
«Χαμένες Αγάπες» 20.09.25
«Χαμένες Αγάπες» 20.09.25

Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου: «Οι εγκληματίες είναι αυτοί που δημιουργούν τις τράπεζες, όχι αυτοί που τις ληστεύουν»

«Ο πατέρας μου συνήθιζε να λέει: "Από την επιτυχία πιες μια γουλιά, κάνε γαργάρες και φτύσε την"» λέει μεταξύ άλλων ο Μεξικανός σκηνοθέτης Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου στην El País - η απώλεια του γιου του, το χάος του Μεξικού και η νέα του ταινία με τον Τομ Κρουζ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τεράστιο ζήτημα η σίτιση των μαθητών στα σχολεία – Περισσότερες οι αιτήσεις φέτος
Ελλάδα 20.09.25
Ελλάδα 20.09.25

Τεράστιο ζήτημα η σίτιση των μαθητών στα σχολεία – Περισσότερες οι αιτήσεις φέτος

Το πρώτο κουδούνι φανέρωσε τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες οικογένειες σε όλη τη χώρα, με χιλιάδες παιδιά να κινδυνεύουν να μένουν νηστικά στο σχολείο.

Σύνταξη
