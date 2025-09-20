Ζαχαριάδης: «Δωράκι» Μητσοτάκη στους μεγάλους επιχειρηματίες εστίασης και στους ξενοδόχους το 13ωρο – Ούτε στα μνημόνια

«Ο πρωθυπουργός μίλησε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μίλησε στον κ. Χατζηνικολάου, μίλησε και στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και είπε τα ίδια: η διαπίστωσή του είναι ότι εγώ τα πάω καλά, οι πολίτες δεν το καταλαβαίνουν. Φταίνε αυτοί αλλά θα το καταλάβουν από Γενάρη», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαράδης/

Και σημείωσε χαρακτηριστικά: «25 χρόνια παρακολουθώ τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ποτέ κανένας πρωθυπουργός από όλα τα κόμματα δεν βγήκε να πει ότι δεν καταλαβαίνουν οι πολίτες τι είπαμε, θα τους φτιάξουμε μια εφαρμογή για να το καταλάβουν. Προσβάλλει και τη νοημοσύνη των πολιτών».

Από την άλλη, προσέθεσε, «το ζήτημα της ακρίβειας δεν ροκανίζει απλώς τις όποιες ελαφρύνσεις φόρων αλλά έχει καταπιεί τα πάντα. Είτε από εσωτερικούς παράγοντες, όπως η ευλογιά στα ζώα, είτε από εξωτερικούς, η ακρίβεια έχει διαλύσει τα πάντα. Στο στεγαστικό η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Έδειχνε πριν το ρεπορτάζ ότι ζητούν ενοίκιο 650 ευρώ για 40 τετραγωνικά μέτρα σπίτι», ανέφερε μιλώντας στο Open και επισήμανε ότι «στο σουπερμάρκετ η κατάσταση είναι επίσης εκτός ελέγχου, ο πολίτης παίρνει δύο τσάντες πράγματα και πληρώνει 100 ευρώ χωρίς να πάρει κάτι εξεζητημένο ή κάτι πολυτελείας».

«Σε όλη την Ευρώπη έχουμε το θεσμό της κοινωνικής κατοικίας, περίπου στο 10% του οικιστικού αποθέματος. Είναι περίπου 1 εκατομμύριο κατοικίες στην Γερμανία, 1 εκατομμύριο στην Ιταλία, στην Ελλάδα είναι στο μηδέν», υπογράμμισε ο Κώστας Ζαχαριάδης.

13ωρο: Ούτε ο Τόμσεν δεν τα ζήταγε αυτά

Στη συνέχεια, σχολιάζοντας την 13ωρη εργασία που προβλέπεται στο εργασιακό νομοσχέδιο της κυβέρνησης, σημείωσε χαρακτηριστικά πως «το 13ωρο είναι ‘δωράκι’ του κ. Μητσοτάκη στους μεγάλους επιχειρηματίες της εστίασης και στους ξενοδόχους. Ας μη μας λένε από τη ΝΔ ότι υπάρχει εργαζόμενος που λέει ‘ας εργαστώ 13ωρο’».

Όπως τόνισε, μάλιστα, ο κ. Ζαχαριάδης, «ούτε ο Τόμσεν δεν τα ζήταγε αυτά που κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη τώρα. Ούτε στην πιο σκληρή περίοδο των μνημονίων δεν ζητήθηκαν ποτέ από την Ελλάδα τέτοια μέτρα».

Για την εξεταστική για το «γαλάζιο σκάνδαλο» του ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναφερόμενος, τέλος, στο θέμα της εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τους χειρισμούς της κυβερνητικής πλειοψηγίας ως προς τις λίστες των μαρτύρων, ο Κώστας Ζαχαριάδης τόνισε πως «η ΝΔ ζήτησε να προσέλθουν ως μάρτυρες και δύο άνθρωποι που έχουν πεθάνει. Αντί γι’ αυτούς, οι οποίοι έχουν αποδημήσει, η ΝΔ έπρεπε να καλέσει αυτούς που προτείνει όλη η αντιπολίτευση, τον Χασάπη, τον Φραπέ, την κ. Σεμερτζίδου».

Για να καταλήξει πως «αν η ΝΔ κάνει στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ τα ίδια που έκανε στην Εξεταστική για τα Τέμπη, θα βγει μετά από 6 μήνες ο πρωθυπουργός και θα πει ότι η εξεταστική, και αυτή, ‘δεν ήταν μια καλή στιγμή’. Είναι ντροπή, είναι συγκάλυψη, λέμε εμείς από τώρα. Όταν μιλούσαμε για την κ. Σεμερτζίδου τον Αύγουστο, μας απειλούσαν θεοί και δαίμονες να μην την πειράξουμε γιατί είναι αθώα. Τώρα της δήμευσαν όλη την περιουσία».