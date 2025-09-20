Σβίγκου: Μπάζωμα και στο «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από ΝΔ – Αναγκαία η συγκρότηση προοδευτικού μετώπου – Αυτονόητη η θέση Τσίπρα

«Η ΝΔ, όπως έκανε με το σκάνδαλο των υποκλοπών και με τα Τέμπη, τώρα προσπαθεί να μπαζώσει και να συγκαλύψει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», τόνισε η Ράνια Σβίγκου, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σε τηλεοπτική της παρέμβαση.

Υπογράμμισε ότι «ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τα στελέχη της ΝΔ, που μας διαβεβαίωναν ότι αυτή θα ήταν μια ‘άλλη’ Εξεταστική, και θα έρθουν αυτή τη φορά όλοι οι μάρτυρες, καταλήγουν σε ένα μονοκομματικό προεδρείο και προτιμούν να καλέσουν νεκρούς ως μάρτυρες, αντί να καλέσουν στελέχη τα οποία αποδεδειγμένα έχουν σχέση με το σκάνδαλο, είτε μιλάμε για τους ‘Φραπέδες’ και τους ‘Χασάπηδες’, είτε μιλάμε για την κ. Σεμερτζίδου, είτε μιλάμε για τον κύριο Μυλωνάκη, ο οποίος, όπως διαβάζουμε, γνώριζε στοιχεία».

Αναφερόμενη στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, η Ράνια Σβίγκου, μιλώντας στο Action24, επεσήμανε πως ο «κ. Μητσοτάκης προσπαθεί, με συνεντεύξεις και παρεμβάσεις στην Κοινοβουλευτική του Ομάδα να πείσει τους Έλληνες πολίτες ότι δεν αντιλαμβάνονται σωστά τις εξαγγελίες».

«Αυτονόητη η συμβολή και η θέση Τσίπρα στο προοδευτικό νικηφόρο μέτωπο»

Σε ερώτηση για τη συνεργασία με την Νέα Αριστερά, τόνισε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την έχει προτείνει δημόσια, έχει αρχίσει σε κάποια κοινοβουλευτικά επίδικα, και δεν υπάρχει κανένας λόγος να μη γίνει πολύ πιο στενή και να υπάρξει μια ενιαία Κοινοβουλευτική Ομάδα».

Όπως χαρακτηριστικά είπε, «το μεγάλο ζητούμενο, αυτή τη στιγμή, είναι η συνεργασία και η ευρύτερη συσπείρωση των προοδευτικών δυνάμεων, ώστε να συγκροτηθεί ένα εναλλακτικό, προοδευτικό και νικηφόρο μέτωπο, το οποίο να μπορεί να πείσει τους πολίτες ότι θα σταθεί απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη».

Παράλληλα, υπογράμμισε πως «είναι αυτονόητη η συμβολή και η θέση του Αλέξη Τσίπρα σε αυτό».

Η Ράνια Σβίγκου σημείωσε ότι «τα υπάρχοντα κόμματα υπάρχουν, γιατί εξυπηρετούν συγκεκριμένες κοινωνικές ανάγκες και απηχούν τις προσδοκίες των πολιτών και των ψηφοφόρων τους». Και κατέληξε υπογραμμίζοντας πως «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μπορεί να είναι ο καταλύτης για τις συνεργασίες στον προοδευτικό χώρο, και σε αυτή την κατεύθυνση εργάζεται».