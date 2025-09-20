Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κοζάνης οδηγείται αυτήν την ώρα ο ιδιοκτήτης της μάντρας από το Τσοτύλι Κοζάνης, όπου σημειώθηκε η έκρηξη από οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό δύο εργαζομένων.

Έχει σχηματιστεί δικογραφία εις βάρος του ιδιοκτήτη, ο οποίος συνελήφθη χθες, με κατηγορίες για παράβαση του Νόμου περί όπλων, πρόκληση έκρηξης, βαριά σωματική βλάβη και παράβαση της εργατικής νομοθεσίας.

Οι έρευνες

Η έκρηξη σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής (19/9). Αρχικά εξετάστηκε το ενδεχόμενο να προκλήθηκε από φιάλη οξυγόνου, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι ήταν άθικτες. Στη συνέχεια ελέγχθηκε αν υπήρξε διαρροή αερίου από το ειδικό λάστιχο της οξυγονοκόλλησης. Τελικά, εντοπίστηκαν θραύσματα πυρομαχικών στο σημείο και οι έρευνες κατέληξαν στο ότι όλα προκλήθηκαν από οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Εικάζεται ότι οι δύο τραυματίες είτε δεν την αντιλήφθηκαν είτε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι τώρα συνθήκες επιχείρησαν να την επεξεργαστούν.

Κρίσιμες ώρες για τον πολυτραυματία

Ο ένας εκ των δύο τραυματιών μεταφέρθηκε εσπευσμένα και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης διασωληνωμένος με τραχειοστομία, ενώ δεν έχει σταθεροποιηθεί ακόμη η κατάσταση της υγείας του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ακρωτηριάστηκε το αριστερό του χέρι το οποίο ήταν μη βιώσιμο. Ενώ μετά από πολύωρο χειρουργείο στο δεξί του πόδι, που επίσης τραυματίστηκε, προς το παρόν φαίνεται να μην χρειάζεται ακρωτηριασμό.

Ο 54χρονος φέρει εγκαύματα σχεδόν σε όλο του το σώμα σε ποσοστό που αγγίζει το 60%. Σύμφωνα με την ertnews, έχει γίνει ήδη συνεννόηση με τη μονάδα εγκαυμάτων του Νοσοκομείου Παπανικολάου Θεσσαλονίκης, όπου και θα μεταφερθεί μόλις σταθεροποιηθεί.

Ο 58χρονος δεύτερος τραυματίας νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Κοζάνης, ενώ η υγεία του δεν διατρέχει κίνδυνο.