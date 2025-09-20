Σε έναν παράδρομο της Εθνικής Οδού συναντήθηκαν ξανά οι δύο φίλοι και εθελοντές που είχαν κατηγορηθεί για εμπρησμό στο Γηροκομείο στην Πάτρα και αποφυλακίστηκαν από διαφορετικά σωφρονιστικά ιδρύματα στα οποία κρατούνταν επί 36 ημέρες.

Τον Λουκιανό και τον Ίωνα, που είχαν συλληφθεί για εμπρησμό και μετά την αποφυλάκισή τους συναντήθηκαν σε έναν παράδρομο της Εθνικής Οδού γιατί δεν άντεχαν να φτάσουν μέχρι την Πάτρα, τους συνδέει μια πολύ δυνατή φιλία.

Όπως δηλώνουν στην κάμερα του Alpha, η φιλία τους ήταν «κι από πριν» αλλά πλέον «μπήκαμε φυλακή ο ένας για τον άλλον, ήμασταν ενωμένοι εκεί, εντάξει δεν πάει πιο πάνω». Όπως λέει ο 21χρονος Λουκιανός, στην Ασφάλεια Πατρών ήταν για έξι ώρες μαζί με τον Ίωνα αλλά δεν του είχαν πάρει κατάθεση και τον συνέλαβαν μόλις κατέθεσε στην ανακρίτρια.

«Δεν φοβήθηκα, είχα πίστη μέσα μου, ήξερα πως είμαι αθώος» λέει ο 21χρονος Λουκιανός

«Πέρα από το ότι είναι αδελφικός μου φίλος, για τον κάθε αθώο θα πήγαινα», δηλώνει ο Λουκιανός και προσθέτει ότι ο φίλος του θα έκανε το ίδιο, δεν θα το σκεφτόταν δεύτερη φορά. Ο Ίωνας αποκάλυψε μάλιστα ότι κάποια στιγμή του είπε «μάλλον δεν έπρεπε να έχεις πάει, θα έμπλεκες» για να λάβει την απάντηση «μην ξαναπείς τέτοια κουβέντα».

«Μου φάνηκε σαν να είμαι αιώνες μέσα»

Ο Λουκιανός όσο μιλάει έχει εμφανή κνησμό λόγω των κοριών στη φυλακή. «Οι συνθήκες δεν ήταν ανθρώπινες. Παντού κοριοί, κατσαρίδες γεμάτο. Μου έδωσε ο γιατρός μια αλοιφή, αλλά δεν έκανε και πολλά», λέει ο ίδιος.

Και πρόσθεσε: «Το ψυχικό είναι το πιο βαρύ, το σωματικό εντάξει, σημάδια είναι θα φύγουν. Μου φάνηκε σαν να ήταν αιώνες μέσα. Δεν φοβήθηκα, είχα πίστη μέσα μου, ήξερα πως είμαι αθώος και αυτό με κράτησε μέχρι τελευταία στιγμή. Μου πήρε καιρό να συνειδητοποιήσω ότι πήγα να βοηθήσω και τώρα είμαι φυλακή. Ξύπνησα μια μέρα και λέω ‘πού βρίσκομαι;’», είπε ο ίδιος.

Οι δύο νέοι δηλώνουν ότι δεν θα σταματήσουν τον εθελοντισμό. «Παρά την αδικία, από την καρδιά μου το έκανα, δεν θα μου το αλλάξουν. Και φυλακή που με βάλανε, δεν αλλάζει. Το έκανα από την ψυχή μου και πήγαμε να βοηθήσουμε», λέει ο Λουκιανός.

Παράλληλα, στέλνει μήνυμα στους άλλους εθελοντές: «Να μην σταματήσει κανείς να προσπαθεί και να βοηθάει, παρά την αδικία που έγινε και που έχει γίνει και πιο παλιά που έμαθα από γνωστό, ότι έκατσε 11 μήνες ο άνθρωπος, εμείς πάλι καλά φύγαμε και νωρίς»…