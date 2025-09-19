«Δικαίωση» νιώθουν οι γονείς των δύο νεαρών – 21 και 25 ετών αντιστοίχως – που είχαν προφυλακιστεί με την κατηγορία του εμπρησμού στο Γηροκομείο στην Πάτρα και αφέθησαν ελεύθεροι χθες, Πέμπτη.

Οι δύο νέοι θα παραμείνουν ελεύθεροι μέχρι τη δίκη τους, ενώ τους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα, της παρουσίας το πρώτο 15νθήμερο του μηνά στο Αστυνομικό Τμήμα και της καταβολής εγγύησης 3.000 ευρώ.

Ο 21χρονος και ο 25χρονος συμμετείχαν εθελοντικά στην κατάσβεση της φωτιάς στην Πάτρα μέχρι που από μία φωτογραφία θεωρήθηκαν ύποπτοι και συνελήφθησαν, αν και όλα τα στοιχεία συνηγορούσαν συντριπτικά στην αθωότητά τους.

«Θα συνεχίσει ό,τι έκανε, αλλά είπε ότι θα τα κάνει όλα με μία κάμερα για να μπορεί να το αποδεικνύει»

Προφυλακίστηκαν και πέρασαν 36 ημέρες στη φυλακή, ενώ από την πρώτη στιγμή δήλωναν αθώοι επιμένοντας ότι είχαν πάει για να βοηθήσουν στην κατάσβεση της φωτιάς.

«Έχουμε αγώνα μπροστά μας»

«Αισθανόμαστε δικαιωμένοι, αλλά έχουμε αγώνα μπροστά μας για να ενταχθούν πάλι στην κοινωνία. Θα συνεχίσει να κάνει αυτό που έκανε. Μας είπε ότι θα τα κάνει όλα με μία κάμερα για να μπορεί να το αποδεικνύει», είπε στο Mega ο πατέρας του 25χρονου που κατηγορήθηκε για εμπρησμό.

«Η φυλακή ήταν μεγάλη εμπειρία. Στην αρχή ήταν δύσκολο και για τα δύο παιδιά. Μετά που ο κόσμος κατάλαβε ότι ήταν αθώοι ήταν τελείως διαφορετικά», συμπλήρωσε.

Υπενθυμίζεται ότι τα δύο πορίσματα της Πυροσβεστικής έδειξαν ότι η φωτιά σε οικόπεδο με ξερά χόρτα στην περιοχή κοντά στο Γηροκομείο δεν ήταν νέο μέτωπο, αλλά μια δεύτερη εστία που δημιουργήθηκε από καύτρες προερχόμενες από το κύριο μέτωπο, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από κηλίδωση και όχι από εμπρησμό.