newspaper
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Φωτιά στην Άρτα – Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα
Ελλάδα 20 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:59

Φωτιά στην Άρτα – Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα

Συναγερμός για πυρκαγιά στην περιοχή Λαγκαδά του νομού Άρτας

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ποιες τροφές ενισχύουν την ευεξία μετά τα 50;

Ποιες τροφές ενισχύουν την ευεξία μετά τα 50;

Spotlight

Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα (20/09) σε δασική έκταση στην περιοχή Λαγκαδά του νομού Άρτας.

Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 6 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Avramar: Νέα εποχή με την Aqua Bridge – Το σχέδιο διάσωσης και η μεγάλη αναδιάρθρωση

Avramar: Νέα εποχή με την Aqua Bridge – Το σχέδιο διάσωσης και η μεγάλη αναδιάρθρωση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ποιες τροφές ενισχύουν την ευεξία μετά τα 50;

Ποιες τροφές ενισχύουν την ευεξία μετά τα 50;

Φορολογία Eιδήσεις
Επιστροφή ενοικίου: Ο ρόλος του κωδικού 081 στη φορολογική δήλωση

Επιστροφή ενοικίου: Ο ρόλος του κωδικού 081 στη φορολογική δήλωση

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ηράκλειο: Χάρισε ζωή με τον θάνατό του 70χρονος
Ελλάδα 20.09.25

Χάρισε ζωή με τον θάνατό του 70χρονος

Μία ακόμη συγκινητική πράξη ανθρωπιάς καταγράφηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου ολοκληρώθηκε η διαδικασία δωρεάς οργάνων από 70χρονο δότη.

Σύνταξη
Σύνδεση του διπλώματος οδήγησης με εκπαίδευση ΚΑΡΠΑ προτείνει η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία
Κουλτούρα αλληλεγγύης 20.09.25

Σύνδεση του διπλώματος οδήγησης με εκπαίδευση ΚΑΡΠΑ προτείνει η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία

Η ΚΑΡΠΑ, ειδικά εάν εκτελεστεί αμέσως, μπορεί να διπλασιάσει ή να τριπλασιάσει τις πιθανότητες επιβίωσης ενός θύματος καρδιακής ανακοπής, σύμφωνα με την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία

Σύνταξη
Αθήνα: Δύο τραυματίες από πτώση δέντρου στην πλατεία Αγίας Ειρήνης – Δύο τραυματίες
Πλατεία Αγίας Ειρήνης 20.09.25 Upd: 13:05

Δύο τραυματίες από πτώση δέντρου στο κέντρο της Αθήνας - Στο νοσοκομείο μία γυναίκα

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΝΙΜΤΣ- Ο άνδρας έχει τραυματιστεί ελαφρά στην πλάτη και δεν φαίνεται να διατρέχει σοβαρό κίνδυνο

Σύνταξη
Κοζάνη: Στον Εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης της μάντρας που σημειώθηκε η έκρηξη στο Τσοτύλι
Κοζάνη 20.09.25

Στον Εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης της μάντρας που σημειώθηκε η έκρηξη στο Τσοτύλι

Δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν - Ο ένας πιο σοβαρά, νοσηλεύεται διασωληνωμένος με τραχειοστομία στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, ενώ η κατάσταση της υγείας του δεν έχει ακόμη σταθεροποιηθεί

Σύνταξη
Μαρία Καρυστιανού: «Βρώμικοι και απάνθρωποι Μητσοτάκης, Καραμανλής, Τριαντόπουλος – Δεν θα ήθελα να τους συναντήσω»
Τέμπη 20.09.25

Μαρία Καρυστιανού: «Βρώμικοι και απάνθρωποι Μητσοτάκης, Καραμανλής, Τριαντόπουλος – Δεν θα ήθελα να τους συναντήσω»

Κατάθεση ψυχής από τη Μαρία Καρυστιανού - «Άγγιξα κάθε οστό του παιδιού μου, ως τελευταίο χάδι και αναγνώρισα κάτι που δεν ανέφερε καμία ιατροδικαστική» - Τι απαντά σχετικά με το 25% δημοσκόπησης που δείχνει επιθυμία να δημιουργήσει κόμμα;

Σύνταξη
Συγκλονίζει πατέρας θύματος των Τεμπών που κάνει απεργία πείνας – «Ξέρουν καλά τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου»
Ελλάδα 20.09.25

Συγκλονίζει πατέρας θύματος των Τεμπών που κάνει απεργία πείνας – «Ξέρουν καλά τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου»

Ο κ. Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις που έχασε τη ζωή του στην τραγωδία των Τεμπών μίλησε για τον αγώνα του να δικαιωθεί η μνήμη του παιδιού του και να μάθει την αλήθεια για τον θάνατό του.

Σύνταξη
Κρήτη: Νέο ενδοοικογενειακό επεισόδιο – Πατέρας εξύβρισε και ξυλοκόπησε την κόρη του στο Ηράκλειο
Ελλάδα 20.09.25

Νέο ενδοοικογενειακό επεισόδιο στην Κρήτη - Πατέρας εξύβρισε και ξυλοκόπησε την κόρη του στο Ηράκλειο

Το περιστατικό σημειώθηκε στην επιχείρηση που διατηρεί ο άνδρας στην Κρήτη - Μετά την καταγγελία της 27χρονης στις αρχές, ο 56χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα

Σύνταξη
Φωτιά στην Πάτρα: «Πήγα να βοηθήσω, βρέθηκα στη φυλακή» – Τι είπαν οι δύο νεαροί μετά την αποφυλάκισή τους
Στην Πάτρα 20.09.25

«Πήγα να βοηθήσω στη φωτιά και βρέθηκα στη φυλακή» - Τι είπαν οι δύο νεαροί αφότου αφέθησαν ελεύθεροι

«Μπήκαμε φυλακή ο ένας για τον άλλο, γιατί ήμασταν ενωμένοι, εντάξει δεν πάει πιο πάνω», είπε ο ένας από τους φίλους που κρατούνταν επί 36 ημέρες σε διαφορετικά σωφρονιστικά ιδρύματα

Σύνταξη
Πάτρα: Πώς 15χρονοι έστησαν καρτέρι σε ανήλικο και τον έστειλαν στο νοσοκομείο
Στην Πάτρα 20.09.25

Πώς 15χρονοι έστησαν καρτέρι σε ανήλικο και τον έστειλαν με κατάγματα στο νοσοκομείο

Οι ανήλικοι του έστησαν καρτέρι σε κεντρικό σημείο της Πάτρας και όταν τον εντόπισαν στο δρόμο τον χτύπησαν με μανία με γροθιές και του κατάφεραν κατάγματα στη γνάθο και στη μύτη.

Σύνταξη
Ευλογιά: Συναγερμός για την απώλεια κοπαδιών – Εναλλακτικό σχέδιο και εμβολιασμούς ζητούν οι κτηνοτρόφοι
Νέα κρούσματα 20.09.25

Συναγερμός για την ευλογιά και την απώλεια κοπαδιών - Εναλλακτικό σχέδιο και εμβολιασμούς ζητούν οι κτηνοτρόφοι

Η Θράκη και η Θεσσαλία παραμένουν τα μεγαλύτερα «θύματα» - Η κατάσταση με την ευλογιά ωστόσο επιδεινώνεται και στη Δυτική Ελλάδα, με την Αχαΐα να βρίσκεται πλέον σε σοβαρό κίνδυνο

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ηράκλειο: Χάρισε ζωή με τον θάνατό του 70χρονος
Ελλάδα 20.09.25

Χάρισε ζωή με τον θάνατό του 70χρονος

Μία ακόμη συγκινητική πράξη ανθρωπιάς καταγράφηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου ολοκληρώθηκε η διαδικασία δωρεάς οργάνων από 70χρονο δότη.

Σύνταξη
Σέρρες: Οργισμένη κινητοποίηση – Φυγαδεύτηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης από τη SEREXPO
Στις Σέρρες 20.09.25

Οργισμένη κινητοποίηση - Φυγαδεύτηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης από τη SEREXPO

Αγρότες και κτηνοτρόφοι οργάνωσαν δυναμική κινητοποίηση στις Σέρρες όπου φιλοξενείται η 10η SEREXPO - Ο Γιάννης Ανδριανός φυγαδεύτηκε από τον χώρο, του έριξαν καφέδες και νερά

Σύνταξη
ΗΠΑ-Κίνα κοντά σε συμφωνία για TikTok: Τι ανταμοιβή-μαμούθ ζητάει ο Τραμπ για την… προσφορά του
Wall Street Journal 20.09.25

ΗΠΑ-Κίνα κοντά σε συμφωνία για TikTok: Τι ανταμοιβή-μαμούθ ζητάει ο Τραμπ για την… προσφορά του

Τόσο η άμεση εμπλοκή των δύο ηγετών όσο και η σύγκλιση σε βασικά σημεία υποδηλώνουν ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ σε μια τελική διευθέτηση του TikTok

Σύνταξη
Ισραήλ: Ισοπεδώνει την πόλη της Γάζας – Χρησιμοποιεί ρομπότ και οχήματα με εκρηκτικά – Αυξάνονται οι νεκροί
Δείτε χάρτες 20.09.25

Ισοπεδώνει την πόλη της Γάζας το Ισραήλ - Χρησιμοποιεί ρομπότ και οχήματα με εκρηκτικά - Αυξάνονται οι νεκροί

Η χερσαία επιχείρηση στην πόλη της Γάζας είναι ένας ακόμα κρίκος στην εκστρατεία του Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα - Εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι, εικόνες Αποκάλυψης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο Σεπτέμβριος μήνας Alzheimer και υγιούς γήρανσης στο Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή
Υγεία 20.09.25

Ο Σεπτέμβριος μήνας Alzheimer και υγιούς γήρανσης στο Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή συνεργάζεται με την Ελληνική Πρωτοβουλία Ενάντια στην Αλτσχάιμερ για τη διοργάνωση ημερίδας την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νόσου Alzheimer.

Σύνταξη
Πολωνικό F-16 χτυπάει σπίτι στην… Πολωνία – «Και πάλι φταίνε οι Ρώσοι»
Προπαγάνδα 20.09.25

Πολωνικό F-16 χτυπάει σπίτι στην... Πολωνία – «Και πάλι φταίνε οι Ρώσοι»

Πώς ξεκίνησε η ένταση με τα ρωσικά drones που σήκωσαν το NATO στο πόδι, καταλήγοντας η Πολωνία να παραδέχεται γράφα δικού της F-16 και η αδύναμη Ουκρανία να προσφέρει... βοήθεια

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Σύνδεση του διπλώματος οδήγησης με εκπαίδευση ΚΑΡΠΑ προτείνει η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία
Κουλτούρα αλληλεγγύης 20.09.25

Σύνδεση του διπλώματος οδήγησης με εκπαίδευση ΚΑΡΠΑ προτείνει η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία

Η ΚΑΡΠΑ, ειδικά εάν εκτελεστεί αμέσως, μπορεί να διπλασιάσει ή να τριπλασιάσει τις πιθανότητες επιβίωσης ενός θύματος καρδιακής ανακοπής, σύμφωνα με την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία

Σύνταξη
Αθήνα: Δύο τραυματίες από πτώση δέντρου στην πλατεία Αγίας Ειρήνης – Δύο τραυματίες
Πλατεία Αγίας Ειρήνης 20.09.25 Upd: 13:05

Δύο τραυματίες από πτώση δέντρου στο κέντρο της Αθήνας - Στο νοσοκομείο μία γυναίκα

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΝΙΜΤΣ- Ο άνδρας έχει τραυματιστεί ελαφρά στην πλάτη και δεν φαίνεται να διατρέχει σοβαρό κίνδυνο

Σύνταξη
Κοζάνη: Στον Εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης της μάντρας που σημειώθηκε η έκρηξη στο Τσοτύλι
Κοζάνη 20.09.25

Στον Εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης της μάντρας που σημειώθηκε η έκρηξη στο Τσοτύλι

Δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν - Ο ένας πιο σοβαρά, νοσηλεύεται διασωληνωμένος με τραχειοστομία στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, ενώ η κατάσταση της υγείας του δεν έχει ακόμη σταθεροποιηθεί

Σύνταξη
Μαρία Καρυστιανού: «Βρώμικοι και απάνθρωποι Μητσοτάκης, Καραμανλής, Τριαντόπουλος – Δεν θα ήθελα να τους συναντήσω»
Τέμπη 20.09.25

Μαρία Καρυστιανού: «Βρώμικοι και απάνθρωποι Μητσοτάκης, Καραμανλής, Τριαντόπουλος – Δεν θα ήθελα να τους συναντήσω»

Κατάθεση ψυχής από τη Μαρία Καρυστιανού - «Άγγιξα κάθε οστό του παιδιού μου, ως τελευταίο χάδι και αναγνώρισα κάτι που δεν ανέφερε καμία ιατροδικαστική» - Τι απαντά σχετικά με το 25% δημοσκόπησης που δείχνει επιθυμία να δημιουργήσει κόμμα;

Σύνταξη
Το παράδοξο Τραμπ: Πού κερδίζει και πού απογοητεύει τους Αμερικανούς
Πίεση ή ενθάρρυνση; 20.09.25

Το παράδοξο Τραμπ: Πού κερδίζει και πού απογοητεύει τους Αμερικανούς

Το πιο εντυπωσιακό από τη νέα έρευνα της Washington Post είναι πως ενώ οι Αμερικανοί αποδοκιμάζουν τις τομεακές πολιτικές Τραμπ, την ίδια στιγμή εμπιστεύονται περισσότερο το κόμμα του.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Όλα τα μέτρα που έχει πάρει η ΝΔ έχουν αποτύχει» λέει ο Κατρίνης – Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για ΟΠΕΚΕΠΕ και εξαγγελίες στη ΔΕΘ
Πολιτική 20.09.25

«Όλα τα μέτρα που έχει πάρει η ΝΔ έχουν αποτύχει» λέει ο Κατρίνης – Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για ΟΠΕΚΕΠΕ και εξαγγελίες στη ΔΕΘ

Στα ύψη βρίσκεται η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης – αντιπολίτευσης σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Πυρά από τον Κατρίνη σε κυβέρνηση

Σύνταξη
Κυβερνοεπίθεση: Χάος σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια, μεγάλες καθυστερήσεις – Σε Χίθροου, Βρυξέλλες και Βερολίνο
Μεγάλα προβλήματα 20.09.25

Χάος σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια μετά από κυβερνοεπίθεση - Σε Χίθροου, Βρυξέλλες και Βερολίνο

Καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων μετά από κυβερνοεπίθεση - Όσοι ταξιδεύουν καλούνται να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές εταιρείες πριν μεταβούν στα αεροδρόμια

Σύνταξη
Συγκλονίζει πατέρας θύματος των Τεμπών που κάνει απεργία πείνας – «Ξέρουν καλά τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου»
Ελλάδα 20.09.25

Συγκλονίζει πατέρας θύματος των Τεμπών που κάνει απεργία πείνας – «Ξέρουν καλά τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου»

Ο κ. Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις που έχασε τη ζωή του στην τραγωδία των Τεμπών μίλησε για τον αγώνα του να δικαιωθεί η μνήμη του παιδιού του και να μάθει την αλήθεια για τον θάνατό του.

Σύνταξη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο