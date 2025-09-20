Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή σε εργοστάσιο ξυλείας επί της οδού Τατοΐου και Δεκελείας στον δήμο Αχαρνών στο Μενίδι.

Χάρη στις προσπάθειες των πυροσβεστών η φωτιά πλέον δεν απειλεί

Λόγω των ισχυρών ανέμων η φωτιά επεκτάθηκε από τα δέντρα που υπάρχουν σε δύο συνολικά επιχειρήσεις, καθώς απέναντι υπάρχει βιοτεχνία υποδημάτων.

Σε εκείνο το σημείο γίνεται προσπάθεια να σβήσουν οι μικρές εστίες που έχουν απομείνει, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν το έργο τους.

Μεγάλες ζημιές

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, το κύριο κτίριο της επιχείρησης έχει καεί ολοσχερώς, όπως και το κτίριο απέναντι, όπου στεγαζόταν η βιοτεχνία υποδημάτων.

Η εικόνα τις τελευταίες ώρες είναι βελτιωμένη, η φωτιά έχει οριοθετηθεί και έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Παρόλα αυτά υπάρχουν ακόμα διάσπαρτες εστίες φωτιάς. Όχι όμως κάτι που εμπνέει ανησυχία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν καεί και αυτοκίνητα, τα οποία ήταν στο σημείο.

Οι τελευταίες ρίψεις νερού έγιναν από αέρος εντός του αστικού ιστού και όχι σε δασική περιοχή προκειμένου να προφυλαχθούν και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν και τελικά να ελέγξουν τη φωτιά μετά από μεγάλες προσπάθειες και ολονύχτια μάχη, όπως προαναφέρθηκε.

