Δύσκολη νύχτα στο Μενίδι: Μαίνεται η φωτιά στο εργοστάσιο ξυλείας – Κάηκε ολοσχερώς βιοτεχνία υποδημάτων

Ολονύχτια αναμένεται να είναι η μάχη με τις φλόγες που δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 5 το απόγευμα της Παρασκευής σε εργοστάσιο ξυλείας επί της οδού Τατοΐου και Δεκελείας στον δήμο Αχαρνών στο Μενίδι.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το κύριο κτήριο της επιχείρησης έχει καεί ολοσχερώς.

Πύρινη κόλαση



Η φωτιά έχει επεκταθεί κατά μήκος όλης της επιχείρησης, ενώ στις φλόγες παραδόθηκαν όγκοι ξυλείας. Την ίδια ώρα, η μάχη των πυροσβεστών να περιορίσουν την καύσιμη ύλη είναι πολύ δύσκολη.

Ισχυροί άνεμοι

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αρχικά σε υπαίθριο χώρο της επιχείρησης καίγοντας παλέτες κι άλλα εύφλεκτα υλικά, με αποτέλεσμα να πάρει γρήγορα διαστάσεις και να προκαλέσει τεράστια κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Οι άνεμοι που έπνεαν το απόγευμα ήταν πολύ δυνατοί με τις κηλιδώσεις που δημιουργήθηκαν να περνούν στην απέναντι πλευρά του δρόμου, καίγοντας ολοσχερώς και μια επιχείρηση υποδημάτων.

Η φωτιά στην επιχείρηση με τα υποδήματα έχει σβήσει ενώ το μέτωπο στο εργοστάσιο ξυλείας έχει οριοθετηθεί και η ένταση έχει μειωθεί αισθητά σε σχέση με νωρίτερα.

Νωρίτερα στη συμβολή των οδών Τατοΐου και Κηφισίας, δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη βοήθεια χωματουργικών μηχανημάτων κατόρθωσαν να ρίξουν περίφραξη ώστε να μπορέσουν να εισέλθουν τα πυροσβεστικά οχήματα και να σβήσουν και τις τελευταίες φλόγες από την πάνω πλευρά του οικοπέδου.

Μήνυμα από το 112

Από την πρώτη στιγμή που η φωτιά έλαβε διαστάσεις η Πολιτική Προστασία ενεργοποίησε το 112 καλώντας τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω της αποπνικτικής ατμόσφαιρας που επικρατούσε.

Νωρίτερα, το έργο των εναέριων μέσων και συγκεκριμένα των 3 ελικοπτέρων ήταν καθοριστικό στο να μην επεκταθεί η φωτιά.

Η φωτιά όταν επεκτάθηκε στο εργοσράσιο