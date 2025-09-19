Σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ξυλείας στις Αχαρνές – Επεκτάθηκε σε επιχείρηση υποδημάτων

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής (19/09) στην Πυροσβεστική έπειτα από φωτιά που ξέσπασε στις Αχαρνές.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ξυλείας στη συμβολή των οδών Τατοΐου και Δεκελείας, καίγοντας παλέτες κι άλλα εύφλεκτα υλικά, με αποτέλεσμα να πάρει γρήγορα διαστάσεις και να προκαλέσει τεράστια κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Επεκτάθηκε σε διπλανή επιχείρηση

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανή επιχείρηση με υποδήματα.

Στο σημείο, Τατοΐου και Κηφισίας, έσπευσε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, με 30 πυροσβέστες και 12 οχήματα να επιχειρούν για την κατάσβεσή της, στην οποία συνδράμει κι ένα ελικόπτερο.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

Γρήγορα, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και 44 πυροσβέστες με 20 οχήματα συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες, ενώ από αέρος συμμετέχουν στην κατάσβεση τρία ελικόπτερα.

Αν και η φωτιά είναι μεγάλη, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχει πέσει η έντασή της λόγω και των εναέριων μέσων τα οποία θα σταματήσουν να επιχειρούν.