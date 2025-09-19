Σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ξυλείας στις Αχαρνές – Επεκτάθηκε σε επιχείρηση υποδημάτων
Νωρίτερα ήχησε μήνυμα του 112, καλώντας τους κατοίκους στην περιοχή να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, ώστε να προστατευτούν από τους τοξικούς καπνούς.
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής (19/09) στην Πυροσβεστική έπειτα από φωτιά που ξέσπασε στις Αχαρνές.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ξυλείας στη συμβολή των οδών Τατοΐου και Δεκελείας, καίγοντας παλέτες κι άλλα εύφλεκτα υλικά, με αποτέλεσμα να πάρει γρήγορα διαστάσεις και να προκαλέσει τεράστια κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Επεκτάθηκε σε διπλανή επιχείρηση
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανή επιχείρηση με υποδήματα.
Στο σημείο, Τατοΐου και Κηφισίας, έσπευσε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, με 30 πυροσβέστες και 12 οχήματα να επιχειρούν για την κατάσβεσή της, στην οποία συνδράμει κι ένα ελικόπτερο.
Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις
Γρήγορα, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και 44 πυροσβέστες με 20 οχήματα συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες, ενώ από αέρος συμμετέχουν στην κατάσβεση τρία ελικόπτερα.
Αν και η φωτιά είναι μεγάλη, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχει πέσει η έντασή της λόγω και των εναέριων μέσων τα οποία θα σταματήσουν να επιχειρούν.
- Τραμπ: Ανακοίνωσε συνάντηση με Ερντογάν στον Λευκό Οίκο – «Μεγάλη συμφωνία» για F-16
- Στο Σύνταγμα με τον Πάνο Ρούτσι ο Στέφανος Κασσελάκης
- Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στην Αττική Οδό – Δείτε βίντεο
- Μπρους Γουίλις: Χαμογελαστός με τις κόρες του σε νέα φωτογραφία – «Ευχές από ένα καλοκαίρι γεμάτο θαύματα»
- Ο Ερυθρός Αστέρας πήρε το ντέρμπι με τη Φενέρ και πέρασε στον τελικό (77-67)
- Ταλιμπάν: Απελευθερώθηκαν ηλικιωμένοι Βρετανοί – Συγκινητική επανένωση με την κόρη τους [βίντεο]
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις