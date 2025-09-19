Η ομιλία του Σλούκα στους συμπαίκτες του: «Αν είσαι θετικός και δώσεις όλο σου το είναι, θα γίνει» (vid)

Η Εθνική Ελλάδος κατάφερε να ολοκληρώσει με τον καλύτερο τρόπο την παρουσία της στο Eurobasket 2025, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο και ανεβαίνοντας στο βάθρο μετά από 16 χρόνια.

Οι διεθνείς μας είχαν δείξει από την αρχή πίστη πως κάτι καλό μπορεί να συμβεί στη διοργάνωση, γεγονός που αποδείχθηκε μέσα από τις εμφανίσεις του μέσα στο παρκέ.

Μάλιστα, η ΕΟΚ έδωσε στη δημοσιότητα ένα πολύ ωραίο βίντεο από τα αποδυτήρια της Εθνικής όπου ο Κώστας Σλούκας μιλά στους συμπαίκτες του.

«Φίλε, άμα είσαι θετικός και το δώσεις όλο σου το είναι, κάτι γίνεται. Εγώ το πιστεύω. Αλλά να είσαι focused και να πεις ότι »θα δώσω όλη μου την ψυχή και θα γίνει. Θα γίνει». Μπορεί να μη γίνει όπως το σκέφτεσαι, αλλά θα γίνει φίλε. Εγώ αυτό έχω καταλάβει», φαίνεται να λέει ο έμπειρος γκαρντ.

Δείτε το βίντεο: