ΠΑΣΟΚ: Ανίκανη να βάλει κανόνες στην αγορά και να πατάξει την αισχροκέρδεια η ΝΔ

Έντονη κριτική στα όσα υποστήριξε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια του «μασάζ» στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας άσκησε το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.

Όπως υπογραμμίζει το γραφείο Τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν εμφανής η πολιτική αμηχανία του πρωθυπουργού, κατά την προσπάθειά του να «πείσει τους βουλευτές του ότι η κυβερνητική πολιτική αγκαλιάζει… τους πολλούς».

Η Χαριλάου Τρικούπη υπογραμμίζει ότι ουσιαστικά ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του «απολογήθηκε για την ανυπαρξία πρότασης για τους μικρομεσαίους, τον κόσμο της εργασίας και τους αγρότες, αλλά και για την ανεξέλεγκτη ακρίβεια που επί μια τετραετία έχει εξαντλήσει τις οικονομικές αντοχές και την αγοραστική δύναμη των πολιτών».

«Μετά το αλήστου μνήμης επιχείρημα ότι δεν μειώνει τον ΦΠΑ σε βασικά αγαθά γιατί μαζί με τους φτωχούς θα επωφεληθούν και οι πλούσιοι καταναλωτές, σήμερα έφερε το παράδειγμα του καφέ» σχολιάζουν από το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, διατυπώνοντας το ερώτημα «αν τιμούν έναν πρωθυπουργό και μια κυβέρνηση που διανύουν τον 7ο χρόνο στην εξουσία, η ανικανότητα τους να βάλουν κανόνες στην αγορά και να πατάξουν την αισχροκέρδεια».

Η κριτική για τα «λεφτόδεντρα»

Παράλληλα, από τη Χαρ. Τρικούπη δεν άφησαν ασχολίαστες και τις αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη στα «πράσινα λεφτόδεντρα», υπογραμμίζοντας ότι «περιμέναμε περισσότερη πρωτοτυπία».

Το γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής αναφέρει χαρακτηριστικά:

• «Λεφτόδεντρα» είχε χαρακτηρίσει τη στεγαστική πολιτική του ΠΑΣΟΚ και τώρα τρέχει να υποσχεθεί κοινωνικές κατοικίες.

• «Λεφτόδεντρα» είχε αποκαλέσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ΕΝΦΙΑ στις παραμεθόριες περιοχές, και φέτος το εξήγγειλε στη ΔΕΘ.

• «Λεφτόδεντρα» έβλεπε στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τον ΦΠΑ στα νησιά, και πάλι άλλαξε γνώμη.

«Μάλλον μας βλέπει και στον ύπνο του» καταλήγει το σχόλιο της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στα στελέχη της γαλάζιας Κοινοβουλευτικής Ομάδας.