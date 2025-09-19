Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική Οδός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία παρατηρούνται στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής
Αυξημένη είναι η κίνηση σε αρκετούς δρόμους του λεκανοπεδίου το πρωί της Παρασκευής.
Στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις:
Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 15′-20′ από Δημοκρατίας έως Κηφισίας, 10′-15′ από Μεταμόρφωση (είσοδος από Λαμία) έως Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.
Στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:
15′-20′ από Δημοκρατίας έως Κηφισίας,
15′-20′ από Μεταμόρφωση (είσοδος από Λαμία) έως Κηφισίας,
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας. https://t.co/1UVKh3ZRoS
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 19, 2025
Στον Κηφισό, προβλήματα καταγράφονται σε:
- Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)
- Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (είσοδος)
- Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)
- Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)
- Λ. Κηφισού ( Ανοδος)
- Λ. Κηφισού (-κάθοδος)
Αυξημένη είναι η κίνηση και σε αρκετούς δρόμους στο κέντρο της Αθήνας:
- Αλεξάνδρας
- Μεσογείων
- Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη )
- Κατεχάκη (ρεύμα προς Ηλιούπολη)
- Λ. Κηφισίας (άνοδος)
- Λ. Κηφισίας (κάθοδος)
- Βασ. Σοφίας (άνοδος)
- Βασ. Σοφίας (κάθοδος)
- Βασ. Κωνσταντίνου
- Καλλιρρόης
- Λ. Συγγρού (άνοδος)
- Λ. Συγγρού (κάθοδος)
- Ακαδημίας
- Πανεπιστημίου
- Σταδίου
- Βασ. Αμαλίας
- Φιλελλήνων
- Λ. Βουλιαγμένης
