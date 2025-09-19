Αυξημένη είναι η κίνηση σε αρκετούς δρόμους του λεκανοπεδίου το πρωί της Παρασκευής.

Στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις:

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 15′-20′ από Δημοκρατίας έως Κηφισίας, 10′-15′ από Μεταμόρφωση (είσοδος από Λαμία) έως Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας. https://t.co/1UVKh3ZRoS — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 19, 2025

Στον Κηφισό, προβλήματα καταγράφονται σε:

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (είσοδος)

Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)

Λ. Κηφισού ( Ανοδος)

Λ. Κηφισού (-κάθοδος)

Αυξημένη είναι η κίνηση και σε αρκετούς δρόμους στο κέντρο της Αθήνας: