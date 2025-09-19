Κρούσμα φυματίωσης εντοπίστηκε στην Καστοριά με έναν άνδρα που υποβλήθηκε σε εργαστηριακό έλεγχο να νοσηλεύεται, χωρίς ωστόσο η κατάσταση της υγείας του να εμπνέει ανησυχία, καθώς λαμβάνει ήδη την κατάλληλη αντιβιοτική αγωγή με θετική ανταπόκριση.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο ασθενής, μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων για εξειδικευμένη παρακολούθηση. Οι θεράποντες ιατροί εκφράζουν την αισιοδοξία τους για την πορεία της υγείας του, τονίζοντας την καλή του αντίδραση στη φαρμακευτική αγωγή. Ενδεικτικό της ελεγχόμενης κατάστασης είναι το γεγονός ότι ο ασθενής δεν βρίσκεται σε καθεστώς καραντίνας, ακολουθώντας τα σύγχρονα πρωτόκολλα για τη διαχείριση της νόσου.

Ιχνηλάτιση

Αμέσως μετά τη διάγνωση, οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές προχώρησαν στην απαραίτητη ιχνηλάτηση των επαφών του ασθενούς. Διενεργήθηκαν εκτενείς εργαστηριακοί έλεγχοι τόσο στα μέλη του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος όσο και στους συναδέλφους του στον εργασιακό του χώρο.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων υπήρξαν καθησυχαστικά, καθώς δεν διαπιστώθηκε καμία άλλη θετική περίπτωση στον ιό της φυματίωσης. Η αρνητικοποίηση του συνόλου των δειγμάτων από τις επαφές του άνδρα αποτρέπει, προς το παρόν, την οποιαδήποτε ανησυχία για περαιτέρω διασπορά του ιού.

Οι υγειονομικές αρχές παραμένουν σε επαγρύπνηση, ωστόσο η άμεση κινητοποίηση και η τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών φαίνεται πως περιόρισαν τη μετάδοση.

Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καστοριάς, κ. Λάζαρος Παπαδόπουλος, αναφέρθηκε στο περιστατικό φυματίωσης, παρέχοντας σημαντικές διευκρινίσεις.

Όπως τόνισε, ο ασθενής λαμβάνει ήδη την κατάλληλη αντιβιοτική αγωγή και, ως εκ τούτου, δεν είναι πλέον μεταδοτικός.

Σχετικά με τις στενές επαφές του, ο κ. Παπαδόπουλος εξήγησε ότι οι εξετάσεις Mantoux που διενεργήθηκαν έδειξαν πως ορισμένα άτομα είχαν εκτεθεί στον ιό, χωρίς ωστόσο κανένα από αυτά να νοσεί ενεργά.

Τέλος, επισήμανε ότι, καθώς πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό, δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή επιδημιολογικής έρευνας για τον εντοπισμό της ακριβούς πηγής από την οποία προήλθε η μόλυνση.