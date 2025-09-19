Εξαφάνισαν κάθε ίχνος του: Το σχολείο που δεν ήθελε να έχει καμία σχέση με τον «νταή» Τζον Λένον

Στα 40 χρόνια που βρέθηκε ανάμεσά μας, κατάφερε να πετύχει τα πάντα. Από ένα παιδί των εργατικών κατοικιών του Λίβερπουλ έγινε σταρ και πρωτοπόρος της ροκ, προτού γίνει εκατομμυριούχος και συνώνυμο της ισότητας, της ελευθερίας και της αγάπης. Αυτή είναι άλλωστε η εικόνα που έχουμε όλοι σήμερα για τον Τζον Λένον.

Ωστόσο δεν είχαν όλοι την ίδια άποψη για τον αδικοχαμένο σταρ των Beatles – και ιδιαίτερα οι καθηγητές του όταν ήταν μαθητής στο λύκειο Quarry Bank (σήμερα ονομάζεται Calderstone School) του Λίβερπουλ. Όπως αποκάλυψε ο καθηγητής Τομ Μπάρι, το σχολείο δεν ήθελε να έχει καμία σχέση με τον Τζον Λένον – μάλιστα, εξαφάνισαν μέχρι και το θρανίο που καθόταν.

«Όταν ο Τζον έφυγε είχε την εικόνα του νταή και του ενοχλητικού. Και ο τότε διευθυντής δεν ήθελε να συνδεθεί το σχολείο μαζί του, ούτε καν όταν έγινε αστέρι της μουσικής» είπε ο Τομ Μπάρι.

«Υπάρχουν δύο λόγοι για αυτό. Από τη μια δεν ήθελε οι φανατικοί θαυμαστές των Beatles να έρχονται στο σχολείο. Από την άλλη δεν ήθελε την ειδωλοποίησή του – δεν ήθελε να πιστεύουν οι άλλοι μαθητές ότι μπορείς να είσαι νταής και να είσαι τόσο επιτυχημένος» συμπλήρωσε ο καθηγητής.

Μάλιστα, όταν οι Beatles άρχισαν να γίνονται το κορυφαίο συγκρότημα του πλανήτη, με εκατομμύρια θαυμαστές στον κόσμο, ο τότε διευθυντής Μπιλ Πομπτζόι ζήτησε από τον επιστάτη του σχολείου να ξηλώσει το θρανίο που καθόταν ο Τζον Λένον και να το βάλουν στην αποθήκη για πάντα.

View this post on Instagram A post shared by Ingryd. 🗽 (@ceofjohnlennon)

«Έχασαν μέχρι και το κλειδί, με αποτέλεσμα το θρανίο του να μείνει για πάρα πολλά χρόνια σε μια αποθήκη» είπε ο Τομ Μπάρι. Τελικά χρειάστηκε να σπάσουν την πόρτα για να το βρουν – και πλέον βρίσκεται στο Beatles Museum στο Λίβερπουλ.

Πάντως, η κακή μαθητική συμπεριφορά του Τζον Λένον δεν είναι κάτι καινούργιο. Το 2013 είχαν βγει σε δημοπρασία τα έγγραφα των αποβολών και των τιμωριών του από το σχολείο – και δεν ήταν λίγα. Το διάσημο Σκαθάρι είχε αποβληθεί και τιμωρηθεί ουκ ολίγες φορές για «καυγά στην τάξη», «σαμποτάζ», «ανάρμοστη συμπεριφορά», «έλλειψη ενδιαφέροντος για τα πάντα».

Μάλιστα, σε δύο διαφορετικές περιπτώσης -μια το 1955 και άλλη μια το 1956- κατάφερε να πάρει τρεις τιμωρίες μέσα στην ίδια μέρα.