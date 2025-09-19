Ανδρομάχη – Γιώργος Λιβάνης: Όλα έτοιμα για τον γάμο και τη βάπτιση- Η ημερομηνία και το προσκλητήριο
Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης ετοιμάζονται να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας.
- Θύμα ληστείας έπεσε γυναίκα οδηγός ταξί - Ο δράστης την έδεσε και την άφησε στην ερημιά
- Η Ουκρανία κατέστρεψε γιγάντιο ραδιοτηλεσκόπιο που έπεσε στα χέρια του ρωσικού στρατού
- Πρέπει να επιδιώκουμε μια οικονομία που ενθαρρύνει την καινοτομία, τονίζει ο Πιερρακάκης
- Καβούρι μπήκε στο αυτί ενός αγοριού - Βίντεο από τη στιγμή που οι γιατροί το βγάζουν ζωντανό
Στην τελική ευθεία πριν το γάμο τους βρίσκονται η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης. Το ζευγάρι των τραγουδιστών θα ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας στις 5 Οκτωβρίου και παράλληλα θα βαφτίσουν τον μοναχογιό τους.
Στη σημερινή εκπομπή «Buongiorno» του MEGA παρουσιάστηκε το προσκλητήριο του γάμου και της βάφτισης του γιου του ζευγαριού.
Το προσκλητήριο το παρέλαβαν οι καλεσμένοι ηλεκτρονικά και είναι σε σχέδιο cd με τα ονόματά τους και μέσα έχει όλες τις λεπτομέρειες για τα δύο μυστήρια.
Ποιο όνομα θα πάρει ο μικρός;
«Θα κάνουμε γαμο-βάπτιση στις 5 Οκτωβρίου σε κτήμα. Θα μας παντρέψουν κολλητοί μας φίλοι και θα βαπτίσουν τον μικρό πάλι κολλητοί μας φίλοι. Ο μικρός θα βαπτιστεί Γεράσιμος, αφού έτσι λένε τον μπαμπά του Γιώργου», έχει αποκαλύψει η Ανδρομάχη.
Ανδρομάχη: Τι έγραψε για τα γενέθλια του γιου της – Η τρυφερή φωτό
Πριν λίγες ημέρες, ο μικρούλης συμπλήρωσε ένα χρόνο ζωής και η Ανδρομάχη έγραψε στα social της:
«Χαρά μου, φως μου, πλασματάκι μου καλόψυχο και τρυφερό χρόνια σου πολλά και καλά, γεμάτα αγάπη και υπέροχες στιγμές.
Ερωτάκι μου μικρούλικο δεν το πιστεύω πώς πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος από την ημέρα που σε πήραμε για πρώτη φορά αγκαλιά.
Είσαι τα πάντα, όλα, όλος ο κόσμος, η γη και ο ουρανός. Σ’ευχαριστώ που είμαι η μανούλα σου. Θεέ μου, σ’ευχαριστούμε γι’αυτήν την ευλογία. Σε λατρεύουμε μωράκι μου. Γιώργο Λιβάνη, το παιδάκι μας».
View this post on Instagram
- Ρέλβας ενόψει ΑΕΛ: «Να φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών και να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι»
- ΕΕ: Κυρώσεις στο ρωσικό LNG θα περιλαμβάνει το 19ο πακέτο κυρώσεων
- Νέα τηλεοπτική σεζόν με γέλιο, σασπένς και ιστορίες που θα συζητηθούν
- Νίκολιτς: «Το μηδέν στην άμυνα δίνει αυτοπεποίθηση και σταθερότητα, δύσκολο το ματς στη Λάρισα»
- Στο χειρουργείο 81χρονη, έπειτα από επίθεση – Την ξυλοκόπησαν σε σχολή οδηγών
- Καζαμπλάνκα: Βασιλικά εγκαίνια για σειρά έργων λιμένων
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις