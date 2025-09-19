Ανδρομάχη – Γιώργος Λιβάνης: Όλα έτοιμα για τον γάμο και τη βάπτιση- Η ημερομηνία και το προσκλητήριο

Στην τελική ευθεία πριν το γάμο τους βρίσκονται η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης. Το ζευγάρι των τραγουδιστών θα ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας στις 5 Οκτωβρίου και παράλληλα θα βαφτίσουν τον μοναχογιό τους.

Στη σημερινή εκπομπή «Buongiorno» του MEGA παρουσιάστηκε το προσκλητήριο του γάμου και της βάφτισης του γιου του ζευγαριού.

Το προσκλητήριο το παρέλαβαν οι καλεσμένοι ηλεκτρονικά και είναι σε σχέδιο cd με τα ονόματά τους και μέσα έχει όλες τις λεπτομέρειες για τα δύο μυστήρια.

Ποιο όνομα θα πάρει ο μικρός;

«Θα κάνουμε γαμο-βάπτιση στις 5 Οκτωβρίου σε κτήμα. Θα μας παντρέψουν κολλητοί μας φίλοι και θα βαπτίσουν τον μικρό πάλι κολλητοί μας φίλοι. Ο μικρός θα βαπτιστεί Γεράσιμος, αφού έτσι λένε τον μπαμπά του Γιώργου», έχει αποκαλύψει η Ανδρομάχη.

Πριν λίγες ημέρες, ο μικρούλης συμπλήρωσε ένα χρόνο ζωής και η Ανδρομάχη έγραψε στα social της:

«Χαρά μου, φως μου, πλασματάκι μου καλόψυχο και τρυφερό χρόνια σου πολλά και καλά, γεμάτα αγάπη και υπέροχες στιγμές.

Ερωτάκι μου μικρούλικο δεν το πιστεύω πώς πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος από την ημέρα που σε πήραμε για πρώτη φορά αγκαλιά.

Είσαι τα πάντα, όλα, όλος ο κόσμος, η γη και ο ουρανός. Σ’ευχαριστώ που είμαι η μανούλα σου. Θεέ μου, σ’ευχαριστούμε γι’αυτήν την ευλογία. Σε λατρεύουμε μωράκι μου. Γιώργο Λιβάνη, το παιδάκι μας».