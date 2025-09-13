magazin
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025
Ανδρομάχη για τα πρώτα γενέθλια του γιου της: «Είσαι τα πάντα, όλα, όλος ο κόσμος, η γη και ο ουρανός»
Fizz 13 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:30

Ανδρομάχη για τα πρώτα γενέθλια του γιου της: «Είσαι τα πάντα, όλα, όλος ο κόσμος, η γη και ο ουρανός»

Η Ανδρομάχη μοιράστηκε μια τρυφερή φωτογραφία με τον γιο της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θέλοντας να γιορτάσει τα πρώτα του γενέθλια.

Σύνταξη
H Ανδρομάχη γιόρτασε τα πρώτα γενέθλια του γιου της, τον οποίο έχει αποκτήσει με τον σύντροφο της, Γιώργο Λιβάνη, μέσα από μια τρυφερή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την Παρασκευή, 12 Σεπτεμρίου, η αγαπημένη τραγουδίστρια ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία ασπρόμαυρη φωτογραφία, στην οποία απεικονίζεται η ίδια αγκαλιάζει τον γιο της και να του δίνει ένα γλυκό φιλί, ενώ βρίσκονται στην παραλία.

Η ίδια εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς το παιδί της, περιγράφοντας τα συναισθήματα που βιώνει από όταν έγινε μητέρα.

«Χαρά μου, φως μου, πλασματάκι μου καλόψυχο και τρυφερό χρόνια σου πολλά και καλά, γεμάτα αγάπη και υπέροχες στιγμές. Ερωτάκι μου μικρούλικο δεν το πιστεύω πώς πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος από την ημέρα που σε πήραμε για πρώτη φορά αγκαλιά. Είσαι τα πάντα, όλα, όλος ο κόσμος, η γη και ο ουρανός. Σ’ευχαριστώ που είμαι η μανούλα σου. Θεέ μου, σ’ευχαριστούμε γι’αυτήν την ευλογία. Σε λατρεύουμε μωράκι μου. Γιώργο Λιβάνη, το παιδάκι μας».

«Η μυρωδιά»

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Λιβάνης, είχε δηλώσει παλαιότερα για την γέννηση του παιδιού τους: «Σχεδόν μόνο εγώ αλλάζω πάνες. Αλήθεια τα κάνω μόνο εγώ. Όχι ότι δε θέλει η Ανδρομάχη αλλά θέλω να το κάνω εγώ. Θέλω να χαρώ το μωρό. Όποτε λείπω πάνω από δυο μέρες τρελαίνομαι, μου λείπει η μυρωδιά του, η μυρωδιά που υπάρχει τώρα στο σπίτι».

Σε ότι αφορά το όνομα του παιδιού, ο τραγουδιστής είχε αναφέρει: «Επειδή οι φίλοι μου με πειράζανε και μου κάνανε πλάκες ότι το μωρό θα είναι κορίτσι, είχα πιστέψει κι εγώ ότι θα είναι κορίτσι. Όταν είδα το μπλε στο gender reveal νόμιζα ότι και τότε μου κάνουν πλάκα και περίμενα να βγει το ροζ. Ήμουν σίγουρος. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ ό, τι και να ήταν. Είναι τόσο ωραίο να φέρνεις μια νέα ζωή στον κόσμο. Θα του δώσουμε το όνομα του μπαμπά μου, Γεράσιμος».

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο