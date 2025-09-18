sports betsson
Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
18.09.2025 | 22:52
Σεισμός 7,8 Ρίχτερ στη Ρωσία – Προειδοποίηση για τσουνάμι
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Jules Bianchi Marathon Karting: Καρό σημαία με ελληνικό άρωμα
Αντοχή & ταχύτητα 18 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:49

Jules Bianchi Marathon Karting: Καρό σημαία με ελληνικό άρωμα

Η ομάδα My Crown - Yellow Korner Monaco ήταν η μεγάλη νικήτρια στον φετινό Jules Bianchi Marathon Karting.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αϋπνία: Όταν ο ύπνος λιγοστεύει, ο εγκέφαλος γερνά κατά 3,5 χρόνια!

Αϋπνία: Όταν ο ύπνος λιγοστεύει, ο εγκέφαλος γερνά κατά 3,5 χρόνια!

Spotlight

Το ημερολόγιο έγραφε 5 Οκτωβρίου 2014, όταν στον 42ο γύρο του Ιαπωνικού Γκραν Πρι στην πίστα της Σουζούκα, η Marussia του οδηγού της Φόρμουλα 1 Jules Bianchi θα πέσει στο πίσω μέρος του γερανού που εκείνη την ώρα απομάκρυνε το μονοθέσιο του Adrian Sutil, που είχε τρακάρει λίγα λεπτά νωρίτερα. Η σύγκρουση θα είναι τρομακτική, ο 26χρονος γάλλος πιλότος θα μεταφερθεί εσπευσμένα σε νοσοκομεία της Ιαπωνίας, μετά της Γαλλίας όπου και θα αφήσει την τελευταία του πνοή.

Ο Jules Bianchi «έφυγε» από τη ζωή εννέα μήνες αργότερα μετά από μια σκλητή μάχη, ωστόσο το όνομά του συνεχίζει μέχρι και σήμερα να «συνοδεύει» τις λέξεις ταχύτητα και αντοχή. Και όλα αυτά χάρη στο Jules Bianchi Marathon Karting – έναν μαραθώνιο αγώνα καρτ.

Αντοχή και ταχύτητα

Ο αγώνας Jules Bianchi Marathon Karting διαρκεί 42 ώρες, 19 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα -μια σκόπιμη αναφορά στην απόσταση ενός μαραθωνίου δρόμου- συγκεντρώνοντας ομάδες ερασιτεχνών, επαγγελματιών και διασημοτήτων, με έως και 20 οδηγούς ανά ομάδα.

Αυτή η μορφή μεγάλης απόστασης, σε συνδυασμό με τις αλλαγές καρτ σε κάθε σκυταλοδρομία, δοκιμάζει τόσο τη σωματική αντοχή όσο και το ομαδικό πνεύμα, απαιτώντας στρατηγικό σχεδιασμό και αποτελεσματική ομαδική εργασία για τη διαχείριση των εναλλαγών των οδηγών, της συντήρησης των καρτ και της αγωνιστικής στρατηγικής.

Η απήχηση της εκδήλωσης εκτείνεται πέρα από τους έμπειρους οδηγούς καρτ, καλλιεργώντας την συναδελφικότητα και το αθλητικό πνεύμα.

Και στο πέρασμα των χρόνων ο Jules Bianchi Marathon Karting, που διεξάγεται στην πίστα Circuit Paul Ricard, έχει γίνει μια από τις πιο ξεχωριστές προκλήσεις καρτ στον κόσμο.

Πέρα από την αθλητική πρόκληση, η εκδήλωση είναι πάνω απ’ όλα μια φιλανθρωπική πρωτοβουλία. Όλα τα έσοδα ωφελούν τον Σύλλογο Jules Bianchi, ο οποίος υποστηρίζει τα Τμήματα Νευρολογίας και Αποκατάστασης του Νοσοκομείου L’Archet στη Νίκαια. Τα χρήματα που συγκεντρώνονται βοηθούν στην απόκτηση εξειδικευμένου ιατρικού εξοπλισμού – από προσομοιωτές βάδισης έως συσκευές θεραπείας εμβύθισης – για ασθενείς με σοβαρές εγκεφαλικές βλάβες.

Καρό σημαία με ελληνικό άρωμα

Ο φετινός Jules Bianchi Marathon Karting διεξήχθη από τις 12 έως τις 14 Σεπτεμβρίου στην πίστα Circuit Paul Ricard και στην κορυφή του βάθρου ανέβηκε η My Crown – Yellow Korner Monaco. Μια ομάδα με έντονο ελληνικό στοιχείο, καθώς η Team Manager είναι η Σοφία Βαχάρη Τσουβελεκάκη – επιχειρηματίας και ιδρυτής της MyCrown Collection, ενώ φέτος στην αποστολή βρίσκονταν έξι έλληνες οδηγοί.

Headlines:
World
Γαλλία: Πώς ένας φόρος αναδεικνύεται σε ρυθμιστή των πολιτικών εξελίξεων

Γαλλία: Πώς ένας φόρος αναδεικνύεται σε ρυθμιστή των πολιτικών εξελίξεων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αϋπνία: Όταν ο ύπνος λιγοστεύει, ο εγκέφαλος γερνά κατά 3,5 χρόνια!

Αϋπνία: Όταν ο ύπνος λιγοστεύει, ο εγκέφαλος γερνά κατά 3,5 χρόνια!

Φυσικό αέριο
LNG: Τι ψάχνουν στην Ευρώπη Exxon και Chevron

LNG: Τι ψάχνουν στην Ευρώπη Exxon και Chevron

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Τεντόγλου: «Ήταν ο χειρότερος αγώνας που έχω κάνει – Έπαθα κράμπες και στα δύο πόδια» (vid)
Παγκόσμιο στίβου 17.09.25

Τεντόγλου: «Ήταν ο χειρότερος αγώνας που έχω κάνει – Έπαθα κράμπες και στα δύο πόδια» (vid)

Ο Μίλτος Τεντόγλου που κατέλαβε την 11η θέση στον τελικό του μήκους, στο Παγκόσμιο του Τόκιο, στάθηκε στους τραυματισμούς που δεν τον άφησαν να πιάσει τις επιδόσεις που ήθελε.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Γιαννιώτης στήριξε τον Τεντόγλου: «Γερά Μίλτο, θα σηκωθείς και θα ξανακερδίσεις» (pic)
Άλλα Αθλήματα 17.09.25

Ο Γιαννιώτης στήριξε τον Τεντόγλου: «Γερά Μίλτο, θα σηκωθείς και θα ξανακερδίσεις» (pic)

Ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε τον χειρότερο αγώνα της καριέρας του, όπως ο ίδιος επεσήμανε και ο Έλληνας πρωταθλητής της κολύμβησης, Σπύρος Γιαννιώτης, ήταν από αυτούς που έσπευσαν να τον στηρίξουν.

Σύνταξη
Κρίμα ρε Μίλτο: Τραυματίστηκε και έμεινε εκτός δεκάδας στο Παγκόσμιο ο Τεντόγλου (vids)
Στίβος 17.09.25

Κρίμα ρε Μίλτο: Τραυματίστηκε και έμεινε εκτός δεκάδας στο Παγκόσμιο ο Τεντόγλου (vids)

Ο Μίλτος Τεντόγλου λόγω των ενοχλήσεων στη γάμπα, ολοκλήρωσε τον αγώνα του στον τελικό του μήκος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στην 11η θέση. Παγκόσμιος πρωταθλητής ο Ιταλός Ματία Φουρλάνι. με 8.39.

Σύνταξη
Η μεγάλη ώρα για τον Μίλτο Τεντόγλου: Για το 12ο χρυσό μετάλλιο της καριέρας του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Στίβος 17.09.25

Η μεγάλη ώρα για τον Μίλτο Τεντόγλου: Για το 12ο χρυσό μετάλλιο της καριέρας του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Ο «βασιλιάς» του μήκους, Μίλτος Τεντόγλου ρίχνεται στη «μάχη» με στόχο να υπερασπιστεί τον τίτλο του Παγκοσμίου πρωταθλητή στο Τόκιο - Ο αγώνας ξεκινά στις 14:49

Σύνταξη
Κουγιουμτσίδης: «Χαρούμενος που έστω και για λίγο έκανα όλους του Έλληνες περήφανους»
Άλλα Αθλήματα 16.09.25

Κουγιουμτσίδης: «Χαρούμενος που έστω και για λίγο έκανα όλους του Έλληνες περήφανους»

Ο Παγκόσμιος πρωταθλητής στα 79 κιλά ελευθέρας πάλης των ανδρών, Γιώργος Κουγιουμτσίδης μίλησε στο σάιτ της ομοσπονδίας για την μεγάλη επιτυχία του στην διοργάνωση της Κροατίας.

Σύνταξη
Καραλής: Η απονομή του ασημένιου μεταλλίου – «Να… αλλάξει το χρώμα, θα ξεπεράσω σίγουρα τα 6.10-6.15μ. (vid)
Στίβος 16.09.25

Η απονομή του ασημένιου μεταλλίου στον Καραλή: «Να… αλλάξει το χρώμα, θα ξεπεράσω σίγουρα τα 6.10-6.15μ. (vid)

Ο Εμμανουήλ Καραλής, μία μέρα μετά την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, ανέβηκε στο βάθρο για την απονομή και μίλησε για την τεράστια επιτυχία του.

Σύνταξη
Ντουπλάντις: «Είμαι τόσο χαρούμενος, δεν μπορώ να το εξηγήσω»
Στίβος 16.09.25

Ντουπλάντις: «Είμαι τόσο χαρούμενος, δεν μπορώ να το εξηγήσω»

Ο Αρμάντ Ντουπλάντις σταρ κατάφερε το τελευταίο του παγκόσμιο ρεκόρ στην τρίτη και τελευταία του προσπάθεια να κατακτήσει το τρίτο συνεχόμενο στέμμα του σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και τον όγδοο μεγάλο διεθνή τίτλο ανδρών στο Εθνικό Στάδιο της Ιαπωνίας

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συμβούλιο Ασφαλείας: Ακόμη ένα αμερικανικό βέτο σε σχέδιο ψηφίσματος για τη Γάζα
Έκτο βέτο 19.09.25

Συμβούλιο Ασφαλείας: Ακόμη ένα αμερικανικό βέτο σε σχέδιο ψηφίσματος για τη Γάζα

Η πρόταση που απαιτούσε την απελευθέρωση των ομήρων, άμεση και άνευ όρων κατάπαυση πυρός στη Γάζα και απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας ψηφίστηκε από 14 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Σύνταξη
Σωτήρης Τσαφούλιας: «Ακόμη και αν δεν ξέρουμε τη σημασία των λέξεων, αυτές δεν χάνουν τη δύναμη τους»
«Συμπερίληψη» 18.09.25

Σωτήρης Τσαφούλιας: «Ακόμη και αν δεν ξέρουμε τη σημασία των λέξεων, αυτές δεν χάνουν τη δύναμη τους»

Σε πρόσφατη συνέντευξη του, ο Σωτήρης Τσαφούλιας σχολίασε το γεγονός ότι πολλές φορές τα λεγόμενα παρεξηγούνται και αναφέρθηκε στην δύναμη των λέξεων.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Τελεσίγραφο της Κομισιόν για τις αγροτικές επιδοτήσεις – Κίνδυνος να χαθούν τα κονδύλια
Μετά το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 18.09.25

Τελεσίγραφο της Κομισιόν για τις αγροτικές επιδοτήσεις - Κίνδυνος να χαθούν τα κονδύλια

Αντιμέτωπη με αναστολή μηνιαίων και ενδιάμεσων πληρωμών η Ελλάδα. Προθεσμία από την Κομισιόν στη χώρα μας, προκειμένου να συμμορφωθεί. Το αρμόδιο υπουργείο ήξερε και δεν έκανε τίποτα. Καθησυχαστικός ο Κ. Τσιάρας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ένας νεκρός σε τροχαίο με νταλίκα στην εθνική οδό, κοντά στο Μαρτίνο
Έρευνα της τροχαίας 18.09.25

Ένας νεκρός σε τροχαίο με νταλίκα στην εθνική οδό, κοντά στο Μαρτίνο

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας οδηγός, το αυτοκίνητο του οποίου συγκρούστηκε με νταλίκα στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος τη γέφυρας του Μαρτίνου. Δύο γυναίκες τραυματίες στο νοσοκομείο.

Σύνταξη
Ευδοκία: Γιατί είναι η πιο σημαντική ταινία του ελληνικού κινηματογράφου – Το ζεϊμπέκικο, η κραυγή, η χούντα
The Good Life 18.09.25

Ευδοκία: Γιατί είναι η πιο σημαντική ταινία του ελληνικού κινηματογράφου – Το ζεϊμπέκικο, η κραυγή, η χούντα

Με αφορμή την προβολή της ταινίας Ευδοκία σε αποκατεστημένη κόπια στον ιστορικό κινηματογράφο Ριβιέρα, μια υπενθύμιση γιατί το αριστούργημα του δωρικού Αλέξη Δαμιανού θεωρείται από πολλούς η καλύτερη ελληνική ταινία όλων των εποχών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μεξικό: Αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός – Τουλάχιστον 21 νεκροί από την έκρηξη βυτιοφόρου
Μετέφερε υγραέριο 18.09.25

Αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός στο Μεξικό - Τουλάχιστον 21 νεκροί από την έκρηξη βυτιοφόρου

Σύμφωνα με την εισαγγελία, η τραγωδία στο Μεξικό οφείλεται πιθανότατα στην υπερβολική ταχύτητα που είχε αναπτύξει ο οδηγός, με αποτέλεσμα το βυτιοφόρο να ανατραπεί και να προκληθεί ισχυρή έκρηξη

Σύνταξη
Πάμπλο Πικάσο: Άγνωστος μέχρι σήμερα πίνακας του θρυλικού ζωγράφου ήρθε στο φως
80 χρόνια μετά 18.09.25

Πάμπλο Πικάσο: Άγνωστος μέχρι σήμερα πίνακας του θρυλικού ζωγράφου ήρθε στο φως

Το έργο, με τίτλο «Προτομή γυναίκας με ανθισμένο καπέλο» απεικονίζει τη Γαλλίδα φωτογράφο και ζωγράφο Ντόρα Μάαρ η οποία διατηρούσε ερωτική σχέση με τον Πάμπλο Πικάσο

Σύνταξη
LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Γαλατασαράι
Champions League 18.09.25

LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Γαλατασαράι

LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Γαλατασαράι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Γαλατασαράι για την 1η αγωνιστική του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Καϊράτ
Champions League 18.09.25

LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Καϊράτ

LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Καϊράτ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Καϊράτ για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
«Ας φύγουμε πριν έρθει η αστυνομία» – Ο Σιλβέστερ Σταλόνε μιλά για μια από τις πιο εμβληματικές του σκηνές
The Rocky Steps 18.09.25

«Ας φύγουμε πριν έρθει η αστυνομία» – Ο Σιλβέστερ Σταλόνε μιλά για μια από τις πιο εμβληματικές του σκηνές

Όπως αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξη του ο Σιλβέστερ Σταλόνε, μια από τις πιο θρυλικές σκηνές της ταινίας «Rocky» γυρίστηκε από ένα καπρίτσιο του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο