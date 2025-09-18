Jules Bianchi Marathon Karting: Καρό σημαία με ελληνικό άρωμα

Το ημερολόγιο έγραφε 5 Οκτωβρίου 2014, όταν στον 42ο γύρο του Ιαπωνικού Γκραν Πρι στην πίστα της Σουζούκα, η Marussia του οδηγού της Φόρμουλα 1 Jules Bianchi θα πέσει στο πίσω μέρος του γερανού που εκείνη την ώρα απομάκρυνε το μονοθέσιο του Adrian Sutil, που είχε τρακάρει λίγα λεπτά νωρίτερα. Η σύγκρουση θα είναι τρομακτική, ο 26χρονος γάλλος πιλότος θα μεταφερθεί εσπευσμένα σε νοσοκομεία της Ιαπωνίας, μετά της Γαλλίας όπου και θα αφήσει την τελευταία του πνοή.

Ο Jules Bianchi «έφυγε» από τη ζωή εννέα μήνες αργότερα μετά από μια σκλητή μάχη, ωστόσο το όνομά του συνεχίζει μέχρι και σήμερα να «συνοδεύει» τις λέξεις ταχύτητα και αντοχή. Και όλα αυτά χάρη στο Jules Bianchi Marathon Karting – έναν μαραθώνιο αγώνα καρτ.

Αντοχή και ταχύτητα

Ο αγώνας Jules Bianchi Marathon Karting διαρκεί 42 ώρες, 19 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα -μια σκόπιμη αναφορά στην απόσταση ενός μαραθωνίου δρόμου- συγκεντρώνοντας ομάδες ερασιτεχνών, επαγγελματιών και διασημοτήτων, με έως και 20 οδηγούς ανά ομάδα.

Αυτή η μορφή μεγάλης απόστασης, σε συνδυασμό με τις αλλαγές καρτ σε κάθε σκυταλοδρομία, δοκιμάζει τόσο τη σωματική αντοχή όσο και το ομαδικό πνεύμα, απαιτώντας στρατηγικό σχεδιασμό και αποτελεσματική ομαδική εργασία για τη διαχείριση των εναλλαγών των οδηγών, της συντήρησης των καρτ και της αγωνιστικής στρατηγικής.

Η απήχηση της εκδήλωσης εκτείνεται πέρα από τους έμπειρους οδηγούς καρτ, καλλιεργώντας την συναδελφικότητα και το αθλητικό πνεύμα.

Και στο πέρασμα των χρόνων ο Jules Bianchi Marathon Karting, που διεξάγεται στην πίστα Circuit Paul Ricard, έχει γίνει μια από τις πιο ξεχωριστές προκλήσεις καρτ στον κόσμο.

Πέρα από την αθλητική πρόκληση, η εκδήλωση είναι πάνω απ’ όλα μια φιλανθρωπική πρωτοβουλία. Όλα τα έσοδα ωφελούν τον Σύλλογο Jules Bianchi, ο οποίος υποστηρίζει τα Τμήματα Νευρολογίας και Αποκατάστασης του Νοσοκομείου L’Archet στη Νίκαια. Τα χρήματα που συγκεντρώνονται βοηθούν στην απόκτηση εξειδικευμένου ιατρικού εξοπλισμού – από προσομοιωτές βάδισης έως συσκευές θεραπείας εμβύθισης – για ασθενείς με σοβαρές εγκεφαλικές βλάβες.

Καρό σημαία με ελληνικό άρωμα

Ο φετινός Jules Bianchi Marathon Karting διεξήχθη από τις 12 έως τις 14 Σεπτεμβρίου στην πίστα Circuit Paul Ricard και στην κορυφή του βάθρου ανέβηκε η My Crown – Yellow Korner Monaco. Μια ομάδα με έντονο ελληνικό στοιχείο, καθώς η Team Manager είναι η Σοφία Βαχάρη Τσουβελεκάκη – επιχειρηματίας και ιδρυτής της MyCrown Collection, ενώ φέτος στην αποστολή βρίσκονταν έξι έλληνες οδηγοί.