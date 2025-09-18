Η πιο κρίσιμη επιλογή

Είχαμε εδώ και καιρό τονίσει πως ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα περίμενε με υπομονή τις τελευταίες μέρες του Σεπτέμβρη (ίσως και τις πρώτες του Οκτώβρη) για να «δείξει» στην διοίκηση των πειραιωτών, τον γκαρντ που θεωρεί απαραίτητο για να συμπληρωθεί το «παζλ».

Ο τραυματισμός όμως του Έβανς, που θα κρατήσει εκτός τον Αμερικανό για τρεις εβδομάδες, ίσως επισπεύσει για… λίγες μέρες τις εξελίξεις με την απόκτηση παίκτη στην ομάδα του λιμανιού και όλοι περιμένουν τις εξελίξεις.

Το ερώτημα ήταν’ εξ αρχής ποιον παίκτη θα επιλέξει τελικά ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» και όχι αν θα πάρει παίκτη. Αυτό είχε ξεκαθαρίσει εδώ και καιρό στις σκέψεις του κόουτς των πειραιωτών και φαίνεται πως όλα έχουν μπει στην τελική ευθεία.

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να πάρει παίκτη, αν και θα πρέπει εδώ να σημειωθεί, πως κανείς αυτή την στιγμή δεν γνωρίζει αν αυτός θα είναι ο Μόρις ή κάποιος άλλος από το NBA.

Μπορεί ν’ αποκλείσει άραγε κάποιος το ενδεχόμενο μιας μεγάλη έκπληξης από τον προπονητή του Ολυμπιακού; Να επιλέξει δηλαδή ο Μπαρτζώκας γκαρντ από την ευρωπαϊκή αγορά, ο οποίος θα ταιριάζει στα «θέλω» του προπονητή του Ολυμπιακού και να έχει ξεκάθαρο ρόλο στο παρκέ.

Το βασικό ζητούμενο πάντως είναι να πάρουν οι «ερυθρόλευκοι» έναν γκαρντ που θα έχει ποιότητα στο οργανωτικό κομμάτι του παιχνιδιού αλλά θα μπορεί και να σκοράρει.

Κι επειδή πολλά ακούστηκαν για τον τραυματισμό του Έβανς, καλό θα είναι να ξεκαθαριστούν ορισμένα πράγματα. Θα λείψει για είκοσι μέρες ο Αμερικανός κι αυτό φυσικά είναι ένα πρόβλημα.

Δεν ήρθε όμως η… καταστροφή του κόσμου επειδή ο Έβανς θ’ απουσιάσει από δυο – τρία παιχνίδια της ομάδας του. Και ούτε βεβαίως οι ενοχλήσεις που αισθάνθηκε έχουν κάποια σχέση με τον προηγούμενο σοβαρό τραυματισμό.

Και για να λέμε και τα πράγματα με το όνομα τους, ο Ολυμπιακός έπρεπε να πάρει γκαρντ ακόμα κι δεν τραυματίζονταν ο Έβανς κι αυτή ήταν και η απόφαση που είχε πάρει ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» και μάλιστα αρκετό καιρό.

Τώρα οι οπαδοί των πρωταθλητών Ελλάδας θα πρέπει να κάνουν κάποιες μέρες υπομονή, μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο με την τελευταία μεταγραφική κίνηση της ομάδας τους.