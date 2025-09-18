Γιατί ο Παναθηναϊκός πρέπει να εκτίσει με τον Ολυμπιακό

Με μια αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών τιμωρήθηκε (17/9) ο Παναθηναϊκός από τη ΔΕΑΒ επειδή οι οπαδοί του πέταξαν καθίσματα στον προηγούμενο αγώνα πρωταθλήματος με την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, για την 3η αγωνιστική της Super League. Αν διαβάσουμε προσεκτικά την ανακοίνωση της ΔΕΑΒ θα δούμε ότι αναφέρει πως επιβάλλει στον Παναθηναϊκό «τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχου χωρίς την παρουσία θεατών, σε οποιαδήποτε επίσημη εθνική διοργάνωση αυτή συμμετέχει».

Από το παραπάνω κρατάμε το «σε οποιαδήποτε διοργάνωση αυτή συμμετέχει». Επειδή το επόμενο παιχνίδι του Παναθηναϊκού είναι το εντός έδρας ντέρμπι της Κυριακής (21/9) με τον Ολυμπιακό, για την 4η αγωνιστική της Super League, αυτό είναι το παιχνίδι που πρέπει να εκτίσει την τιμωρία έδρας κεκλεισμένων των θυρών. Ο νόμος, συγκεκριμένα το άρθρο 10 του ν. 5085/2024, με το οποίο τιμωρήθηκε ο Παναθηναϊκός δεν προβλέπει προθεσμία. Αρα, η ποινή πρέπει να ισχύσει άμεσα. Προθεσμία πέντε ημερών προβλέπεται μόνο για τις ποινές από τα δικαστικά όργανα του ποδοσφαίρου.

Ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε από την ΔΕΑΒ επειδή «φίλαθλοι της εγκαλούμενης ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, οι οποίοι ευρίσκονταν στις κερκίδες του ανωτέρω Σταδίου, αμέσως μετά τη λήξη του εν λόγω αγώνα και ενώ η αποστολή της ομάδας του Παναθηναϊκού αποχωρούσε προς τα αποδυτήρια, διαμαρτυρόμενοι προς τα μέλη αυτής για την ήττα της ομάδας τους, αφού πρώτα αποκόλλησαν τουλάχιστον είκοσι (20) πλαστικά καθίσματα από τις κερκίδες του Σταδίου, τα εκσφενδόνιζαν προς αυτά.

Τα περισσότερα από τα αποξηλωθέντα αυτά καθίσματα σταμάτησαν στο προστατευτικό πλέγμα των κερκίδων. Τουλάχιστον, όμως, τέσσερα (4) εξ αυτών εξοστρακίστηκαν και κατέπεσαν σε κατώτερα τμήματα των ίδιων κερκίδων, εντός των οποίων ευρίσκονταν άλλοι φίλαθλοι της ίδιας ομάδας και τουλάχιστον ένα (1) από αυτά κατέπεσε επ’ αυτών, με εμφανή τον κίνδυνο τραυματισμού κάποιου από αυτούς».

Αναλυτικά όσα αναφέρει το άρθρο 10, του νόμου 5085/24:

«Άρθρο 1Α

Ειδικές περιπτώσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων στο πλαίσιο αθλητικών συναντήσεων

1. Σε περιπτώσεις ρίψης εντός του αγωνιστικού χώρου ή των αποδυτηρίων ή σε κερκίδα αθλητικής εγκατάστασης πριν από την έναρξη, κατά τη διάρκεια ή μετά από τη λήξη αθλητικής εκδήλωσης, αντικειμένου πρόσφορου να προκαλέσει σωματική βλάβη προσώπου και ιδίως πυρσού, φωτοβολίδας, κροτίδας, βεγγαλικού, πυροτεχνήματος, καπνογόνου και οποιασδήποτε γενικώς εύφλεκτης ύλης, στο αθλητικό σωματείο, το Τ.Α.Α. ή την Α.Α.Ε. που αγωνίζεται ως γηπεδούχος, επιβάλλεται η διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε διοργάνωση.

7. Εντός τεσσάρων (4) ημερών από την ημέρα διεξαγωγής της αθλητικής συνάντησης, με πράξη της Δ.Ε.Α.Β. διαπιστώνεται η συνδρομή των προϋποθέσεων εφαρμογής και επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του παρόντος, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη κλήση και ακρόαση του ελεγχόμενου νομικού προσώπου. Η πράξη της Δ.Ε.Α.Β. μπορεί να στηριχθεί, ιδίως, α) στο οπτικοακουστικό υλικό το οποίο τίθεται στη διάθεση της Δ.Ε.Α.Β. μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας του άρθρου 41 Ε του ν. 2725/1999 (Α’ 121) ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο και τρόπο, β) στο φύλλο αγώνα της αθλητικής συνάντησης, γ) στην έκθεση της αστυνομικής αρχής, δ) στις εκθέσεις των παρατηρητών της Δ.Ε.Α.Β. και της κατά περίπτωση διοργανώτριας αρχής. Η αρμόδια για την τήρηση της τάξης σε συγκεκριμένη αθλητική συνάντηση αστυνομική αρχή και οι παρατηρητές της Δ.Ε.Α.Β. και της κατά περίπτωση διοργανώτριας αρχής υποχρεούνται να αποστείλουν την έκθεσή τους στη Δ.Ε.Α.Β. εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την τέλεση της συνάντησης. Εντός της ίδιας προθεσμίας υποχρεούται και η κατά περίπτωση διοργανώτρια αρχή να αποστείλει στη Δ.Ε.Α.Β. τα φύλλα αγώνων και τις εκθέσεις των παρατηρητών της.

Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, τα διοικητικά μέτρα του παρόντος επιβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, εφόσον διαπιστώνεται η συνδρομή των προϋποθέσεων εφαρμογής τους με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Η Δ.Ε.Α.Β. υποχρεούται, μετά από αίτημα του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, να του διαβιβάζει αμελλητί το αποδεικτικό υλικό του δεύτερου εδαφίου.»

Από τα παραπάνω επιβεβαιώνονται αυτά που αναφέρουμε στην αρχή. Δεν προκύπτει προθεσμία για να εκτιθεί ποινή έδρας από τη ΔΕΑΒ. Αρα, ο Παναθηναϊκός πρέπει να εκτίσει στο ματς με τον Ολυμπιακό. Σημειώστε ότι η ΠΑΕ δεν κυκλοφόρησε ακόμη τα εισιτήρια του αγώνα της Κυριακής (21/9) για το ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής της Super League.